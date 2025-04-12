Sağlık sektöründe yeni bir dönem başlıyor

DHL’in Almanya’nın Leip­zig kentindeki dev lojis­tik üssünde düzenlediği ‘Geog­raphic Tailwinds and Industry Sector Opportunities’ başlık­lı medya buluşması, küresel te­darik zincirlerinin geleceğine ışık tuttu. Etkinlikte başta sağlık ve yaşam bilimleri olmak üzere çeşitli sektörlerdeki yapısal dö­nüşümler, yatırım eğilimleri ve lojistik çözümler masaya yatı­rıldı. Leipzig, DHL için yalnız­ca bir operasyon merkezi değil, aynı zamanda sağlık teknoloji­leri, ileri tedaviler ve hassas ta­şıma çözümleri açısından Avru­pa’nın en kritik lojistik merkez­lerinden biri olarak öne çıkıyor. Medya buluşmasının dikkat çe­ken konuşmacılarından biri de DHL Müşteri Çözümleri ve İno­vasyon Yaşam Bilimleri ve Sağ­lık EMEA Başkan Yardımcısı İl­hami Arslanoğlu oldu. Arslanoğ­lu, sağlık sektöründe yaşanan dönüşümün lojistik operasyon­lara etkisini kapsamlı bir şekil­de anlattı.

İlhami Arslanoğlu’na göre, sağlık alanında keskin bir dö­nüşüm yaşanıyor. Son beş yılda ‘Hızlı Tempo’ adı verilen bir dö­neme girildiğini vurgulayarak, “Bu süreç bizim gibi gruplar için büyük fırsatlar sunuyor. ARS İleri Terapiler (Advanced The­rapies), işimizin önemli bir ala­nı ve önümüzdeki dört yıl için­de bu alanın yüzde 25 oranında büyümesi bekleniyor. Sanayide şu anda yapılan yatırımlara bak­tığımızda, oldukça büyük bir öl­çeğe ulaştığını görüyoruz” diyor. Geleneksel tedavi yöntemleri­nin yaşam döngüsünün sonuna yaklaştığını ve bazı bölgelerde hasta sayısının azaldığını belir­ten Arslanoğlu, yaşanan deği­şimleri şöyle sıralıyor:

● Hasta deneyimi değişiyor. Önceden hastalar ilaçları şirket­lerin yönlendirmesiyle alırken artık kendi sağlıklarını daha faz­la kontrol etmek istiyorlar. Diya­bet hastaları için kullanılan in­sülin sistemlerinde olduğu gibi, teşhis ve tedavi süreçlerinin ço­ğu artık internet üzerinden yü­rütülüyor. Yeni ekosistemlerin geliştiği bu yapı birçok kişinin sağlık hizmetlerine daha kolay erişmesini sağlıyor.

● İş birliklerinin artırılması gerekiyor. Bu dönüşüm, yalnız­ca bireysel şirketlerle mümkün değil. Araştırma şirketleriyle iş birliği yapılması ve tedarik zin­cirinin dayanıklılığının artırıl­ması gerekiyor. Son 5-10 yılda bu alanda ciddi değişimler ya­şandı.

● Tedarik zinciri temel iş­lev haline geldi. Geçmişte teda­rik zinciri kesintileri genellikle bölgesel etkiler yaratırken, ar­tık küresel sonuçlar doğuruyor. Japonya’daki tsunamiler, Tay­land’daki seller gibi olaylar geç­mişte lokaldi; ancak bugün Co­vid-19 pandemisi, Ukrayna krizi ve Ortadoğu’daki gelişmeler gibi olaylar küresel sanayi üzerinde etkili oluyor. Bu nedenle sanayi lojistik hizmetlerine daha fazla ihtiyaç duyuyor.

● Çevresel etki göz ardı edile­miyor. Sağlık sektörü genellik­le çevresel etkileriyle gündeme gelmese de gelişmiş ülkelerde toplam sera gazı emisyonları­nın yaklaşık yüzde 10’u bu sek­törden kaynaklanıyor. Tek kul­lanımlık tıbbi ürünlerin çevreye etkisi ciddi boyutlara ulaşıyor. Bu nedenle DHL olarak 2050 yı­lına kadar karbon nötr olmayı hedefliyoruz.

● Piyasa yeniden şekilleniyor. Geleneksel ilaç şirketleri, tüke­tici sağlığı firmaları ve reçetesiz ilaç üreticileri arasında farklı­laşan stratejiler gözlemleniyor. Farmasötik şirketlerin büyüme hızı önümüzdeki yıllarda yüzde 5-6 düzeyinde kalacak gibi gö­rünüyor. Buna karşın, biyotek­noloji ve ileri tedavi yöntemle­rinde çok daha hızlı bir büyüme bekleniyor.

● Bölünmeler ve yeniden ya­pılanmalar artıyor. Şirketler bu değişime uyum sağlamak için yeniden yapılanıyor. Johnson & Johnson gibi firmalar, tüke­tici sağlığı birimlerini ayırarak yeni şirketler kurdu. Bu yakla­şım, şirketlerin daha yüksek kâr marjı vadeden ileri tedavi alan­larına yönelmesini sağlıyor.

● Biyoteknoloji yatırımları büyüyor. 2021’den bu yana biyo­teknolojiye yapılan yatırımlar istikrarlı biçimde artıyor. Özel­likle mRNA bazlı yeni aşı tekno­lojileri, lojistikte soğuk zincirin ne kadar kritik olduğunu orta­ya koydu. Pfizer ve Moderna gibi firmalar, aşılarını -70 ila -80 de­rece sıcaklıkta saklamak zorun­daydı. Bu durum, tedarik zinciri yönetiminde devrim niteliğinde dönüşümler gerektirdi.

● Regülasyonlar kritik önem­de. Tıbbi ürün taşımacılığı, bir iPhone ya da otomobil yedek parçası taşımaktan çok daha farklı. GxP (İyi Üretim Uygu­lamaları) ve diğer düzenleyici standartlara tam uyum şart. Bu da tüm paydaşlar arasında güçlü bir iş birliği gerektiriyor.