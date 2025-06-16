Savaşın gölgesinde PPK kararı izlenecek

İsrail’in İran’a saldırması ve Tahran yönetiminin karşılık vermesi piyasalarda tansiyonu yükseltti. Ortadoğu’daki gelişmeler bu hafta piyasaların ana gündem maddesiyken Merkez Bankası’nın perşembe günü yapacağı Para Politika Kurulu (PPK) toplantında alacağı faiz kararı kritik. Genel beklenti Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutacağı yönünde.

Piyasalarda tansiyon ye­niden yükseldi. İsra­il’in cuma günü İran’a saldırması hisse senedi gibi riskli varlıklardan kaçışı hız­landırırken ‘güvenli liman’ olarak görülen altına talep arttı. Borsa İstanbul ise son yıllarda yaşanan benzer ge­lişmelerde olduğu gibi en ağır yarayı alan borsaların başın­da geldi. Avrupa borsaların­da cuma günü yüzde 1 civarı gerilerken Borsa İstanbul’da kayıplar bir ara yüzde 5’e yak­laşmıştı.

BIST 100 Endeksi, kapanışa doğru gelen alım­larla haftanın son işlem gü­nünü yüzde 2.19’luk kayıpla 9 bin 311 puan seviyesinden ta­mamladı. Hafta geneline ba­kıldığında küresel borsalar arasında en fazla kayıp yüzde 3.24 ile Alman Borsası’na ait. İtalya, İsveç, İspanya, Avus­turya ve İsviçre borsaları, haf­talık bazda yüzde 1.84 düşen Borsa İstanbul’dan daha faz­la kayıp yaşadı. Piyasalar ka­pandıktan sonra İran’ın İsra­il’e yüzlerce roket ile karşılık vermesi ve taraflardan karşı­lıklı gelen ‘tehdit’ mesajları gerginliği daha da tırmandırmış du­rumda.

Savaşın seyri yönü belirleyecek

Ortadoğu’da Cu­ma günü yaşanan sıcak temas ön­cesinde küresel piyasalar aslın­da moral topla­ma eğilimindeydi. Londra’da süren ABD-Çin arasında­ki gümrük vergisi konulu gö­rüşmelerden pozitif mesajlar geliyordu. Hatta ABD Başka­nı Trump, Çin ile yaptıkları anlaşmanın tamamlandığını açıklamıştı. İçeride ise Hazi­ne ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ‘en kötünün geride kaldığını’ ifade etmişti. Ancak cuma günü yaşanan jeopoli­tik gerginlik havayı bir anda değiştirdi. Bu hafta hem içe­ride hem de dışarıda piyasala­rın ana gündem maddesi İsra­il-İran arasında sıcak temasa dönüşen gerginlikle ilgili ge­lişmeler olacak. Çatışmaların şiddetlenmesi ya da tansiyo­nu düşürecek açıklamalar pi­yasalarda yönü belirleyecek.

Sıcak temas beklentileri değiştirdi

İsrail-İran arasındaki ger­ginlik bu hafta Merkez Banka­sı’nın yapacağı Para Politika­sı Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklentileri değiştir­di. Her ne kadar toplantıya yönelik genel beklenti faizle­rin sabit tutulacağı şeklinde olsa da Merkez Bankası’nın perşembe günü faiz indirimi­ne gidebileceğini düşünen bir kesim vardı. İsrail saldırısının ardından petrol fiyatlarında yaşanan sıçrama, sıcak tema­sın ne kadar süreceğine yö­nelik belirsizlik faiz indirimi beklentilerini bir sonraki aya taşıdı.

AA Finans’ın PPK top­lantısına yönelik 23 ekono­mistin katılımıyla gerçekleş­tirdiği beklenti anketine katı­lanların 19’u politika faizinin sabit bırakılacağını öngörür­ken 2’si 100 baz puan, 1’i 150 baz puan ve 1’i 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti. Nisan ayında gerçekleş­tirilen PPK toplantısında, po­litika faizi 350 baz puan artı­rılarak yüzde 42.50’den 46’ya yükseltilmişti.

Borsa İstanbul’da kritik seviyeler

Borsa İstanbul’da bu hafta yönü İsrail-İran gerginliği ve PPK kararı belirleyecek. En­deksin teknik anlamda cuma günü 9 bin puan sınırına ka­dar gerileyip haftayı 9 bin 200 puan desteğinin üzerinde ka­panması önemli. Ortadoğu’da tansiyonun düşmesi halin­de endeksin 9 bin 600-9 bin 700 puan direncini test etme­si bekleniyor. Aksi halde yani İsrail-İran gerginliğini tırma­nırsa 9 bin puan seviyesi ya­kından izlenecek. Bu seviye­nin altına inilmesi ve kapanış yapılması halinde satışlar hız­lanabilir. 9 bin puan seviyesi­nin altında 8 bin 750 bir diğer önemli destek noktası olarak öne çıkıyor.

PPK’nın bu ayı pas geçmesi bekleniyor

İsrail-İran arasındaki gerginlik öncesinde piyasaların ağırlıklı beklentisi Merkez Bankası’nın perşembe günkü PPK toplantısında faizde bir değişikliğe gitmeyeceği yönündeydi. PPK toplantısına yönelik düzenlenen anketlerin tamamında faiz indirimi bekleyen uzmanların sayısı 3-4 kişiyi geçmiyordu.

İsrail’in İran’a saldırmasının ardından uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, enflasyon beklentilerini olumsuz etkilemiş durumda. Uzmanlar, petrol fiyatlarında son yaşanan sıçramanın kalıcı olup olmamasının kritik olduğunu düşünüyor. İsrail-İran arasında artan tansiyonun kısa vadede düşmesi, petrol fiyatlarını yeniden eski seviyelerine geri çekebileceği ve enflasyon üzerinde olumsuz etkisinin ortadan kalkacağı söyleniyor. Aksi halde petrol fiyatlarındaki yükselişin kalıcı olması durumunda enflasyonla mücadele kapsamında hesaplar yeniden yapılabilir.

Petrol fiyatlarındaki seyir cari işlemler dengesi açısından da önemli. Zira geçmişte yapılan açıklamalara göre, petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık artış cari açığı 4 milyar dolar genişletiyor. Dolayısıyla cari açıkta hesapta olmayan olası bir büyüme döviz rezervlerini de olumsuz etkileyebilir. Kısacası petrol fiyatlarının bundan sonraki seyri, Türkiye’de enflasyon beklentilerini etkileme açısından yakından izlenecek.