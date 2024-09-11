Sanayi üretimi temmuzda hazirandan hallice
Toplam sanayi üretimi, temmuz ayında düşüş beklenirken önceki aya göre az da olsa artış gösterdi. Temmuzda aylık bazda yüzde 0,4 artan sanayi üretiminde geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,9’la, büyük depremlerin ekonomiyi vurduğu Şubat 2023’ten sonraki en yüksek ikinci düşüş yaşandı.
Sanayi üretimi haziran ayında, Gaziantep başta olmak üzere sanayisi gelişmiş illerin de aralarında bulunduğu 11 ili doğrudan, genel ülke ekonomisini dolaylı olarak etkileyen Kahramanmaraş ve Hatay merkezli büyük depremlerin yaşandığı tarihten bu yana olan dönemin aylık bazda en sert düşüşünü kaydetmişti.
Bu gelişme enflasyonu tek haneye düşürme hedefiyle yola çıkılan parasal sıkılaştırma esaslı ekonomik programın etkisiyle ekonomide soğuma ve küçülme eğilimine bağlanmıştı.
Yüksek faiz oranları ve sıkı para politikasının üretimi baskılamasının yanında başta Avrupa ülkelerine olmak üzere ihracattaki daralma eğilimi de bunda etkili olmuştu.
Sanayinin temmuz performansı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretiminde temmuz ayı gerçekleşmelerini açıkladı. Sanayi üretiminde haziran için daha önce aylık bazda yüzde 2,1 olarak açıklanan düşüş yüzde 2,4’e, yıllık bazda yüzde 4,7 olarak açıklanan düşüş de yüzde 5’e revize edildi.
Temmuz ayında ise mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks bazında önceki aya göre imalat sanayii üretiminde yaşanan yüzde 0,5’lik artış, aylık bazda toplam sanayi üretimine 0,5 puan, madencilik ve taş ocakçılığındaki yüzde 2,1’lik üretim artışı da 0,1 puan katkı yaparken, elektrik, gaz ve buhar sektörü üretimindeki yüzde 1,9’luk düşüş, toplam üretimdeki artışı 0,1 puan aşağı çekti.
Bu gelişmelerin sonucunda toplam sanayi üretimi temmuzda önceki aya göre yüzde 0,4 oranında bir artış kaydetti. Temmuzda aylık bazda düşüş beklenirken kaydedilen bu artış olumlu bir gelişme olmakla birlikte, hazirandaki sert düşüşü telafi edecek boyutta olmadığı için sanayide daralma eğiliminin ortadan kalktığı yönünde bir görüşü desteklemiyor.
Önceki aya göre en yüksek artış yüzde 3,6 ile dayanıklı tüketimde gerçekleşti, dayanıksız tüketim malı üretimi yüzde 2,8, ara malı üretimi de yüzde 1,7 artarken, enerji üretimi yüzde 1 ve sermaye malı üretimi yüzde 4,1 azaldı. Ancak toplamdaki ağırlığıyla orantılı olarak sanayi üretimine aylık bazda en büyük katkıyı 0,7 puanla ara malı üretimindeki artış yaptı. Dayanıksız tüketim malı 0,6 puan, dayanıklı tüketim malı da aylık üretim artışına 0,2 puan katkı yaparken, sermaye malı üretimindeki düşüş toplam üretimdeki artışı 0,9 puan, enerjideki düşüş de 0,1 puan aşağı çekti.
Önceki aya göre üretim; düşük teknoloji ürünlerinde yüzde 2,5, orta-düşük teknoloji ürünlerinde de yüzde 0,9 artarken, orta-yüksek teknolojili ürünlerdeki yüzde 1 ve yüksek teknoloji ürünlerindeki yüzde 7,9’luk üretim düşüşleri, sanayi üretiminde bir başka dikkat çekici olumsuz hususu oluşturdu.
Yıllık bazda % 3,9 daralma
Takvim etkisinden arındırılmış endekslere göre toplam sanayi üretiminde temmuzda yıllık bazda kaydedilen yüzde 3,9’luk düşüş ise üretimin yüzde 8,8 daraldığı deprem ayı Şubat 2023’ten sonraki dönemin en kötü ikinci performansı.
Toplam üretimde temmuzda yaşanan yıllık düşüş imalat sanayiindeki sert frenden kaynaklandı. Geçen yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı endeksi yüzde 3,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektörü endeksi de yüzde 8,2’lik artışlar kaydederken, toplam üretimde en büyük paya sahip ve gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) katkısı dolayısıyla büyüme için öncü gösterge olan imalat sanayiinin üretiminde ise yıllık bazda yüzde 5,1 oranında bir düşüş yaşandı.
Madencilik üretimindeki artış toplam üretime yıllık bazda sadece 0,2 puan, elektrik, gaz ve buhar üretimi de 0,3 puan pozitif katkı yaparken, imalat sanayiindeki düşüşün etkisi eksi (-) 4,5 puan oldu. Üretim, temmuzda yıllık bazda sermaye mallarında yüzde 8,1, dayanıksız tüketimde yüzde 4,5, ara malında yüzde 4,3, dayanıklı tüketimde yüzde 3,9 düşerken, enerjide yüzde 8,8 arttı. Toplam sanayi üretimindeki yıllık değişime enerjideki artış 0,8 puan pozitif; ara malı ve sermaye malındaki düşüşler 1,7’şer puan, dayanıksız tüketim 1 puan ve dayanıklı tüketimdeki düşüş de 0,2 puan negatif katkı yaptı.
Kâğıtta üretim temmuzda hızlandı
İmalat sanayii alt sektörlerinin üretiminde yıllık değişime bakıldığında çoğu sektörün üretiminin yıllık bazda düşüşte olduğu, ancak önceki aya göre arttığı dikkati çekti. Aylık bazda en yüksek üretim artışı yüzde 6,1’le kâğıtta yaşandı.
Bu alt sektörü yüzde 4,7 ile kayıtlı medyanın basımı ve çoğaltımı, yüzde 4,2 ile deri, yüzde 3,9’la ağaç, yüzde 3,8’le elektrikli teçhizat izledi. Endekste en fazla ağırlığa sahip alt sektörlerden gıda da yüzde 3,5’le aylık bazda üretimi en çok artanlar arasında. Beş alt sektörde ise aylık bazda üretim düşüşü yaşandı. Diğer ulaşım araçları yüzde 16, bilgisayar yüzde 8,8, içecek imalatı da yüzde 4,5’le önceki aya göre üretimi en sert düşen alt sektörler oldu. Bunların dışında motorlu kara taşıtları ve fabrikasyon metal ürünlerine de üretim önceki aya göre aynı oranda olmak üzere yüzde 0,5’lik düşüşler kaydetti.
Temmuz itibarıyla yıllık bazda ise kimyada yüzde 6,6, elektrikli teçhizatta yüzde 5,4, tütünde yüzde 4,6, rafine petrol ürünlerinde yüzde 3,9, ana metal sanayiinde yüzde 2,6, kayıtlı medyada yüzde 1,2 ve giyim eşyasında yüzde 0,9’luk artışa karşılık diğer alt sektörlerin tümünde üretimde düşüş yaşandı. Yıllık bazda üretimin en sert düştüğü alt sektörler yüzde 23,3’le temel eczacılık, yüzde 20,3’le bilgisayar, yüzde 18,2 ile ağaç, yüzde 16,9’la mobilya, yüzde 13,2 ile motorlu kara taşıtları.
Bunları yüzde 11,5’lik düşüşle makine ve ekipman imalatı, yüzde 11,3’le kauçuk ve plastik, yüzde 9,9’la deri, yüzde 7,4’le diğer metalik olmayan mineraller, yüzde 7,3’le tekstil, yüzde 6,2 ile fabrikasyon metal ürünleri, yüzde 4,1’le içecek ve yüzde 3,9’la kâğıt izliyor. En önemli alt sektörlerden gıda da yüzde 2,3’le yıllık bazda üretimin gerilediği alt sektörler arasında yer alıyor.