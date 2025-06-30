Sabancı, MediSA ile oyunu değiştirecek

Sabancı’nın dijital gücü ve sigortacılık tecrübesini bir araya getiren MediSA, operasyonel faaliyetlerinde 1 yılı geride bıraktı. Sigortalı sayısında 200 bini geçen şirketin bir oyun değiştirici olduğunu söyleyen MediSA Kurucu Genel Müdürü Esra Öge, dijital sağlıkta Türkiye’nin öncü, yenilikçi ve güvenilir markası olmayı hedeflediklerini söyledi.

Sabancı Topluluğu’nun en genç şirketlerinden Me­diSA, dijital sağlık alanın­da Türkiye’nin öncü, yenilikçi ve güvenilir markası olmayı he­defliyor. Haziran 2024’te Medi­SA adıyla faaliyetlerine başlayan şirket, aradan geçen 1 yılda sigor­talı sayısında 200 bini aştı.

Me­diSA’nın sektörde bir ‘oyun de­ğiştirici’ olarak konumlandığını belirten MediSA Kurucu Genel Müdürü Esra Öge, “Sektörde çok değerli markalar var. Bu şüphe­siz. Ama biz bir ‘oyun değiştirici’ olarak konumlanıyoruz. Medi­SA sadece bir sigorta şirketi de­ğil, bir ekosistem oyuncusu. Sağ­lık hizmetleri, sigorta, teknoloji ve veri analitiğini bir araya geti­ren bir yapı. Sektörde bizdeki gi­bi; büyük bir topluluğun içinde, sinerji yaratmak üzere kurgu­lanmış, teknolojiye bu kadar en­tegre bir başka yapı yok.

Biz hem Sabancı’nın güvenini hem de bir start-up’ın çevikliğini taşıyo­ruz. Bu gerçekten benzersiz bir konumlama” diyor. MediSA’nın sağlık işine sadece ‘sigorta sat­mak’ için girmediğini vurgula­yan Öge, şirketin amacının bi­reylerin her anını sağlıkla yaşa­masını desteklemek ve toplumda pozitif bir etki yaratmak olduğu­nu söyledi. Bu nedenle sadece ihtiyaç anında hatırlanan bir marka değil; sağlıklı yaşamın her aşamasında yanında olan bir yol arkadaşı olmak istedik­lerini belirtti.

Finansal hizmetler stratejisinin yeni adımı

MediSA’nın kuruluşu hak­kında bilgi veren Öge, Saban­cı Topluluğu’nun her zaman bir strateji dahilinde ilerleyen, portföy yönetimini de buna göre gerçekleştiren bir orga­nizasyon yapısına sahip oldu­ğunu belirtti. Öge, şunları söy­ledi:

“Biz Sabancı Topluluğu için­de, Bankacılık ve Finansal Hiz­metler Grup Başkanlığı’nın al­tında konumlanıyoruz. Finansal Hizmetler iş kolunda 2022 önce­sinde iki sigorta şirketimiz var­dı: Elementer branşta Aksigor­ta ve hayat emeklilik oyuncusu AgeSA. 2022 yılında ise, buraya bir üçüncü şirket eklendi. O dö­nemde Sabancı Ageas Sağlık Si­gorta olarak kurulan sağlık şir­ketimiz, geçtiğimiz yıl itibarıyla markalaşma süreçlerini tamam­ladı ve bugün yolumuza Medi­SA markasıyla devam ediyoruz.”

Büyüme ve dijital sağlık stratejinin iki temel taşı

Esra Öge, Sabancı Toplu­luğu’nun stratejik adımları­nın iki temel soru etrafında şe­killendiğini belirtiyor: “Mev­cut işlerimizi nasıl büyütürüz ve yeni büyüme platformla­rında nasıl yer alabiliriz?” Öge, bu sorulara yanıt ararken Türkiye’de sağlık sigortacılığı­nın en hızlı büyüyen sektörler­den biri olduğunu fark ettiklerini söylüyor: “Bu reel olarak büyü­yen pazarda mevcut Sabancı gü­cünü kullanarak bir büyüme po­tansiyeli gördük.” İkinci soruya gelirken ise dijitalleşmenin sağ­lık alanındaki etkisine odaklan­dıklarını belirtiyor: “Trendlere baktığımızda gördük ki sağlıkta en etkili trend aslında dijitalleş­me. Sağlık hizmetlerini artık sa­dece hastanelerde değil, dijital­den almaya başlıyoruz.”

Bu iki yaklaşımı birleştirdik­lerini vurgulayan Öge, “Sigorta­cılık bizim ana işlerimizden biri, çok güçlü bir topluluğun parça­sıyız. Bununla birlikte, teknolo­jiyle şekillenen, veriyle şekille­nen, ama henüz tam anlamıyla dönüşüme uğramamış, herkesin ihtiyacı olan çok büyük bir eko­sistem oyunu var. Bu ikisini gö­rerek sağlığa girme kararı verdik. Bizim için sağlık işi, sigortacılığa eklemlenen ama bunun ötesinde sağlık hizmetlerine uzanan bir iş kolu” diyerek şirketin kuruluş felsefesini özetliyor.

Sağlık çözümlerinin mutfağıyız

MediSA’nın kuruluşunun ar­dından geçen yaklaşık iki yıllık süreçte, teknoloji altyapısı, ekip kurulumları, operasyonel süreç­ler ve marka çalışmaları sıfırdan inşa edildi. Haziran 2024 itiba­rıyla MediSA olarak faaliyetle­rine başlayan şirket, uçtan uca 7/24 çalışan bir yapıya kavuştu. Esra Öge, “MediSA aslında sağlık çözümlerinin ‘mutfağı’ diyebile­ceğiniz bir yapı. Şu an Aksigor­ta ile stratejik bir iş birliği için­deyiz.

Sağlık sigortası ürünleri­nin tüm tasarım, fiyatlama, satış sonrası operasyon ve hizmet sü­reçleri MediSA tarafından yöne­tiliyor. Aksigorta ise güçlü dağı­tım kanalıyla bu ürünleri müş­teriye sunuyor. Yakında AgeSA ile de benzer bir iş birliğini ha­yata geçireceğiz ve Akbank ile de sinerji yaratmayı hedefliyoruz. Bugün 200 binin üzerinde sigor­talımız var ve 250 binden fazla provizyon verdik. Yani işin öde­yici, operasyonel ve teknolojik tarafı bizde. Dağıtımda Aksigor­ta gibi çok yaygın ve güvenilir bir kanal bizimle birlikte.

Aynı zamanda Bulutistan gibi Türkiye’nin en güçlü bulut tek­noloji şirketiyle çalışıyoruz. Me­diSA’nın tüm altyapısı Bulutis­tan üzerinden yürüyor. Albert Health ile telesağlık hizmetle­rinde birlikte çalışıyoruz. Hol­dingimizin ARF ve CVC yatı­rımları da zaten bu tür sinerjileri mümkün kılan platformlar. Ya­ni biz aslında Sabancı’nın içinde açık inovasyonla beslenen, güç­lü ve çevik bir sağlık girişimiyiz.”

Öge, MediSA’nın amacının çok net olduğunu vurguladı: “Medi­SA’yı Türkiye’nin dijital sağlıkta öncü, yenilikçi ve güvenilir mar­kalarından biri haline getirmek.” Şu aşamada halka arz gibi bir planlarının olmadığını belirten Öge, 80 kişilik çekirdek ekibin ve toplamda 150 kişiyi bulan yapı­nın daha büyük bir amaç için bir araya geldiğini söyledi.

Kararların yüzde 90’ı otomatik veriliyor

Sağlık sigortacılığında her vakanın farklı olduğunu ve hız­lı yanıtın kritik önem taşıdığını belirten Esra Öge, MediSA’nın operasyonel süreçlerinde bu hı­zı sağladığını ifade ediyor. Bu­gün kararlarının yaklaşık yüzde 90’ını otomatik olarak verdikle­rini söyleyen Öge, bu durumun bilgilerin eksiksiz girilmesi ve sistemin düzgün çalışması ha­linde neredeyse anlık karar ve­rilebildiği anlamına geldiğini belirtiyor. Kalan yüzde 10’luk daha karmaşık vakalar ise sis­tem dışında uzman hekim gö­rüşüyle değerlendiriliyor. Öge, “Bu hızın arkasında hem güçlü bir teknoloji altyapısı hem de deneyimli uzman ekipler yer alıyor” diyor.

Bir kişi yılda 11 kez hastaneye gidiyor

“Bugün Türkiye’de bir kişi yılda ortalama 11 kez hastaneye gidiyor. Bu inanılmaz bir sayı” diyen Esra Öge, şöyle devam ediyor: “Üstelik çoğu zaman, en küçük bir semptomda bile doğrudan hastanelerin kapısı çalınıyor. Boğazımız ağrısa aile hekimine değil, doğrudan özel hastaneye gidiyoruz. Oysa sağlık sisteminin basamakları var: Önce birinci basamak yani aile hekimlikleri, sonra hastaneler, ardından özel alanlara odaklı üçüncü basamak merkezler...

Ama bu zinciri çok sık atlıyoruz. Sonuç? Sistem yoruluyor. Kamu bütçesi zorlanıyor. Hastaneler gereksiz şekilde doluyor. Peki, çözüm nedir? ‘Hastaneye gitmeyin’ demek değil tabii. Bizim MediSA’da yapmak istediğimiz, bu sisteme nefes aldıracak alternatifler sunmak. Dijital destekli, yönlendirme sağlayan, bilgiye hızlı ve güvenli erişim sunan çözümler geliştirmek.”

Sağlık yolculuğunda ‘yol arkadaşı’ olmayı hedefliyor

Esra Öge, MediSA App’i “Sağlıktaki yol arkadaşlığı vizyonumuzun somut bir ürünü” olarak anlatıyor. Öge, uygulamanın amacının sağlık sistemlerindeki stresi azaltarak insanlara sade, erişilebilir ve güvenilir bilgi sunmak olduğunu belirtiyor. Uygulama; Sağlık Kütüphanesi ile uzman yazıları, “Belirtim Nedir?” modülü ile yapay zekâ destekli semptom kontrolü ve Telesağlık özelliği ile online doktor görüşmesi imkanları sunuyor.

Ayrıca sağlıklı yaşam takibi ve giyilebilir cihaz entegrasyonu gibi özelliklerle kullanıcıların sağlık verilerini tek ekranda görmesini sağlıyor. Herkesin kullanımına açık ve ücretsiz olan MediSA App’in bazı ileri seviye fonksiyonları şimdilik Aksigorta poliçe sahiplerine özel. Öge, MediSA’nın sadece ihtiyaç anında akla gelen bir marka değil, sağlık yolculuğunun her adımında kişilerin yanında olan bir yol arkadaşı olmayı hedeflediğini vurguluyor.