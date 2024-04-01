  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. “Seçim çalışmasına 10 bin, süt/badem çalışmasına 1 kişi…''

“Seçim çalışmasına 10 bin, süt/badem çalışmasına 1 kişi…''

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

İlkokul arkadaşım… Adıyaman’da, 650 dönüm arazide hayvancılık ve badem üreticiliği yapıyor/ yapmaya çalışıyor… Aynı zamanda siyasetçi… Seçimi sormak için aradım dün…

“3-4 ay köy köy gezdik, çok yorulduk.”

Diye başladı söze…

***

“Sadece merkez ilçe teşkilatı olarak bin kişiydik… (Biliyorsun, Adıyaman’da her iki kişiden biri siyasetle uğraşıyor artık!)

Milletvekilleri de geldi… Yani ilçelerle birlikte 6-7 bin, ailelerle 10-15 bin kişi alandaydık…” diye devam etti…

***

Adıyaman: 400 bin seçmene sahip… Tek partinin 3-4 ay süren seçim çalışmalarında, 6-7 bin kişi fiilen alandaymış… 34 siyasi parti ve bağımsız adayları düşünürsek:

Seçmenlerin neredeyse yarısının, seçim çalışmalarında aktif rol üstlendiği sonucuna ulaşılıyor…

Bine yakın “muhtar adayı” da cabası…

***

81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı; 50 bin 336 muhtar ve 23 bine yakın meclis üyesi seçildi dün… Yaklaşık 800 bin aday adayı arasından…

***

Tekrar hatırlatayım… Almanya’nın Düsseldorf kentinde bindiğimiz taksinin şoförüne, Almanya ekonomisinin durumunu sormuştuk… Şöyle cevaplamıştı: “Bu bölgede yoğun üretim var ve dolayısıyla ekonomisi güçlü… Geçtiğimiz yıl belediye başkanlığı seçimleri vardı… Aday çıkmadı… Çıkmayınca ilanlarla “belediye başkanı adayı” arandı!

Sistem gereği, bir taksi şoförü dahi, bir belediye başkanından çok daha fazla kazanabildiği için, bu olay birçok bölgede yaşandı… Oy da kullanmadılar; seçilecek kişi sistem ve kurallar gereği mecburen çalışacağı için; herkes işine, gücüne baktı…”

VELHASIL

Arkadaşım siyasetçi… Ama, hayvancılık ve çiftçilik gibi, dünyada değeri artan bir işi de var… Peynir ve badem ezmesi üretimine geçmeyi planlıyordu yıllardır… O projelerini de sordum arada: “Sütü sağan, bademi toplayan bulabilirsem başlayacağım…

Gerçi ilgilenemeyince hayvan sayımız da düştü bayağı…” dedi, on binlerce kişinin, 3-4 ay süren seçim çalışmalarında, yüz binlerce saatini harcayıp, ter döktüğü Adıyaman’da…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Rosatom atık oranını düşüren yeni teknolojiler geliştirdi 27 Mart 2024
5 milyon tecrübeliyi üretimden uzaklaştırmak… 25 Mart 2024
Golcü MB mi, seçimler mi, girişimcilerin beklediği ekosistem mi? 18 Mart 2024
Çalışamayana ulaşmak… 11 Mart 2024
Yabancı gelecek yerli yatırımcı göçü duracak 05 Mart 2024
Vesile… 04 Mart 2024
Tarımda yeni/yeniden yol haritası… 26 Şubat 2024
Dahice icat ‘çek’ten, dahice icat ‘taksitli kart’a… 19 Şubat 2024
Örümcek Ağı Teorisi’nin getirdiği enflasyon/cari açık… 12 Şubat 2024
MB’yle mi, yatırım/ üretim ekosistemiyle mi? 09 Şubat 2024