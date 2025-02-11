Sanayi üretimde yeniden atağa geçti
Parasal sıkılaştırma sürecinde yüksek faiz-düşük kurun etkisiyle frene basan sanayi sektörü, faiz indirimleri sürecinin başlaması ile birlikte üretimde yeniden atağa geçti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre aralık ayında toplam sanayi üretiminde aylık bazda yüzde 5’le son 21 ayın en yüksek artışı gerçekleşti.
Toplam sanayi üretimi yıllık bazda da yüzde 7 ile son on ayın en yüksek oranlı artışını kaydetti. Sanayinin yeniden gaza basması, geçen yıl ikinci ve üçüncü çeyrekte ekonomide ortaya çıkan resesyon eğiliminin son çeyrekte azaldığını ve bu yıl ilk çeyrekte yerini yüksek oranlı büyümeye bırakabileceği, ancak hızla kapanan cari açığın da yeniden artışa geçeceğinin işaretini verdi.
İmalatta aylık artış yüzde 5,6
Takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış endekse göre, toplam sanayi üretiminde en büyük paya sahip olan imalat sanayii sektöründe aralıkta aylık bazda yüzde 5,6 ile son 22 ayın en yüksek oranlı artışı kaydedildi. Takvim etkisinden arındırılmış endekse göre imalat sanayii üretiminde yıllık bazda artış ise yüzde 6,8 olarak gerçekleşti. Bunun da büyük depremler dolayısıyla Şubat 2023’te yaşanan yüzde 8,5’lik sert düşüşün baz etkisiyle yüzde 11,3’lük artışın kaydedildiği Şubat 2024’ten bu yana aylar itibarıyla imalat sanayiinde kaydedilen en yüksek oranlık yıllık artış olduğu belirlendi.
Aralıkta aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığı üretimi yüzde 2,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı endeksi de yüzde 0,4 arttı. Yıllık bazda da madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe üretim yüzde 1,8 arttı; elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründeki artış yüzde 11,4’e ulaştı.
Endeksteki ağırlıkları ve değişim oranlarına bağlı olarak toplam sanayi üretimindeki aylık yüzde 5’lik artışın 4,9’luk kısmı, tek başına imalat sanayiinin üretimindeki artıştan kaynaklandı, madencilik ve taş ocakçılığı da yüzde 0,1 puan katkı yaptı. Yıllık bazda kaydedilen yüzde 7’lik artışın ise yüzde 6,1’lik kısmı imalat sanayii, 0,9 puanı elektrik, gaz ve buhar, 0,1 puanı ise madencilik ve taş ocakçılığındaki artıştan kaynaklandı.
En hızlı artış sermaye mallarında
Aralıkta aylık bazda toplam sanayide sermaye malı üretimi yüzde 14,7, ara malı üretimi yüzde 3,2, dayanıklı tüketim malı üretimi yüzde 2,3, dayanıksız tüketim malı üretimi yüzde 1,9, enerji üretimi yüzde 0,5 oranında artış kaydetti. Toplamdaki aylık yüzde 5’lik üretim artışının yüzde 3,1’lik kısmı sermaye mallarından, yüzde 1,3’lük kısmı da ara mallarından kaynaklandı.
Yıllık bazda sermaye malı üretimindeki artış yüzde 20’ye, enerjideki artış yüzde 11,3’e ulaştı, dayanıklı tüketim üretimi yüzde 1,1, ara malı üretimi yüzde 0,4 artarken, dayanıksız tüketim malı üretimi yüzde 0,3 düşüş kaydetti. Toplam sanayi üretimindeki yıllık artışın yüzde 5,6’lık kısmını tek başına sermaye malları sağladı. Yıllık artışa enerji üretimi 1,3 puan, ara malları 0,2 puanlık katkı yaparken, dayanıksız tüketimdeki düşüş toplamdaki değişimi 0,1 puan aşağı çekti.
Yüksek teknoloji üretiminde rekor artış
İmalat sanayiinde yüksek teknolojili ürünlerin üretiminde aylık bazda kaydedilen yüzde 51,6’lık artış aralık ayına damgasını vurdu. Bu kategoride yıllık üretim artışı da yüzde 43,5 olarak gerçekleşti. İmalat sanayii üretiminde aralıkta gerçekleşen aylık yüzde 5,6’lık artışın yüzde 3,1, yıllık kaydedilen yüzde 6,8’lik artışın da yüzde 4,5’lik kısmı yüksek teknoloji üretiminden kaynaklandı. Aralık ayında üretim; düşük teknolojili ürünlerde aylık bazda yüzde 2,8, yıllık bazda yüzde 2,9; orta-düşük teknolojide aylık yüzde 3,6, yıllık yüzde 3,3, orta-yüksek teknolojide aylık yüzde 1 ve yıllık bazda yüzde 0,6 oranında artış kaydetti.
Resesyon bulutları dağılıyor
Geçen yıl parasal sıkılaştırma, yüksek faizle artan maliyetler, finansmana erişim güçlükleri gibi etkenlerle sanayide özellikle ikinci çeyrekten itibaren fren eğilimi güçlenmiş, GSYH endeksinde nisan-haziran ve temmuz-eylül dönemlerinde önceki çeyreklere göre aynı oranda olmak üzere yüzde 0,2’şerlik küçülme yaşanmıştı. GSYH’de çeyreklik bazda üst üste iki çeyrek küçülme yaşanması, teknik “resesyon” olarak tanımlanıyor.
GSYH endeksindeki tanımıyla sanayide de önceki çeyreklere göre ikinci çeyrekte yüzde 2,7, üçüncü çeyrekte yüzde 0,8 küçülme gerçekleşmişti. Üretim yöntemiyle GSYH’de sanayi yaklaşık beşte birle hizmetlerden sonra en büyük paya sahip bulunuyor ve onunla birlikte büyümeye en fazla katkıyı veriyor.
Sanayide fren eğilimi 2024’un son çeyreğine girerken de devam etmiş; TÜİK’in aylık sanayi üretimi verilerinde, ekimde üretim önceki aya göre yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 3 düşüş kaydetmişti. Merkez Bankası’nın faiz indirimi olasılığının güçlendiği kasım ayında sanayi yeniden atağa geçti ve üretim önceki aya göre yüzde 2,9, yıllık bazda yüzde 1,6 arttı. Faiz indiriminin fiilen başladığı aralık ayında sanayi üretiminde aylık yüzde 5, yıllık yüzde 7’ye ulaşan artışlar ise ekonomide resesyon eğiliminin kırıldığına işaret etti. Sanayideki canlanma dolayısıyla, henüz açıklanmayan 2024 son çeyrek büyüme oranının görece daha iyi geleceği ve bu yıl ilk çeyrekte büyümenin hızlanacağı bekleniyor.
Parasal sıkılaşma döneminde özellikle sanayi sektörünün üretimde frene basması sonucu hammadde/ara malı dış alımında yaşanan sert düşüş ve ithal tüketimin de eski hızını yitirmekle birlikte artışını sürdürmesi paralelinde dış ticaret açığı ve buna bağlı olarak cari açık hızla küçülmüştü. Sanayinin yeniden üretim atağına geçmesi ve ekonomide büyüme ivmesinin yeniden artması, cari açıkta da trendin tersine dönmesi anlamına geliyor. Yaşanan bu kırılmanın enflasyonla mücadeleyi de etkilemesi bekleniyor.
Artış rekoru kıran imalat alt sektörleri
İmalat sanayii alt sektörleri içinde bilgisayar, elektronik ve optik ürünler imalatı, aylık bazda yüzde 62 ile üretim artışı rekoru kırdı. Diğer ulaşım araçlarında da üretim önceki aya göre yüzde 24,9 ile yüksek oranda arttı. Aylık artışlarda bu alt sektörleri yüzde 9,6 ile ağaç, yüzde 6,8’le kauçuk ve plastik, yüzde 5,8’le mobilya ile makine ve ekipman, yüzde 5,6 ile içecek imalatı, yüzde 4,8’le fabrikasyon metal ürünleri izledi. Önceki aya göre üretim sadece temel eczacılıkta yüzde 7,8 ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 2,1 ile düşüş kaydederken, diğer alt sektörlerin tümünde üretim artışı gerçekleşti.
Yıllık bazda üretim artışı rekoru ise yüzde 61,4’le diğer ulaşım araçları alt sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü yüzde 17,4’le fabrikasyon metal ürünleri, yüzde 15,4’le bilgisayar, yüzde 9,3’le giyim eşyası ve yüzde 9,1’le içecek imalatı izledi. Mobilyada yüzde 8, kâğıtta yüzde 7,5, ağaç ürünlerinde yüzde 5,8, tekstilde yüzde 5,4, ana metal sanayii ile kimyada yüzde 2,6 oranında yıllık üretim artışı bulunuyor.
Buna karşılık aylık bazda üretimi gerilemeye devam eden temel eczacılıkta yıllık bazda düşüş yüzde 19,6’a ulaştı. Makine ve ekipman yüzde 7, kayıtlı medyanın basımı ve çoğaltımı yüzde 6,4, motorlu kara taşıtları yüzde 6 ve rafine petrol ürünleri ise yüzde 5,7 ile yıllık bazda üretimi en fazla gerileyen alt sektörlerin başında geliyor.
Madencilik ve taş ocakçılığında ise alt sektörler içinde aylık bazda üretimi yüzde 5,5’le en çok artan ham petrol yıllık artış yüzde 120,1’e ulaştı. Yıllık bazda kömür ve linyit çıkarımında yüzde 1,5’lik artışa karşılık, metal cevheri üretiminde yüzde 19, diğer madencilik ve taş ocakçılığı üretiminde de yüzde 6,1 düşüş yaşandı.