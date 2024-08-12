“Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur…”
Olimpiyatları “ah vah çekerek” bitirdik…
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ABD, Güney Kore, Japonya, Almanya, Hollanda gibi bilimin/üretimin/nitelikli eğitimin öne çıktığı ülkeler ilk 10’da sıralandı…
Oyuncularının/takımlarının yarıdan fazlası madalya aldı…
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Bu tablonun birçok bilimsel nedeni var:
Alınan proteinden verilen eğitime ve bu “aracılar” sayesinde oluşan toplumsal kültürden sosyo ekonomik yapıya kadar…
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Örneğin:
Yıllık ortalama 30 litre süt, 25 kilo et tüketen toplumlar…
Yıllık ortalama 110 litre süt, 120 kilo et tüketen bir toplumun önüne geçebilir mi?
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Örneğin…
Gençlerini dünya ihtiyaçlarına göre yönlendiremeyen toplumlar…
Özel becerileri (spordan bilişime her meslekte) nedeniyle, istedikleri üniversitede “burslu eğitim” alabilen;
Donanımlı/nitelikli eğitim ile fazlalıkları törpüleyip, eksikleri giderip, yeteneklerini geliştirebilen;
Rasyonel alanlara yönlendirilen/desteklenen ve bu sayede gerçekçi düşünüp/davranan vatandaşlardan oluşan bir toplumun önüne geçebilir mi?
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Belli zamanlarda, birkaç alanda geçebilir ama bu sürdürülebilmiş mi?
Örneğin 85 milyon nüfuslu Türkiye’den, (mesleğini hakkıyla yaptığı/yaptırıldığı için) kaç “dünya şampiyonu” çıkmış?
Ve bu şampiyonlardan kaçı, (gerçeklerden uzaklaşmadığı/mesleğine-kendine sahip çıktığı için) bu ünvanını 2 dönem koruyabilmiş!?
VELHASIL
Meyvenin/sebzenin markette yetiştiğine (Lise öğrencilerinin yüzde 21’inin yanıtı);
Tüketmek için borçlanmanın yeterliliğine;
Dış güçlerin üretmemize izin vermediğine;
Üniversite okuyarak ve/veya sınavlardan A notu alınarak “meslekli/yönetici” olunabileceğine;
Malların, gıdanın en çoğuna/büyüğüne/lüksüne sahip olmanın zenginlik/hayatın amacı olduğuna (vb) inanan milyonlarca gencin çoğunluğu oluşturduğu bir toplumu, başarının/ ŞAMPİYONLUĞUN (vb) ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN çalışma/disiplin ile gelebileceğine inandırmanız mümkün mü?
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Bu örnekler, atalarımızın tespitine ek gerektiriyor:
Sağlam kafa sağlam vücutta; sağlam vücut da, sağlam kafada bulunur…