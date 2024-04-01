“Seçim çalışmasına 10 bin, süt/badem çalışmasına 1 kişi…''

İlkokul arkadaşım… Adıyaman’da, 650 dönüm arazide hayvancılık ve badem üreticiliği yapıyor/ yapmaya çalışıyor… Aynı zamanda siyasetçi… Seçimi sormak için aradım dün…

“3-4 ay köy köy gezdik, çok yorulduk.”

Diye başladı söze…

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“Sadece merkez ilçe teşkilatı olarak bin kişiydik… (Biliyorsun, Adıyaman’da her iki kişiden biri siyasetle uğraşıyor artık!)

Milletvekilleri de geldi… Yani ilçelerle birlikte 6-7 bin, ailelerle 10-15 bin kişi alandaydık…” diye devam etti…

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Adıyaman: 400 bin seçmene sahip… Tek partinin 3-4 ay süren seçim çalışmalarında, 6-7 bin kişi fiilen alandaymış… 34 siyasi parti ve bağımsız adayları düşünürsek:

Seçmenlerin neredeyse yarısının, seçim çalışmalarında aktif rol üstlendiği sonucuna ulaşılıyor…

Bine yakın “muhtar adayı” da cabası…

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81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı; 50 bin 336 muhtar ve 23 bine yakın meclis üyesi seçildi dün… Yaklaşık 800 bin aday adayı arasından…

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Tekrar hatırlatayım… Almanya’nın Düsseldorf kentinde bindiğimiz taksinin şoförüne, Almanya ekonomisinin durumunu sormuştuk… Şöyle cevaplamıştı: “Bu bölgede yoğun üretim var ve dolayısıyla ekonomisi güçlü… Geçtiğimiz yıl belediye başkanlığı seçimleri vardı… Aday çıkmadı… Çıkmayınca ilanlarla “belediye başkanı adayı” arandı!

Sistem gereği, bir taksi şoförü dahi, bir belediye başkanından çok daha fazla kazanabildiği için, bu olay birçok bölgede yaşandı… Oy da kullanmadılar; seçilecek kişi sistem ve kurallar gereği mecburen çalışacağı için; herkes işine, gücüne baktı…”

VELHASIL

Arkadaşım siyasetçi… Ama, hayvancılık ve çiftçilik gibi, dünyada değeri artan bir işi de var… Peynir ve badem ezmesi üretimine geçmeyi planlıyordu yıllardır… O projelerini de sordum arada: “Sütü sağan, bademi toplayan bulabilirsem başlayacağım…

Gerçi ilgilenemeyince hayvan sayımız da düştü bayağı…” dedi, on binlerce kişinin, 3-4 ay süren seçim çalışmalarında, yüz binlerce saatini harcayıp, ter döktüğü Adıyaman’da…