“Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur…”

Olimpiyatları “ah vah çekerek” bitirdik…

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ABD, Güney Kore, Japonya, Almanya, Hol­landa gibi bilimin/üretimin/nitelikli eğiti­min öne çıktığı ülkeler ilk 10’da sıralandı…

Oyuncularının/takımlarının yarıdan faz­lası madalya aldı…

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Bu tablonun birçok bilimsel nedeni var:

Alınan proteinden verilen eğitime ve bu “aracılar” sayesinde oluşan toplumsal kül­türden sosyo ekonomik yapıya kadar…

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Örneğin:

Yıllık ortalama 30 litre süt, 25 kilo et tü­keten toplumlar…

Yıllık ortalama 110 litre süt, 120 kilo et tüketen bir toplumun önüne geçebilir mi?

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Örneğin…

Gençlerini dünya ihtiyaçlarına göre yönlendiremeyen toplumlar…

Özel becerileri (spordan bilişime her meslekte) nedeniyle, istedikleri üniversi­tede “burslu eğitim” alabilen;

Donanımlı/nitelikli eğitim ile fazlalıkları törpüleyip, eksikleri giderip, yeteneklerini geliştirebilen;

Rasyonel alanlara yönlendirilen/destek­lenen ve bu sayede gerçekçi düşünüp/dav­ranan vatandaşlardan oluşan bir toplumun önüne geçebilir mi?

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Belli zamanlarda, birkaç alanda geçebilir ama bu sürdürülebilmiş mi?

Örneğin 85 milyon nüfuslu Türkiye’den, (mesleğini hakkıyla yaptığı/yaptırıldığı için) kaç “dünya şampiyonu” çıkmış?

Ve bu şampiyonlardan kaçı, (gerçekler­den uzaklaşmadığı/mesleğine-kendine sa­hip çıktığı için) bu ünvanını 2 dönem koru­yabilmiş!?

VELHASIL

Meyvenin/sebzenin markette ye­tiştiğine (Lise öğrencilerinin yüzde 21’inin yanıtı);

Tüketmek için borçlanmanın ye­terliliğine;

Dış güçlerin üretmemize izin ver­mediğine;

Üniversite okuyarak ve/veya sınavlardan A notu alınarak “meslekli/yönetici” olunabileceğine;

Malların, gıdanın en çoğuna/büyü­ğüne/lüksüne sahip olmanın zengin­lik/hayatın amacı olduğuna (vb) ina­nan milyonlarca gencin çoğunluğu oluşturduğu bir toplumu, başarının/ ŞAMPİYONLUĞUN (vb) ve SÜRDÜ­RÜLEBİLİRLİĞİNİN çalışma/disip­lin ile gelebileceğine inandırmanız mümkün mü?

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Bu örnekler, atalarımızın tespitine ek gerektiriyor:

Sağlam kafa sağlam vücutta; sağlam vücut da, sağlam kafada bulunur…