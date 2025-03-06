Savaştaki Ukrayna 24 milyon ton buğday üretebiliyorsa(2)

Dün Ukrayna’nın buğday/tahıl üretim ve ihracatına dikkat çekmiş, durumu,

“2023 sayımına göre 37 milyon nüfuslu Ukrayna…

Yıllardır savaşta…

Savaş ortamı ve büyük göçe (12 milyon kişi) rağmen:

2024 yılında, 24 milyon ton buğday üre­timi gerçekleştirmiş…

Ve…

Tahıl (hububat/bakliyat) ihracatını da artırmış…” şeklinde özetlemiştim…

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Savaşın diğer tarafı Rusya mı?

O da 2024’te tahıl üretim ve ihraca­tında rekor kırmış…

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Örneğin:

Buğday üretimini 83 milyon tona çıkarmış…

Yetmemiş:

Arpa üretiminde 17 milyon tonu, mısır­da 14 milyon tonu, yulafta 3 milyon tonu aşmış…

Diğer tahıllarda mı?

Fasulyede 7 milyon, soya fasulyesinde 7 milyon ve ayçiçeğinde 17 milyon, pirinçte ise 1.3 milyon tona ulaşmış…

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Ve…

2024 yılı toplam tahıl ihracatında rekor kırarak 72 milyon tona yaklaşmış…

(2023 ihracatı 68.6 milyon tonmuş)

VELHASIL

Buğdayın anavatanı Türkiye…

Son 40 yılda nüfusu 50 milyondan 85 milyona çıktı…

40 yıl önce ağırladığı turist/göçmen sa­yısı 2 milyondu; bugün 62 milyonu aştı…

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Üstüne:

İşlenmiş tahıl (makarna, un…) ihraca­tını onlarca kat arttırdı…

Buna rağmen:

Buğday üretiminde 20 milyon ton orta­lamada kaldı…

(2023 yılı 22 milyon ton, 2024 yılı 20.8 milyon ton, 2025 beklentisi 20 milyon ton)

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Bakliyat üretimi mi?

40 yıl önce, yıllık 2 milyon ton bakliyat (mercimek, nohut, fasulye vb) üretiyor­muşuz…

40 yıl sonra, bugün, 1.3 milyon tona düşmüşüz…