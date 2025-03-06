Sanayici ithal girdiye yüklendi
Faiz indirimi arifesinde sanayide çarkların yeniden hızlanması paralelinde giderek büyüyen girdi ithalatında kesintisiz artış süreci şubatla birlikte beş aya ulaştı. Yatırım malı ithalatında düşüşün devam ettiği şubatta, tüketim malı ithalatı ise aylar sonra ilk kez düşüşe geçerken, hammadde/ara malı ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 artışla toplam ithalatı büyüten faktör oldu.
Ekonomide sıkı para önlemlerinin uygulamaya geçmeye başladığı Temmuz 2023’ten Eylül 2024’e kadar olan dönemde hammadde/ara malı dış alımı, sanayi üretiminde frene basılmasına bağlı olarak aylar itibarıyla sürekli ve hızlı düşüşler kaydetmiş, ekimden itibaren ise yeniden artış süreci başlamıştı. Hammadde ithalatı önceki yıl aynı aylara göre kasımda yüzde 3,9, aralıkta yüzde 11,6 ve bu yıl ocakta yüzde 9,2 artmıştı.
Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı şubat ayı dış ticaret verilerine göre şubat ayında toplam ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artışla 28 milyar 930,3 milyon dolar olurken, bunun 21 milyar 142,5 milyon dolarla yaklaşık dörtte üçlük bölümünü hammadde/ara malı ithalatı oluşturdu. Söz konusu ithal girdilerin toplam ithalat faturası içinde geçen yıl şubatta yüzde 68,8 olan ve eylülde yüzde 67,7’ye kadar düşmüş olan payı, ekimde yüzde 68,2’ye, kasımda yüzde 68,5’e, aralıkta yüzde 68,6’ya ve bu yıl ocakta yüzde 72,9’a, şubatta da yüzde 73,1’e ulaştı.
Yatırım malı ithalatında sert düşüş
Ülkede yeni yatırımların göstergesi niteliğindeki sermaye (yatırım) malı ithalatı ise şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 düşüş kaydederek 3 milyar 472,5 milyon dolarla tüketim malı ithalatının çok altında kaldı. Yatırım mallarında Temmuz 2023’te yıllık bazda yüzde 55 dolayında bulunan artış, izleyen dönemde hız kesmiş, özellikle 2024’ün ikinci çeyreğinden itibaren yerini düşüşlere bırakmıştı. Yatırım malı ithalatı program dönemindeki en sert düşüşünü ise bu yıl şubatta kaydetti. Yatırım mallarının toplam ithalat içinde geçen yıl şubatta yüzde 15,8 olan payı, bu yıl aynı ayda yüzde 12’ye düştü.
İthal tüketimde 6 ay sonra ilk düşüş
Parasal sıkılaştırma döneminde girdi ithalatındaki seyrin aksine, hız keserek de olsa aylar itibarıyla artışını sürdüren tüketim malı ithalatında ise şubatta düşüş yaşandı. Tüketim malı ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7’lik bir düşüşle 4 milyar 245,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Tüketim mallarında önceki yıl aynı aylara göre Temmuz 2023’te yüzde 99,6 ile rekor düzeyde bulunan artış izleyen aylarda giderek hız kesmiş ve Temmuz 2024’e gelindiğinde yüzde 3,2 ile ilk kez yerini düşüşe bırakmıştı. Ancak ağustostan itibaren yeniden yıllık bazda artmaya başlayan tüketim malı ithalatı eylüldeki yüzde 12’lik artıştan sonra ekimde yüzde 7,9, kasımda yüzde 15,5, aralıkta yüzde 27 ve bu yıl ocakta da yüzde 20,6 artış kaydetmişti. Buna göre şubat, program döneminde tüketim malı ithalatının düşüş kaydettiği ikinci ay oldu.
Yıllık açık 84,9 milyar $ oldu
Şubat itibarıyla son bir yıldaki toplam ithalat 347 milyar 605,3 milyon dolar oldu, bunun 241 milyar 985,4 milyon dolarla yüzde 69,6’sını sanayi başta olmak üzere ekonominin üretim ayağında kullanılan ve toplam pastada en büyük payı alan hammadde/ara malı kategorisi oluşturdu. Son bir yıldaki ithalatın 55 milyar 121,5 milyon dolarla yüzde 15,9’unu da tüketim malları oluştururken, yatırım malları 49 milyar 782,2 milyon dolarla toplam ithalatta yüzde 14,3 oranında bir pay alabildi. Şubat sonu itibarıyla yıllık ihracat ise 262 milyar 661,5 milyon dolar ve buna göre yıllık dış ticaret açığı da 84 milyar 943,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.