  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Koray ÖZTOPÇU
  4. Savaşlar, ekonomik krizler, dünyada ve otomotivde değişen dengeler

Savaşlar, ekonomik krizler, dünyada ve otomotivde değişen dengeler

Koray ÖZTOPÇU
Koray ÖZTOPÇU Mobilitiye Doğru koray.oztopcu@dunya.com

En son İran-İsrail savaşı, enerji kri­zi, Ukrayna-Rus­ya savaşı, Çin-Tayvan gerginliği, dış ticaret sa­vaşları, çip krizi, mıkna­tıs ve kritik hammadde sıkıntıları, arz ve lojis­tik sıkıntıları ile koru­macılık adımları son dö­nemde en çok konuştu­ğumuz konular arasında yer aldı.

Savaş sonrası artan petrol fiyatları ve elektrikli araçlar

Elektrikli araçlara olan ilgi­nin artmasına yol açabilecek bir dizi faktör var ve bunların çoğu İran-İsrail ve Ukrayna’da yaşa­nan savaş ile daha da hızlanacak gibi gözüküyor. Elbette bu kont­rol edilemeyen faktörler, özellik­le araç emisyonlarının ve hükü­metlerin belirli pazarlarda içten yanmalı motorlu araçların yasak­laması ya da vergilerinin artırıl­ması gibi unsurlar üzerinden oto­motiv ekosistemini değiştirecek.

Yükselen yakıt fiyatları, Or­tadoğu’da yaşanan son savaş ile hızlanırken ve öncesinde Ukray­na’da devam eden savaş ile baş­lamış olsa da, e-mobiliteye ge­çişte kesinlikle bir katalizör gö­revi görüyor. Yine de savaş farklı coğrafyalarda devam ettikçe, bu­nun elektrikli araçlara yönelimi artıracağı düşüncesi hâkim olu­yor.

Bu aynı zamanda elektrik­li araçlar için toplam sahip olma maliyetinin de teknolojik geliş­melerle gerilemesi ile elektrik maliyetlerinin fosil yakıtlar ka­dar hızlı artmadığını düşündü­ğümüzde, fayda sağlayabilir. Tü­keticiler, savaşın gelişimi, enerji maliyetleri ve ekonomik etki et­rafındaki belirsizliklerin artma­sı sebebiyle her ne kadar bunlar ortadan kalkana kadar bir araba satın almayı/değiştirmeyi tama­men erteleyebileceği düşünülse de, elektrikli araçları satın alma konusunda daha olumlular.

Yükselen petrol fiyatları, elekt­rikli araç teknolojisinin fark­lı pazarlarda daha yaygın kabul görmesine yardımcı olacak. Ge­lecekte tüketicilerin büyük ço­ğunluğu fosil yakıtlardan elekt­rikli araçlara dönecek ve araç­ların büyük bölümü elektrikli olacak.

Ancak savaş uzun sürer­se, bunun daha büyük bir ekono­mik etkisi olabilir ve genel olarak otomobillere olan talep baskıla­nabilir. 2030 yılına kadar da dün­yada elektrikli araç sayısının 80,7 milyona ulaşması öngörülüyor. Yine aynı dönem için dünyada bağlantılı ve elektrikli araçların gelişimi, kablosuz iletişim yatı­rım ve imkânlarının da artmasıy­la toplam pazarın 198,3 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Elektrikli araçların yükselişi

Uluslararası Enerji Ajansı’nın raporlarına göre, 2024’ün so­nunda, küresel elektrikli araç filosu yaklaşık 58 milyona ula­şırken, elektrikli araçlar global binek araç filosunun yaklaşık yüzde 4’ünü oluşturdu. Çin’de 10 araçtan 1’i elektrikli iken, Av­rupa’da bu oran 20’de 1 seviye­sinde gerçekleşti. Avrupa’nın ikinci büyük otomobil pazarı olan İngiltere’de, elektrikli araç­lar 2024’te yeni araç satışları­nın yaklaşık yüzde 30’unu oluş­turdu.

2024 yılında dünya çapın­da toplam 17,3 milyon elektrik­li otomobil üretildi. Çin’deki üretim 12,4 milyona ulaştı. Çin, 2024 yılında küresel elektrikli araç üretiminin yüzde 70’inden fazlasını oluşturarak dünyanın elektrikli otomobil üretim mer­kezi oldu.

Bu performansını da sürdü­rüyor. Çin’deki üretim giderek daha fazla yerli üreticilerin ge­nişlemesiyle şekilleniyor. Ulus­lararası Enerji Ajansı’na göre, Çin’de özellikle stratejiye bağ­lı değişim gözlenirken, 2024 yı­lında Çinli otomotiv şirketleri­nin üretimleri, 2021’deki yakla­şık üçte iki seviyesinden artarak yerli üretimin yüzde 80’inden fazlasını oluşturdu. Çin dışında faaliyet gösteren Çinli üreticile­rin elektrikli otomobil üretimi, 2024 yılında küresel üretimle­rinin yüzde 2’sinden daha azını oluşturuyordu.

Dünyanın ikinci büyük elekt­rikli otomobil üretim bölgesi olan Avrupa Birliği’nde üretim, 2024’te 2,4 milyon araçta ka­lırken, iç satışları yüzde 5 sevi­yelerinde oldu. Yerli otomobil üreticileri bölgenin toplam üre­timinin yaklaşık yüzde 80’inin gerisinde kaldı. Alman üretici­ler, AB üretimlerinde yıllık yüz­de 5 artış kaydederken, Fransız üreticiler bölgesel üretimlerin­de yüzde 15’in üzerinde düşüş gördü ve yaklaşık 420 bin elekt­rikli otomobil üretti.

Birleşik Krallık’ın elektrik­li otomobil üretimi 2024 yılın­da yıllık bazda yüzde 30 düşerek yaklaşık 80 bin elektrikli oto­mobile gerilerken, Türkiye’nin üretimi 45 bine çıktı ve üçte iki­si yerli elektrikli araç üreticimiz tarafından üretildi.

Son gelişmeler hem yan sana­yi hem de otomotiv üreticileri­ni hammadde ve ürün tedariğin­deki sorunlardan ötürü üretimi durdurma noktasına getirirken, otomotiv üreticilerinin lojistik­te yaşadıkları aksamaların de­vamında kârlılıkları ve gelecek­teki stratejik harcama kararları üzerinde de orta ve uzun vadeli etkiler ortaya çıkacak gibi gözü­küyor.

Yaşanan lojistik sıkıntıla­rı ve bunların yarattığı ek mali­yetlerle birlikte ürün donanım eksikliği, sektörde beklenen hızlanmayı da sekteye uğratı­yor. Asya’dan deniz yoluyla taşı­nan elektrikli araçlar, alternatif olarak hava, demiryolu ve kara­yoluyla nakliye edilmeye çalışı­lıyor. Ancak son raporlara göre demiryolu, 2023 yılında AB’nin Asya’dan yaptığı otomobil parça ithalatının yüzde 5’ine yakını­nı oluşturuyor. Daha uzun rota­lar üretici ve tedarikçi şirketler için nakliye maliyetlerini fazla­sıyla artırıyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Elektrikli araçlarda batarya durumu, ikinci el fiyatını da belirliyor 20 Haziran 2025
2025-2030 otomotivde yeni strateji dönemi 10 Haziran 2025
Değişen tüketici tercihleri ve otomotiv 30 Mayıs 2025
Gelişmekte olan ülkeler elektrikli araç ekosisteminin odağında 23 Mayıs 2025
Dünyada yollardaki elektrikli araç adedi artıyor 20 Mayıs 2025
Elektrikli araçlar ile dijital dönüşüm, tüketici beklentisi ve şarj ağı 09 Mayıs 2025
Asya’da yeni hedef: Elektrikli araç süper gücü olmak 05 Mayıs 2025
Çin'in “Made in China 2025” elektrikli araç stratejisi artık meyvesini veriyor 25 Nisan 2025
Detroit’den Shenzhen’e yeni otomotiv ekosistemi üretim merkezi 18 Nisan 2025
ABD’nin gümrük vergisi kararı ve global otomotiv sektöründeki tedirginlik 11 Nisan 2025