Satın almalarla 2 milyon kullanıcıya ulaşacak Avrupa’ya açılacak
Bankacılığın geleceği olarak gösterilen neobankalar, geleneksel bankaların dijital alternatifi olarak hızla yayılıyor. Türkiye’nin yeni nesil dijital bankası Mars, sektöre iddialı bir giriş yaptı. Hedef; 2025 sonunda 2 milyon kullanıcı ve Avrupa’da büyüme.
İngiltere'de 1998 yılında ortaya çıkan ve geleneksel bankacılığa dijital bir alternatif olarak tanımlanan neobanklar, son yıllarda dünyada büyük bir ivme kazandı. Dünyada 2023 yılında 118 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşan sektör, 2024 itibarıyla 176 milyar dolara yükseldi. Türkiye'de bu alana giriş yapan en yeni oyunculardan biri ise Mars oldu.
“Dünyada olmaz, Mars’ta olur” diyerek yola çıkan Emrah Kaya, Eray Yüksek, Burcu Bektaş, 2 yıl içinde sektörde çok daha büyük adımlar atmayı hedefliyor. Mars adını “Mars gezegeninin umut veren geleceği” ile özdeşleştirdiklerini söyleyen Mars Kurucu Ortağı Emrah Kaya, Mars’ın sadece bir elektronik para kuruluşu olmadığını; farklı banka kartlarını tek bir kartta birleştiren, kullanıcıların farklı bankalardaki ürünlerine tek noktadan erişim sağlayan çoklu bankalı bir neobank olduğunu ifade etti.
700 bin kullanıcı sayısına ulaşan Mars’ın şimdiki hedefi ise; satın almalarla kullanıcı sayısını 2 milyona çıkarmak ve Litvanya üzerinden Avrupa’ya açılmak. Mars Kurucu ortağı Emrah Kaya, “Satın almalarla büyümemizi gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki ay bir işlemi kapatacağız. Ayrıca, özel müşteri gruplarına odaklanıyoruz: eczaneler, diş hekimleri gibi hem sağlık hem kozmetik alanında yüksek harcama yapan gruplar, aynı zamanda finansal çözümlere en çok ihtiyaç duyan kitleler odak noktamız” diyerek hedeflerini anlatıyor.
Litvanya’da şirket kurduk, AB’ye açılacağız
2025 hedefleri arasında Avrupa pazarına giriş yapmak olan Mars, bu hedef doğrultusunda Litvanya'da şirket kuruluşu için yetki aldı. Litvanya Merkez Bankası ile entegre çalışacak olan Mars, burada Türk kullanıcıları ve kripto varlık sahiplerini hedefliyor. Mars kart ile Avrupa'da kripto varlıklar ile ödeme yapılması da planlar arasında.
Emrah Kaya, “Litvanya'dan lisans almak bütün Avrupa'ya müşteri kazanımı için açılmak anlamına geliyor. Türkiye’den Avrupa’ya ciddi bir para transferi yapılıyor. Bu nedenle gurbetçiler bizim için önemli bir kitle. Ayrıca kripto varlıklarla ödeme yapılması da bizim için önemli bir alan. Hayalim MARS’ın bütün dünyada kullanılacak tek bir banka hesabı olması” diye konuştu.
“Uzun bir yolculuk bizimkisi.. Girişimci olarak çok sabırlı olmamız gerektiğinin farkındayız. Yapmak istediğimiz çok teknolojik ürün var. 2 yıl içerisinde bambaşka bir MARS konuşacağız” diyerek heyecanını paylaşan kurucu ortak Emrah Kaya, MARS’ın faaliyetlerini, şirketin büyüme stratejilerini ve sektörün gelişimini DÜNYA’ya anlattı.
“Bütün kartlarınızı evde bırakıp MARS ile gezebilirsiniz”
Mars kart ile kullanıcılar farklı bankalardaki kart ve hesaplarını tek bir uygulamada toplayabiliyor. Yani artık cüzdanınızı kartlarla doldurmanıza gerek yok. Mars ile tüm ATM’leri ücretsiz kullanabilir, QR kodla para çekebilir, tek bir kartla tüm hesaplarınızdan işlem yapabilirsiniz. Türkiye’deki tüm ATM'lerden ücretsiz işlem yapma imkânı da sunuyoruz. Kullanıcılarımıza üç farklı üyelik tipi sunuyoruz: Prime (50 TL), Platinum (200 TL) ve Titanium (550 TL). Her seviyede moda, teknoloji ve ulaşım gibi farklı alanlarda özel indirimler ve avantajlar sunuyoruz. Örneğin Amazon Prime, BlueTV gibi platformlara ücretsiz erişim veya otopark hizmetlerinde indirim sağlıyoruz.
"Limitlerinizi birleştirip tek alışverişte kullanabilirsiniz”
En çok heyecanlandığımız konulardan biri de “limit birleştirme” teknolojimiz. Kullanıcı, farklı kartlarındaki limitleri bir araya getirerek daha büyük tutarlarda alışveriş yapabiliyor. Örneğin biri 35 bin TL, diğeri 65 bin TL olan iki karttan toplamda 100 bin TL harcama yapılabiliyor.
Yakın zamanda MarsPay ve MarsPOS gibi çözümlerle sıfır komisyonlu POS cihazlarımızı devreye alacağız. Geliştirdiğimiz algoritmalar, bir POS cihazının hangi bankaya ait olduğunu algılayarak kullanıcıya en avantajlı kartı otomatik olarak seçecek. Bu, hem işletmeler hem kullanıcılar için ciddi bir verimlilik sağlayacak.
"En uygun krediyi sizin yerinize biz buluyoruz"
Ayrıca, Mars üzerinden İş Bankası ve FİBA Banka gibi kuruluşlardan ihtiyaç kredisi başvuruları yapılabiliyor. Kullanıcıların en uygun faizi veren banka üzerinden kredilendirilmesini sağlıyoruz. Sistemimiz, kullanıcı için en uygun faiz oranını sunan bankayı seçerek süreci otomatikleştiriyor. İlerleyen dönemde toplam 10 bankayla entegre olarak tüm kredi süreçlerini Mars üzerinden yönetilebilir hale getireceğiz.
Bugün itibarıyla tasarruflara faiz veremiyoruz çünkü elektronik para şirketlerinin bu yetkisi yok. Ancak üzerinde çalıştığımız bir proje var: Yapay zekâ destekli sistemimiz, gecelik faiz oranlarına göre paranızı otomatik olarak en avantajlı bankada değerlendirecek. Tüm bu süreç, Merkez Bankası güvencesinde, tamamen şeffaf bir şekilde gerçekleşecek. Biz bankalarla rekabet değil ‘rekaberlik’ yapıyoruz.
Ödeme sistemleri pazarında konsalidasyon bekliyorum
“Türkiye'de şirketler de ödeme sistemleri pazarına girdiler, fakat bir kısmının stratejileri pek net değil” diyen Emrah Kaya, “Yeteri kadar verim alamadılar. İş modelleri çok daha ve kısıtlı olabiliyor. Mesela, perakendeciler bu işe girmeye başladılar. Bu şirketler kendilerini konumlandırmak için bu alana girdiler, lisansları elektronik para ödemesi lisansı ama modelleri net değil.. Önümüzdeki günlerde burada bir konsalidasyon olmasını bekliyorum” dedi.
Geleneksel bankaların maliyet yükü var
Geleneksel bankacılığın şube giderleri ve operasyonel maliyetleri, sektörde büyük bir yük oluşturuyor. Bu durum, kullanıcıların finansal ürünlere erişimini hem karmaşık hem de maliyetli hale getiriyor. Neobanklar ise bu tabloya radikal bir çözüm sunuyor. Tıpkı 45 milyar euro değerlemeye ulaşan Revolut gibi örneklerle büyüyen bu yeni nesil dijital bankalar, tamamen teknoloji odaklı ekiplerle kuruluyor ve kullanıcı ihtiyaçlarını önceliklendiriyor.
Dünyada Revolut gibi örneklerle büyüyen neobank anlayışı, tamamen teknoloji odaklı, kullanıcı deneyimini önceliklendiren bir model. Mars’ta biz de bu modeli benimsedik. Kendi ürünümüzü üretmek yerine, mevcut bankacılık altyapılarını teknolojiyle birleştirerek sade bir çözüm sunuyoruz. Bu sayede sadece finansal işlemleri kolaylaştırmakla kalmıyor, kullanıcıların bankacılık sistemine olan güvenini de yeniden inşa ediyoruz.