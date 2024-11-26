Sanayide göstergeler faiz indirimi için ‘erken’ diyor
Sanayi sektöründe gelişmeler, beklentiler ve fiyatlama davranışını ölçen İktisadi Yönelim Anketinin kasım ayı sonuçları, sektörde enflasyon beklentilerinin öngörülen aralığı henüz yakınsamadığını gösterdi ve faiz indirimi için henüz erken olduğu görüşünü destekledi.
Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ortaklaşa gerçekleştirdiği ve sanayinin röntgeni niteliğindeki anketin bu ayki bulguları, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının yavaş da olsa iyileşmeye devam ettiğini ancak, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini ortaya koydu. Enflasyonist beklentilerinin yansıması şeklinde üretim maliyetlerinde artış bekleyen işyerlerinin ekimde yüzde 57 olan oranı kasımda yüzde 62,3’e yükseldi ve sanayicilerin yarıya yakın bir bölümünün önümüzdeki üç ayda zam yapma eğiliminde olduğu belirlendi.
Sanayicilerin ekim ayında yüzde 47,4 olan gelecek on iki ayda üretici fiyatları (ÜFE) bazında yıllık enflasyon beklentisi kasımda biraz düşerek yüzde 45,4’e inmekle birlikte uygulanan ekonomik program kapsamında hedeflenen TÜFE bazı enflasyon ve iddialı dezenflasyon hedefiyle uyumsuz bir tablo oluşturdu. Gelecek üç ayda kısa vadeli TL kredi faizlerinde düşüş bekleyen sanayicilerin oranı beşte bir düzeyinde kalırken, yüzde 10’luk bir kesimin tersine artış beklediği dikkati çekti. İmalat sanayiinde mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı bir miktar artmakla birlikte bir yıl önceki düzeyinin altında kalmaya devam etti.
Kasım ayı itibarıyla sanayide görünüm
Sanayi sektöründe kasım itibarıyla İktisadi Yönelik Anketi ile belirlenen gelişmeler ve ileriye yönelik beklentilere ilişkin görünüm özetle şöyle:
1Sanayi dalındaki genel gidişatı önceki aya kıyasla daha iyi bulan sanayici oranı yüzde 6,3, “daha kötü” diyenler de yüzde 15 oldu, yüzde 78,7 değişen bir şey yok dedi.
2İşyerlerinin yüzde 25,6’sı son üç ayda üretim hacminin artırırken, yüzde 15,4’ü düşürdü.
3Son üç ayda; iç piyasadan aldığı sipariş miktarı artanlar yüzde 16,7, düşenler yüzde 19,2; ihracat siparişleri artanlar yüzde 19,4, düşenler yüzde 21,4.
4İşyerlerinin yüzde 19,2’sinde şu anda kayıtlı iç piyasa siparişlerinin; yüzde 21’inde de ihracat siparişlerinin miktarı normalin altında.
5Gelecek üç ayda iç piyasa siparişlerinde artış bekleyenler işyerlerinin yüzde 24,1’i; ihracat siparişlerinde artış bekleyenler yüzde 22,9’unu oluşturuyor. Buna karşılık yüzde 16’sı iç piyasa, yüzde 16,5’i ihracat siparişlerinde düşüş bekliyor.
6Gelecek üç ayda üretim artışı bekleyenler yüzde 24, üretim düşecek diyenler yüzde 13,2 düzeyinde.
7Ortalama birim maliyetlerde gelecek üç ayda artış bekleyenlerin ekimde yüzde 57 olan oranı kasımda yüzde 62,3’e çıktı; düşüş bekleyenler ise sadece yüzde 1,3.
8Gelecek üç ayda satış fiyatında artış öngörenler yüzde 44,6, düşüş öngörüsü yüzde 4,3.
9Gelecek üç ayda istihdam artışı öngörenler yüzde 11,5, azaltım öngörenler yüzde 10,7.
10Sanayicilerin yüzde 10,1’i gelecek üç ayda kısa vadeli TL kredi faizlerinde artış, yüzde 21’i düşüş bekliyor.
11Önceki bir yıla kıyasla gelecek bir yılda daha fazla sabit sermaye yatırımı öngören sanayici oranı yüzde 23,8, yatırımı kısma eğilimindekiler yüzde 14,1.
12Gelecek on iki ayın sonunda üretici fiyatları bazında (ÜFE) yıllık enflasyon beklentisi yüzde 45,4.
Sanayi kasımda yüzde 75,6 kapasite ile çalıştı
Merkez Bankası’nın kasım ayında 1.755 işyerinde gerçekleştirdiği İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirilmesine göre, reel kesimde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanımı, 0,4 puan artarak 75,6’ya yükseldi. Sektörün kapasite kullanım oranı bu artışa rağmen, geçen yılın kasım ayındaki yüzde 77,5’lik düzeyinin altında kaldı.
Reel kesimin mevsimsel etkilerden “arındırılmamış” kapasite kullanımı ise kasında 1,2 puan artarak 76,1 düzeyinde gerçekleşti. Merkez Bankası’nın bu bazda açıkladığı alt sektör verilerine göre kasımda en yüksek kapasite kullanımı yüzde 84,3’le kâğıt, yüzde 83,9’la tütün ürünleri, yüzde 80,8’le ağaç ürünlerinde gerçekleşti, bunları yüzde 79,6 ile temel eczacılık ve yüzde 78,1’le motorlu kara taşıtları izledi.
En düşük kapasite ile çalışan alt sektörler ise yüzde 61’le deri, yüzde 68,2 ile kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması, yüzde 71,8’le içecek imalatı ve fabrikasyon metal ürünleri ve yüzde 72,2 ile bilgisayar, elektronik ve optik ürünler oldu. Önceki aya göre kapasite kullanımında en fazla artış 1,8 puanla bilgisayar, en hızlı düşüş ise 6,5 puanla içecek imalatında yaşandı.
Güven 3 sektörde arttı, hizmetlerde düştü
Bu arada TÜİK’in hizmet, ticaret ve inşaat güven endekslerinin kasım ayı sonuçları da yayımlandı. Birlikte değerlendirildiğinde bu sektörlerin üçünde güven artarken, hizmetlerde düştüğü belirlendi. Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre kasım ayında güven endeksleri reel kesimde (imalat sanayii) 1,2 puan artarak 103,4’e, perakende ticaret sektöründe 1 puan artarak 111,7’ye, inşaat sektöründe de 1,5 puan artarak 87,8’e yükselirken, hizmetler sektöründe 3,2 puan düşerek 111’e geriledi.
Göstergeler sektörlerin güven düzeyinde son bir yıl itibarıyla önemli bir değişim olmadığını ortaya koydu. Güven düzeyi reel sektörde bir miktar ve inşaatta açık farkla bir yıl önceki düzeyinin altında kalmaya devam ederken, perakende ticarette kasım ayındaki artışla, hizmetlerde ise bu ayki düşüşle bir yıl önceki düzeylere geldi.
Reel kesimin güvenindeki artışta mevcut siparişlerin düzeyi, mamul mal stoku, son üç ayda alınan ve gelecek üç ayda beklenen siparişlerin düzeyi ve genel gidişata ilişkin iyimserlik dozundaki kısmi artışlar etkili oldu. Perakende ticarette güven artışında son üç aydaki iş hacmi ve gelecek üç aya ilişkin beklentilerdeki iyileşme, inşaat sektöründekinde alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi etkili olurken, hizmetlerdeki güven gerilemesi ise son üç aydaki iş durumu ile bu dönemde gerçekleşen ve gelecek üç ayda beklenen hizmetlere talep beklentisindeki düşüşten kaynaklandı.