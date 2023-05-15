Seçim sonuçları piyasaları nasıl etkileyecek?

Tüm Türkiye’nin nefesini tutarak beklediği cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri dün yapıldı. Seçim beklendiği gibi büyük bir çekişmeye sahne oldu. Sandıkların yüzde 60’ının açıldığı saat 21.00’de hala cumhurbaşkanlığı seçimlerini kimin kazanacağı netleşmedi. Borsa yatırımcısı da bu yıl seçime yönelik beklentilerin etkisiyle oldukça hareketli bir 5.5 ay geçirdi. Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana dört kez 5.200- 300 puan seviyesinin üzerini test etti ama hiç birinde bu seviyenin üzerinde tutunamadı. Geçen hafta Cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce’nin adaylıktan çekildiğini açıklamasıyla borsada mini ralli yaşanmıştı. Bu hızlı artışın temelinde yatan neden seçimlerin ilk turda biteceği beklentisinin kuvvetlenmesiydi.

Yani piyasalar seçimlerin ikinci tura kalma ihtimalini pek istemiyordu. Nedeni ise belirsizlik ortamının bir sonraki seçimin yapılacağı 28 Mayıs tarihine kadar sürecek olması. Son seçimi geçmiş seçimlerden ayıran en büyük özellik, ilk turda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda 2 hafta sonra en çok oyu alan iki aday için yeniden seçime gidilmesi. Geçmiş seçimlere baktığımızda endeksin çoğunlukla ilk hareketinin yükseliş yönünde olduğu görülüyor.

Borsada seçim senaryoları

Türkiye’de yapılan son 7 genel seçimin 5’inde borsa, seçimin ardından kısa vadede yükseliş gösterdi. Ancak bu yükselişler çok uzun soluklu olmadı. Yani satın alınan beklenti gerçekleşince yatırımcılar kar satışına geçmiş.

Seçimlerin ilk turda sonuçlanacağı beklentisiyle son günlerde özellikle bankacılık hisseleri öncülüğünde bir yükseliş hareketi yaşandı. Endekste yaşanan bu yükselişin genele yayıldığını söylemek zor. Seçimlerden önce uzmanlar, endekste ağırlığı yüksek az sayıda hissede görülen yükseliş hareketinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda hız keseceği görüşündeydi. Gelelim BİST 100 Endeksi’ndeki kritik seviyelere… BİST 100 Endeksi haftalık bazda grafiğinde son iki haftadır en kritik bölge olan 4 bin 431 – 4 bin 491 puan bandını test ediyor. Endekste bir önceki hafta da bu bandın altında bir kapanış gerçekleşmişti. Bu bölge olukça önemli zira altında kalınması durumunda 3 bin 719 – 3 bin 868 puan seviyelerine kadar çok önemli bir destek noktası bulunmuyor. Üzerinde kalınması ise yeniden 5 bin 200 – 5 bin 300 puan bandının test edilme senaryolarını gündeme getirebilir. Bu sebeple endekste mihenk taşı 4 bin 431 – 4 bin 491 puan bandı olduğu söylenebilir. Bunun yanında yukarı hareketler olsa bile endeksin 2 Ocak 2023 haftasında başlayan düşüş trendinin baskısı altında olduğu unutulmamalı. Yani bir rahatlama olabilmesi için bu trendin direnç noktası hacimli kırılmalı. Bu da bu hafta için 5 bin 280 puan seviyelerine denk geliyor.

Dolarda 19.54 TL seviyesine dikkat!

Hafta sonu seçim belirsizliği nedeniyle döviz piyasasında alışsatış rakamları arasında makas iyice açılmıştı. Dolar/TL paritesi haftalık bazdaki grafikte 6 Haziran 2022 haftasında bir yükseliş kanalı başlattı. Şu an için bu kanalın alt bandına teğet vaziyette seyrini sürdürüyor. Bu hafta için bu kanalın destek noktası yaklaşık olarak 19,54 TL seviyelerine denk geliyor. Ani paritede bir rahatlama öncelikli olarak bu kanalın aşağı geçilmesiyle alınabilir. Böyle bir senaryoda 18,98 TL seviyelerine kadar bir geri çekilme beklenebilir. Ancak parite için gerçek bir rahatlamanın 18,37 TL desteğinin aşağı kırılmasıyla alınabileceği unutulmamalı. Kanal içerisinde kalınması durumunda da yukarı yönlü seyrin devamı beklenebilir.