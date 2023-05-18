Seçim dalgasında sörf yapan hisseler

Sonuçları merakla bek­lenen seçimler Pazar günü yapıldı. Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı alırken cumhurbaşkanlığı için ikinci tur seçimi 28 Mayıs’ta yapılacak. Seçim sürecindeki hareketlilik özellikle borsada da büyük dalgalanmalara ne­den oldu. Seçim öncesinde­ki hafta iktidarın değişebileceği beklentisi ile özellikle bankacılık hisselerinde sert yükselişler oldu. Bunda olası iktidar değişimi ile yabancı yatırımcıların yeniden Borsa İstanbul’a geleceği ve ilk olarak ‘ucuz’ kaldığı düşünülen derinliği fazla bankacılık hisse­lerine yöneleceği düşüncesi etki­liydi. Bankacılık hisselerinin dı­şında yine iktidar değişiminden olumlu etkilenmesi beklenen his­selerde alımlar artmıştı.

Hızlı yükselip hızlı düştüler

İş Bankası C hisseleri seçim öncesinde hafta yüzde 31 ile en çok yükselen hisse senedi oldu. Onu yüzde 29.80 ile Garanti Ban­kası ve yüzde 27.94 ile Koç Hol­ding takip etti. Ancak seçim so­nuçlarının ardından söz konusu hisselerde görünüm tersine dön­dü. Çünkü alıma neden olan bek­lenti gerçekleşmemişti. Seçim­lerin ardından haftanın ilk iki iş­lem gününde Anadolu Efes yüzde 18.93’lük kayıpla en fazla değer kaybeden hisse olarak dikkat çekti. Önceki haftanın yükselen­leri İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Akbank, Koç Holding, Coca Cola İçecek, BİM en fazla gerileyen hisseler olarak sıralandı.

Hisse seçimi öne çıkacak

Piyasalarda cumhurbaşkanlığı seçimini de yine Cumhur İttifa­kı’nın kazanacağına dair beklen­ti güçlenmiş durumda. Tersi bir sonuç piyasalar tarafından ‘sürpriz’ olarak algılanacak. Zira mevcut iktidarın de­vam etmesi halinde olumlu etkilenecek şirket hissele­rinde alımlar arttı. A1 Capi­tal Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal’a göre, iktidar de­ğişmezse BIST 100 Endeksi için yılsonu hedefi 5.750 pu­an seviyesi. Endeks ile ilgili yıl­sonuna ilişkin farklı rakamlar da telaffuz ediliyor olsa da uzman­lar hisse seçiminin öne çıkacağı bir döneme girildiği konusunda hemfikir. Havacılık, otomotiv ve holding hisselerinin öne çıkabi­leceği ifade edilirken para piya­salarına yönelik yapılan her ye­ni düzenlemenin banka karlarını aşağıya çektiği ifade ediliyor. Ma­li yapısı güçlü hisselerden oluşan bir portföyün değerinin dalgalan­malarla değişim gösterse de orta ve uzun vadede ederini bulaca­ğı vurgulanıyor. Dolayısıyla yatı­rımcıların dalgalanmaların arttı­ğı dönemlerde panik yapmaması ve kredili işlemden uzak durması kritik öneme sahip.

Borsada risk geçmiş değil!

Seçimlere 4 bin 795 puandan giren BIST 100 Endeksi, Salı günü 4 bin 406 puana kadar geriledi. Bu seviyeden gelen tepli alımlarıyla endeks haftalık grafikte 4 bin 431 – 4 bin 491 puan bandının üzerinde kalmayı başarıyor. Bu teknik açıdan olumlu. Ancak bu noktadan gelen tepki alımlarının endeksi tehlike bölgeden bir türlü istenilen oranda uzaklaştıramaması hala riskin devam ettiğine yönelik teknik bir sinyal. Bu sebeple hala 4 bin 431 – 4 bin 491 puan bandının altının görülme riskinin sürdüğü söylenebilir. Böyle bir senaryoda ise 3 bin 719 – 3 bin 868 puan seviyelerinin görülme riski ortaya çıkacak. Parite bunun yanında 2 Ocak 2023 tarihinde başlattığı düşüş trendini de baskısı altında. Belirli bir rahatlama bu trendin kırılmasıyla alınabilir. Bu trendin direnç noktası da şu an için 5 bin 259 – bin 280 puan andına denk geliyor.