Satın almalarla 2 milyon kullanıcıya ulaşacak Avrupa’ya açılacak

Bankacılığın geleceği olarak gösterilen neobankalar, geleneksel bankaların dijital alternatifi olarak hızla yayılıyor. Türkiye’nin yeni nesil dijital bankası Mars, sektöre iddialı bir giriş yaptı. Hedef; 2025 sonunda 2 milyon kullanıcı ve Avrupa’da büyüme.

İngiltere'de 1998 yılında or­taya çıkan ve geleneksel ban­kacılığa dijital bir alternatif olarak tanımlanan neobanklar, son yıllarda dünyada büyük bir ivme kazandı. Dünyada 2023 yı­lında 118 milyar dolarlık bir pa­zar büyüklüğüne ulaşan sektör, 2024 itibarıyla 176 milyar dolara yükseldi. Türkiye'de bu alana gi­riş yapan en yeni oyunculardan biri ise Mars oldu.

“Dünyada ol­maz, Mars’ta olur” diyerek yola çıkan Emrah Kaya, Eray Yüksek, Burcu Bektaş, 2 yıl içinde sektör­de çok daha büyük adımlar atma­yı hedefliyor. Mars adını “Mars gezegeninin umut veren gelece­ği” ile özdeşleştirdiklerini söyle­yen Mars Kurucu Ortağı Emrah Kaya, Mars’ın sadece bir elekt­ronik para kuruluşu olmadığı­nı; farklı banka kartlarını tek bir kartta birleştiren, kullanıcıla­rın farklı bankalardaki ürünleri­ne tek noktadan erişim sağlayan çoklu bankalı bir neobank oldu­ğunu ifade etti.

700 bin kullanıcı sayısına ulaşan Mars’ın şimdi­ki hedefi ise; satın almalarla kul­lanıcı sayısını 2 milyona çıkar­mak ve Litvanya üzerinden Av­rupa’ya açılmak. Mars Kurucu ortağı Emrah Kaya, “Satın alma­larla büyümemizi gerçekleştire­ceğiz. Önümüzdeki ay bir işlemi kapatacağız. Ayrıca, özel müşteri gruplarına odaklanıyoruz: ecza­neler, diş hekimleri gibi hem sağ­lık hem kozmetik alanında yük­sek harcama yapan gruplar, aynı zamanda finansal çözümlere en çok ihtiyaç duyan kitleler odak noktamız” diyerek hedeflerini anlatıyor.

Litvanya’da şirket kurduk, AB’ye açılacağız

2025 hedefleri arasında Av­rupa pazarına giriş yapmak olan Mars, bu hedef doğrultusunda Litvanya'da şirket kuruluşu için yetki aldı. Litvanya Merkez Ban­kası ile entegre çalışacak olan Mars, burada Türk kullanıcıla­rı ve kripto varlık sahiplerini he­defliyor. Mars kart ile Avrupa'da kripto varlıklar ile ödeme yapıl­ması da planlar arasında.

Em­rah Kaya, “Litvanya'dan lisans almak bütün Avrupa'ya müşteri kazanımı için açılmak anlamına geliyor. Türkiye’den Avrupa’ya ciddi bir para transferi yapılı­yor. Bu nedenle gurbetçiler bizim için önemli bir kitle. Ayrıca krip­to varlıklarla ödeme yapılması da bizim için önemli bir alan. Haya­lim MARS’ın bütün dünyada kul­lanılacak tek bir banka hesabı ol­ması” diye konuştu.

“Uzun bir yolculuk bizimki­si.. Girişimci olarak çok sabır­lı olmamız gerektiğinin farkın­dayız. Yapmak istediğimiz çok teknolojik ürün var. 2 yıl içeri­sinde bambaşka bir MARS ko­nuşacağız” diyerek heyecanı­nı paylaşan kurucu ortak Emrah Kaya, MARS’ın faaliyetlerini, şirketin büyüme stratejilerini ve sektörün gelişimini DÜNYA’ya anlattı.

“Bütün kartlarınızı evde bırakıp MARS ile gezebilirsiniz”

Mars kart ile kullanıcılar farklı bankalardaki kart ve hesaplarını tek bir uygulamada toplayabiliyor. Yani artık cüzdanınızı kartlarla doldurmanıza gerek yok. Mars ile tüm ATM’leri ücretsiz kullanabi­lir, QR kodla para çekebilir, tek bir kartla tüm hesaplarınızdan işlem yapabilirsiniz. Türkiye’deki tüm ATM'lerden ücretsiz işlem yap­ma imkânı da sunuyoruz. Kulla­nıcılarımıza üç farklı üyelik tipi sunuyoruz: Prime (50 TL), Plati­num (200 TL) ve Titanium (550 TL). Her seviyede moda, tekno­loji ve ulaşım gibi farklı alanlarda özel indirimler ve avantajlar su­nuyoruz. Örneğin Amazon Prime, BlueTV gibi platformlara ücretsiz erişim veya otopark hizmetlerin­de indirim sağlıyoruz.

"Limitlerinizi birleştirip tek alışverişte kullanabilirsiniz”

En çok heyecanlandığımız ko­nulardan biri de “limit birleş­tirme” teknolojimiz. Kullanıcı, farklı kartlarındaki limitleri bir araya getirerek daha büyük tu­tarlarda alışveriş yapabiliyor. Örneğin biri 35 bin TL, diğeri 65 bin TL olan iki karttan toplam­da 100 bin TL harcama yapıla­biliyor.

Yakın zamanda MarsPay ve MarsPOS gibi çözümlerle sıfır komisyonlu POS cihazlarımızı devreye alacağız. Geliştirdiğimiz algoritmalar, bir POS cihazının hangi bankaya ait olduğunu al­gılayarak kullanıcıya en avantaj­lı kartı otomatik olarak seçecek. Bu, hem işletmeler hem kullanı­cılar için ciddi bir verimlilik sağ­layacak.

"En uygun krediyi sizin yerinize biz buluyoruz"

Ayrıca, Mars üzerinden İş Ban­kası ve FİBA Banka gibi kuruluş­lardan ihtiyaç kredisi başvuru­ları yapılabiliyor. Kullanıcıların en uygun faizi veren banka üze­rinden kredilendirilmesini sağlı­yoruz. Sistemimiz, kullanıcı için en uygun faiz oranını sunan ban­kayı seçerek süreci otomatikleş­tiriyor. İlerleyen dönemde top­lam 10 bankayla entegre olarak tüm kredi süreçlerini Mars üze­rinden yönetilebilir hale getire­ceğiz.

Bugün itibarıyla tasarruflara faiz veremiyoruz çünkü elektro­nik para şirketlerinin bu yetkisi yok. Ancak üzerinde çalıştığımız bir proje var: Yapay zekâ destekli sistemimiz, gecelik faiz oranları­na göre paranızı otomatik olarak en avantajlı bankada değerlen­direcek. Tüm bu süreç, Merkez Bankası güvencesinde, tamamen şeffaf bir şekilde gerçekleşecek. Biz bankalarla rekabet değil ‘re­kaberlik’ yapıyoruz.

Ödeme sistemleri pazarında konsalidasyon bekliyorum

“Türkiye'de şirketler de ödeme sistemleri pazarına girdiler, fakat bir kısmının stratejileri pek net değil” diyen Emrah Kaya, “Yeteri kadar verim alamadılar. İş modelleri çok daha ve kısıtlı olabiliyor. Mesela, perakendeciler bu işe girmeye başladılar. Bu şirketler kendilerini konumlandırmak için bu alana girdiler, lisansları elektronik para ödemesi lisansı ama modelleri net değil.. Önümüzdeki günlerde burada bir konsalidasyon olmasını bekliyorum” dedi.

Geleneksel bankaların maliyet yükü var

Geleneksel bankacılığın şube giderleri ve operasyonel maliyetleri, sektörde büyük bir yük oluşturuyor. Bu durum, kullanıcıların finansal ürünlere erişimini hem karmaşık hem de maliyetli hale getiriyor. Neobanklar ise bu tabloya radikal bir çözüm sunuyor. Tıpkı 45 milyar euro değerlemeye ulaşan Revolut gibi örneklerle büyüyen bu yeni nesil dijital bankalar, tamamen teknoloji odaklı ekiplerle kuruluyor ve kullanıcı ihtiyaçlarını önceliklendiriyor.

Dünyada Revolut gibi örneklerle büyüyen neobank anlayışı, tamamen teknoloji odaklı, kullanıcı deneyimini önceliklendiren bir model. Mars’ta biz de bu modeli benimsedik. Kendi ürünümüzü üretmek yerine, mevcut bankacılık altyapılarını teknolojiyle birleştirerek sade bir çözüm sunuyoruz. Bu sayede sadece finansal işlemleri kolaylaştırmakla kalmıyor, kullanıcıların bankacılık sistemine olan güvenini de yeniden inşa ediyoruz.