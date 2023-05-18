Seçim dalgasında sörf yapan hisseler
Sonuçları merakla beklenen seçimler Pazar günü yapıldı. Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı alırken cumhurbaşkanlığı için ikinci tur seçimi 28 Mayıs’ta yapılacak. Seçim sürecindeki hareketlilik özellikle borsada da büyük dalgalanmalara neden oldu. Seçim öncesindeki hafta iktidarın değişebileceği beklentisi ile özellikle bankacılık hisselerinde sert yükselişler oldu. Bunda olası iktidar değişimi ile yabancı yatırımcıların yeniden Borsa İstanbul’a geleceği ve ilk olarak ‘ucuz’ kaldığı düşünülen derinliği fazla bankacılık hisselerine yöneleceği düşüncesi etkiliydi. Bankacılık hisselerinin dışında yine iktidar değişiminden olumlu etkilenmesi beklenen hisselerde alımlar artmıştı.
Hızlı yükselip hızlı düştüler
İş Bankası C hisseleri seçim öncesinde hafta yüzde 31 ile en çok yükselen hisse senedi oldu. Onu yüzde 29.80 ile Garanti Bankası ve yüzde 27.94 ile Koç Holding takip etti. Ancak seçim sonuçlarının ardından söz konusu hisselerde görünüm tersine döndü. Çünkü alıma neden olan beklenti gerçekleşmemişti. Seçimlerin ardından haftanın ilk iki işlem gününde Anadolu Efes yüzde 18.93’lük kayıpla en fazla değer kaybeden hisse olarak dikkat çekti. Önceki haftanın yükselenleri İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Koç Holding, Coca Cola İçecek, BİM en fazla gerileyen hisseler olarak sıralandı.
Hisse seçimi öne çıkacak
Piyasalarda cumhurbaşkanlığı seçimini de yine Cumhur İttifakı’nın kazanacağına dair beklenti güçlenmiş durumda. Tersi bir sonuç piyasalar tarafından ‘sürpriz’ olarak algılanacak. Zira mevcut iktidarın devam etmesi halinde olumlu etkilenecek şirket hisselerinde alımlar arttı. A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal’a göre, iktidar değişmezse BIST 100 Endeksi için yılsonu hedefi 5.750 puan seviyesi. Endeks ile ilgili yılsonuna ilişkin farklı rakamlar da telaffuz ediliyor olsa da uzmanlar hisse seçiminin öne çıkacağı bir döneme girildiği konusunda hemfikir. Havacılık, otomotiv ve holding hisselerinin öne çıkabileceği ifade edilirken para piyasalarına yönelik yapılan her yeni düzenlemenin banka karlarını aşağıya çektiği ifade ediliyor. Mali yapısı güçlü hisselerden oluşan bir portföyün değerinin dalgalanmalarla değişim gösterse de orta ve uzun vadede ederini bulacağı vurgulanıyor. Dolayısıyla yatırımcıların dalgalanmaların arttığı dönemlerde panik yapmaması ve kredili işlemden uzak durması kritik öneme sahip.
Borsada risk geçmiş değil!
Seçimlere 4 bin 795 puandan giren BIST 100 Endeksi, Salı günü 4 bin 406 puana kadar geriledi. Bu seviyeden gelen tepli alımlarıyla endeks haftalık grafikte 4 bin 431 – 4 bin 491 puan bandının üzerinde kalmayı başarıyor. Bu teknik açıdan olumlu. Ancak bu noktadan gelen tepki alımlarının endeksi tehlike bölgeden bir türlü istenilen oranda uzaklaştıramaması hala riskin devam ettiğine yönelik teknik bir sinyal. Bu sebeple hala 4 bin 431 – 4 bin 491 puan bandının altının görülme riskinin sürdüğü söylenebilir. Böyle bir senaryoda ise 3 bin 719 – 3 bin 868 puan seviyelerinin görülme riski ortaya çıkacak. Parite bunun yanında 2 Ocak 2023 tarihinde başlattığı düşüş trendini de baskısı altında. Belirli bir rahatlama bu trendin kırılmasıyla alınabilir. Bu trendin direnç noktası da şu an için 5 bin 259 – bin 280 puan andına denk geliyor.