Sabancı, MediSA ile oyunu değiştirecek
Sabancı’nın dijital gücü ve sigortacılık tecrübesini bir araya getiren MediSA, operasyonel faaliyetlerinde 1 yılı geride bıraktı. Sigortalı sayısında 200 bini geçen şirketin bir oyun değiştirici olduğunu söyleyen MediSA Kurucu Genel Müdürü Esra Öge, dijital sağlıkta Türkiye’nin öncü, yenilikçi ve güvenilir markası olmayı hedeflediklerini söyledi.
Sabancı Topluluğu’nun en genç şirketlerinden MediSA, dijital sağlık alanında Türkiye’nin öncü, yenilikçi ve güvenilir markası olmayı hedefliyor. Haziran 2024’te MediSA adıyla faaliyetlerine başlayan şirket, aradan geçen 1 yılda sigortalı sayısında 200 bini aştı.
MediSA’nın sektörde bir ‘oyun değiştirici’ olarak konumlandığını belirten MediSA Kurucu Genel Müdürü Esra Öge, “Sektörde çok değerli markalar var. Bu şüphesiz. Ama biz bir ‘oyun değiştirici’ olarak konumlanıyoruz. MediSA sadece bir sigorta şirketi değil, bir ekosistem oyuncusu. Sağlık hizmetleri, sigorta, teknoloji ve veri analitiğini bir araya getiren bir yapı. Sektörde bizdeki gibi; büyük bir topluluğun içinde, sinerji yaratmak üzere kurgulanmış, teknolojiye bu kadar entegre bir başka yapı yok.
Biz hem Sabancı’nın güvenini hem de bir start-up’ın çevikliğini taşıyoruz. Bu gerçekten benzersiz bir konumlama” diyor. MediSA’nın sağlık işine sadece ‘sigorta satmak’ için girmediğini vurgulayan Öge, şirketin amacının bireylerin her anını sağlıkla yaşamasını desteklemek ve toplumda pozitif bir etki yaratmak olduğunu söyledi. Bu nedenle sadece ihtiyaç anında hatırlanan bir marka değil; sağlıklı yaşamın her aşamasında yanında olan bir yol arkadaşı olmak istediklerini belirtti.
Finansal hizmetler stratejisinin yeni adımı
MediSA’nın kuruluşu hakkında bilgi veren Öge, Sabancı Topluluğu’nun her zaman bir strateji dahilinde ilerleyen, portföy yönetimini de buna göre gerçekleştiren bir organizasyon yapısına sahip olduğunu belirtti. Öge, şunları söyledi:
“Biz Sabancı Topluluğu içinde, Bankacılık ve Finansal Hizmetler Grup Başkanlığı’nın altında konumlanıyoruz. Finansal Hizmetler iş kolunda 2022 öncesinde iki sigorta şirketimiz vardı: Elementer branşta Aksigorta ve hayat emeklilik oyuncusu AgeSA. 2022 yılında ise, buraya bir üçüncü şirket eklendi. O dönemde Sabancı Ageas Sağlık Sigorta olarak kurulan sağlık şirketimiz, geçtiğimiz yıl itibarıyla markalaşma süreçlerini tamamladı ve bugün yolumuza MediSA markasıyla devam ediyoruz.”
Büyüme ve dijital sağlık stratejinin iki temel taşı
Esra Öge, Sabancı Topluluğu’nun stratejik adımlarının iki temel soru etrafında şekillendiğini belirtiyor: “Mevcut işlerimizi nasıl büyütürüz ve yeni büyüme platformlarında nasıl yer alabiliriz?” Öge, bu sorulara yanıt ararken Türkiye’de sağlık sigortacılığının en hızlı büyüyen sektörlerden biri olduğunu fark ettiklerini söylüyor: “Bu reel olarak büyüyen pazarda mevcut Sabancı gücünü kullanarak bir büyüme potansiyeli gördük.” İkinci soruya gelirken ise dijitalleşmenin sağlık alanındaki etkisine odaklandıklarını belirtiyor: “Trendlere baktığımızda gördük ki sağlıkta en etkili trend aslında dijitalleşme. Sağlık hizmetlerini artık sadece hastanelerde değil, dijitalden almaya başlıyoruz.”
Bu iki yaklaşımı birleştirdiklerini vurgulayan Öge, “Sigortacılık bizim ana işlerimizden biri, çok güçlü bir topluluğun parçasıyız. Bununla birlikte, teknolojiyle şekillenen, veriyle şekillenen, ama henüz tam anlamıyla dönüşüme uğramamış, herkesin ihtiyacı olan çok büyük bir ekosistem oyunu var. Bu ikisini görerek sağlığa girme kararı verdik. Bizim için sağlık işi, sigortacılığa eklemlenen ama bunun ötesinde sağlık hizmetlerine uzanan bir iş kolu” diyerek şirketin kuruluş felsefesini özetliyor.
Sağlık çözümlerinin mutfağıyız
MediSA’nın kuruluşunun ardından geçen yaklaşık iki yıllık süreçte, teknoloji altyapısı, ekip kurulumları, operasyonel süreçler ve marka çalışmaları sıfırdan inşa edildi. Haziran 2024 itibarıyla MediSA olarak faaliyetlerine başlayan şirket, uçtan uca 7/24 çalışan bir yapıya kavuştu. Esra Öge, “MediSA aslında sağlık çözümlerinin ‘mutfağı’ diyebileceğiniz bir yapı. Şu an Aksigorta ile stratejik bir iş birliği içindeyiz.
Sağlık sigortası ürünlerinin tüm tasarım, fiyatlama, satış sonrası operasyon ve hizmet süreçleri MediSA tarafından yönetiliyor. Aksigorta ise güçlü dağıtım kanalıyla bu ürünleri müşteriye sunuyor. Yakında AgeSA ile de benzer bir iş birliğini hayata geçireceğiz ve Akbank ile de sinerji yaratmayı hedefliyoruz. Bugün 200 binin üzerinde sigortalımız var ve 250 binden fazla provizyon verdik. Yani işin ödeyici, operasyonel ve teknolojik tarafı bizde. Dağıtımda Aksigorta gibi çok yaygın ve güvenilir bir kanal bizimle birlikte.
Aynı zamanda Bulutistan gibi Türkiye’nin en güçlü bulut teknoloji şirketiyle çalışıyoruz. MediSA’nın tüm altyapısı Bulutistan üzerinden yürüyor. Albert Health ile telesağlık hizmetlerinde birlikte çalışıyoruz. Holdingimizin ARF ve CVC yatırımları da zaten bu tür sinerjileri mümkün kılan platformlar. Yani biz aslında Sabancı’nın içinde açık inovasyonla beslenen, güçlü ve çevik bir sağlık girişimiyiz.”
Öge, MediSA’nın amacının çok net olduğunu vurguladı: “MediSA’yı Türkiye’nin dijital sağlıkta öncü, yenilikçi ve güvenilir markalarından biri haline getirmek.” Şu aşamada halka arz gibi bir planlarının olmadığını belirten Öge, 80 kişilik çekirdek ekibin ve toplamda 150 kişiyi bulan yapının daha büyük bir amaç için bir araya geldiğini söyledi.
Kararların yüzde 90’ı otomatik veriliyor
Sağlık sigortacılığında her vakanın farklı olduğunu ve hızlı yanıtın kritik önem taşıdığını belirten Esra Öge, MediSA’nın operasyonel süreçlerinde bu hızı sağladığını ifade ediyor. Bugün kararlarının yaklaşık yüzde 90’ını otomatik olarak verdiklerini söyleyen Öge, bu durumun bilgilerin eksiksiz girilmesi ve sistemin düzgün çalışması halinde neredeyse anlık karar verilebildiği anlamına geldiğini belirtiyor. Kalan yüzde 10’luk daha karmaşık vakalar ise sistem dışında uzman hekim görüşüyle değerlendiriliyor. Öge, “Bu hızın arkasında hem güçlü bir teknoloji altyapısı hem de deneyimli uzman ekipler yer alıyor” diyor.
Bir kişi yılda 11 kez hastaneye gidiyor
“Bugün Türkiye’de bir kişi yılda ortalama 11 kez hastaneye gidiyor. Bu inanılmaz bir sayı” diyen Esra Öge, şöyle devam ediyor: “Üstelik çoğu zaman, en küçük bir semptomda bile doğrudan hastanelerin kapısı çalınıyor. Boğazımız ağrısa aile hekimine değil, doğrudan özel hastaneye gidiyoruz. Oysa sağlık sisteminin basamakları var: Önce birinci basamak yani aile hekimlikleri, sonra hastaneler, ardından özel alanlara odaklı üçüncü basamak merkezler...
Ama bu zinciri çok sık atlıyoruz. Sonuç? Sistem yoruluyor. Kamu bütçesi zorlanıyor. Hastaneler gereksiz şekilde doluyor. Peki, çözüm nedir? ‘Hastaneye gitmeyin’ demek değil tabii. Bizim MediSA’da yapmak istediğimiz, bu sisteme nefes aldıracak alternatifler sunmak. Dijital destekli, yönlendirme sağlayan, bilgiye hızlı ve güvenli erişim sunan çözümler geliştirmek.”
Sağlık yolculuğunda ‘yol arkadaşı’ olmayı hedefliyor
Esra Öge, MediSA App’i “Sağlıktaki yol arkadaşlığı vizyonumuzun somut bir ürünü” olarak anlatıyor. Öge, uygulamanın amacının sağlık sistemlerindeki stresi azaltarak insanlara sade, erişilebilir ve güvenilir bilgi sunmak olduğunu belirtiyor. Uygulama; Sağlık Kütüphanesi ile uzman yazıları, “Belirtim Nedir?” modülü ile yapay zekâ destekli semptom kontrolü ve Telesağlık özelliği ile online doktor görüşmesi imkanları sunuyor.
Ayrıca sağlıklı yaşam takibi ve giyilebilir cihaz entegrasyonu gibi özelliklerle kullanıcıların sağlık verilerini tek ekranda görmesini sağlıyor. Herkesin kullanımına açık ve ücretsiz olan MediSA App’in bazı ileri seviye fonksiyonları şimdilik Aksigorta poliçe sahiplerine özel. Öge, MediSA’nın sadece ihtiyaç anında akla gelen bir marka değil, sağlık yolculuğunun her adımında kişilerin yanında olan bir yol arkadaşı olmayı hedeflediğini vurguluyor.