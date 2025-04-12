  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. İzel BATU
  4. Sağlık sektöründe yeni bir dönem başlıyor

Sağlık sektöründe yeni bir dönem başlıyor

İzel BATU
İzel BATU Farklı Bak Farklı Gör [email protected]

DHL’in Almanya’nın Leip­zig kentindeki dev lojis­tik üssünde düzenlediği ‘Geog­raphic Tailwinds and Industry Sector Opportunities’ başlık­lı medya buluşması, küresel te­darik zincirlerinin geleceğine ışık tuttu. Etkinlikte başta sağlık ve yaşam bilimleri olmak üzere çeşitli sektörlerdeki yapısal dö­nüşümler, yatırım eğilimleri ve lojistik çözümler masaya yatı­rıldı. Leipzig, DHL için yalnız­ca bir operasyon merkezi değil, aynı zamanda sağlık teknoloji­leri, ileri tedaviler ve hassas ta­şıma çözümleri açısından Avru­pa’nın en kritik lojistik merkez­lerinden biri olarak öne çıkıyor. Medya buluşmasının dikkat çe­ken konuşmacılarından biri de DHL Müşteri Çözümleri ve İno­vasyon Yaşam Bilimleri ve Sağ­lık EMEA Başkan Yardımcısı İl­hami Arslanoğlu oldu. Arslanoğ­lu, sağlık sektöründe yaşanan dönüşümün lojistik operasyon­lara etkisini kapsamlı bir şekil­de anlattı.

İlhami Arslanoğlu’na göre, sağlık alanında keskin bir dö­nüşüm yaşanıyor. Son beş yılda ‘Hızlı Tempo’ adı verilen bir dö­neme girildiğini vurgulayarak, “Bu süreç bizim gibi gruplar için büyük fırsatlar sunuyor. ARS İleri Terapiler (Advanced The­rapies), işimizin önemli bir ala­nı ve önümüzdeki dört yıl için­de bu alanın yüzde 25 oranında büyümesi bekleniyor. Sanayide şu anda yapılan yatırımlara bak­tığımızda, oldukça büyük bir öl­çeğe ulaştığını görüyoruz” diyor. Geleneksel tedavi yöntemleri­nin yaşam döngüsünün sonuna yaklaştığını ve bazı bölgelerde hasta sayısının azaldığını belir­ten Arslanoğlu, yaşanan deği­şimleri şöyle sıralıyor:

● Hasta deneyimi değişiyor. Önceden hastalar ilaçları şirket­lerin yönlendirmesiyle alırken artık kendi sağlıklarını daha faz­la kontrol etmek istiyorlar. Diya­bet hastaları için kullanılan in­sülin sistemlerinde olduğu gibi, teşhis ve tedavi süreçlerinin ço­ğu artık internet üzerinden yü­rütülüyor. Yeni ekosistemlerin geliştiği bu yapı birçok kişinin sağlık hizmetlerine daha kolay erişmesini sağlıyor.

● İş birliklerinin artırılması gerekiyor. Bu dönüşüm, yalnız­ca bireysel şirketlerle mümkün değil. Araştırma şirketleriyle iş birliği yapılması ve tedarik zin­cirinin dayanıklılığının artırıl­ması gerekiyor. Son 5-10 yılda bu alanda ciddi değişimler ya­şandı.

● Tedarik zinciri temel iş­lev haline geldi. Geçmişte teda­rik zinciri kesintileri genellikle bölgesel etkiler yaratırken, ar­tık küresel sonuçlar doğuruyor. Japonya’daki tsunamiler, Tay­land’daki seller gibi olaylar geç­mişte lokaldi; ancak bugün Co­vid-19 pandemisi, Ukrayna krizi ve Ortadoğu’daki gelişmeler gibi olaylar küresel sanayi üzerinde etkili oluyor. Bu nedenle sanayi lojistik hizmetlerine daha fazla ihtiyaç duyuyor.

● Çevresel etki göz ardı edile­miyor. Sağlık sektörü genellik­le çevresel etkileriyle gündeme gelmese de gelişmiş ülkelerde toplam sera gazı emisyonları­nın yaklaşık yüzde 10’u bu sek­törden kaynaklanıyor. Tek kul­lanımlık tıbbi ürünlerin çevreye etkisi ciddi boyutlara ulaşıyor. Bu nedenle DHL olarak 2050 yı­lına kadar karbon nötr olmayı hedefliyoruz.

● Piyasa yeniden şekilleniyor. Geleneksel ilaç şirketleri, tüke­tici sağlığı firmaları ve reçetesiz ilaç üreticileri arasında farklı­laşan stratejiler gözlemleniyor. Farmasötik şirketlerin büyüme hızı önümüzdeki yıllarda yüzde 5-6 düzeyinde kalacak gibi gö­rünüyor. Buna karşın, biyotek­noloji ve ileri tedavi yöntemle­rinde çok daha hızlı bir büyüme bekleniyor.

● Bölünmeler ve yeniden ya­pılanmalar artıyor. Şirketler bu değişime uyum sağlamak için yeniden yapılanıyor. Johnson & Johnson gibi firmalar, tüke­tici sağlığı birimlerini ayırarak yeni şirketler kurdu. Bu yakla­şım, şirketlerin daha yüksek kâr marjı vadeden ileri tedavi alan­larına yönelmesini sağlıyor.

● Biyoteknoloji yatırımları büyüyor. 2021’den bu yana biyo­teknolojiye yapılan yatırımlar istikrarlı biçimde artıyor. Özel­likle mRNA bazlı yeni aşı tekno­lojileri, lojistikte soğuk zincirin ne kadar kritik olduğunu orta­ya koydu. Pfizer ve Moderna gibi firmalar, aşılarını -70 ila -80 de­rece sıcaklıkta saklamak zorun­daydı. Bu durum, tedarik zinciri yönetiminde devrim niteliğinde dönüşümler gerektirdi.

● Regülasyonlar kritik önem­de. Tıbbi ürün taşımacılığı, bir iPhone ya da otomobil yedek parçası taşımaktan çok daha farklı. GxP (İyi Üretim Uygu­lamaları) ve diğer düzenleyici standartlara tam uyum şart. Bu da tüm paydaşlar arasında güçlü bir iş birliği gerektiriyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Markalara güven aşınıyor 04 Nisan 2025
İşlerin geleceği nasıl şekilleniyor? 21 Mart 2025
İdeal iş yeri: Çalışanlar ne istiyor? 14 Mart 2025
Genç çalışanlar mobbing kıskacında! 07 Mart 2025
Geleceği okumak için bu kitapları listenize ekleyin 21 Şubat 2025
İş dünyasının milyarlık sorunu: Absenteizm 14 Şubat 2025
Z kuşağı rotasını bulmalı 07 Şubat 2025
Çin’den gelen yeni dalga: DeepSeek 31 Ocak 2025
Kurumsallaşmayan yapılar felaketlere davetiye çıkarır 24 Ocak 2025
Nvidia: Teknolojinin sessiz devi 17 Ocak 2025