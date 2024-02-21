‘Savunma Komiserliği’ kuruluyor

Avrupa Ordusu’nu bir türlü kuramayan Avrupa Birliği, AB Savunma Komiserliği kurmaya karar verdi.

ABD eski başkanı ve yeni başkan adayı Cumhuriyetçi Donald Trump’ın “Rusya’yı, NATO’ya yeterli maddi katkı yapmayan müttefiklere her ne isterse yapmaya teşvik edeceği” açıklamasından sonra AB “Savunma Komiserliği” kurma çalışmalarını hızlandırdı.

Avusturya, Malta ve Kıbrıs Rum Yönetimi’nin dışında bütün Avrupa Birliği ülkelerinin üyesi olduğu Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO, dünyadaki savunma harcamalarının yüzde 70’inden fazlasını denk düşen 1 trilyon dolarlık bütçeye sahip.

Buna rağmen AB, Avrupa Ordusu kurmak için uzun bir süredir çabalıyor. Bir türlü hayata geçirilemeyen “Avrupa Stratejik Pusula” adı altındaki Avrupa Ordusu yerine AB Savunma Komiserliği kurma çalışmalarını başlattı.

Avrupa Parlamentosu’nun önümüzdeki haziran seçimlerinden sonra kurulacak AB Komisyonu’nda, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi’nin görev alanında bulunan “dış politika ve savunmanın yeniden düzenlenmesi” ve ayrı bir AB Savunma Komiserliği kurulması tartışması alevlendi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “AB’nin askeri yeteneklerini güçlendirmek için çalışacak bir AB Savunma Komiseri atanması fikrini desteklediğini” açıkladı.

AB Komisyon Başkanı von der Leyen’in de üyesi olduğu muhafazakâr hıristiyan demokratlardan oluşan AP’nin en büyük siyasi grubu Avrupa Halk Partisi (PPE) Grubu, geçtiğimiz günlerde, savunma politikalarının yönetilebilmesi için “bir güvenlik komiseri atanmasını” gündeme taşımıştı.

AB sözcülüğünden yapılan açıklamada, “Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in, AB’nin Ukrayna’daki savaş karşısında askeri yeteneklerini güçlendirmesi nedeniyle, bir Savunma Komiseri atama fikrinden yana olduğu” belirtildi.

AB Sözcüsü, “Komisyon üyelerinin bileşimine ve dağıtılacak belirli rollere karar vermek AB Komisyonu başkanına bağlı olacaktır. Başkan von der Leyen’in, şu anda mevcut olmayan belirli bir pozisyon olan Savunma’ya tahsis edilmiş bir komiserin bulunması fikrini olumlu, çok olumlu bir şekilde karşıladığıdır” açıklaması yaptı.

AB içindeki hazırlık planına göre, görev yapan komisyonlara bir yenisi eklenerek Savunma Komisyonu kurulacak. Bir AB Savunma Komiseri atanacak. Üye ülke savunma bakanlarından oluşacak 27 üyeli komisyona, Savunma Komiseri ve AB dönem başkanı ülkenin savunma bakanı başkanlık yapacak.

NATO’dan AB’ye uyarı

Brüksel’de geçen hafta bir araya gelen NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa’yı “savunma konusunda tek başına hareket etmeye çalışmaması” konusunda uyardı.

Stoltenberg toplantıdan önce gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “AB, Avrupa’yı tek başına savunamaz. NATO’nun savunma harcamalarının yüzde 80’i, AB üyesi olmayan NATO müttefiklerinden geliyor. Avrupa’nın güvenliği sadece Avrupa’ya değil, ABD, Kanada, Türkiye, Norveç, İzlanda gibi AB üyesi olmayan NATO üyelerine de bağlı” diye konuştu.

Stoltenberg, “Bu sadece savunma yatırım ve harcamalarını arttırma meselesi değil. Coğrafya da önemli. Haritaya bakarsanız, AB müttefiki olmayan tüm ülkelerin Avrupa’nın korunması için hayati önem taşıdığını görürsünüz. Avrupa'yı Kuzey Amerika'dan ayırmaya yönelik her türlü girişim, Avrupa’yı da böler” dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı ile sınırlarında iki yıldır sıcak savaşı yaşayan ve bir türlü Avrupa Ordusu’nu kuramayan AB’nin savunma konusunda ne kadar dışa bağımlı olduğu bir kez daha ortaya çıktı…