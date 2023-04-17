Seçime nasıl bir portföyle girilmeli?
14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde geri sayım başladı. Piyasalarda seçimlere kadar dalgalı seyrin devamı bekleniyor. Seçimler ilk turda sonuçlanır, cumhurbaşkanlığı ve Meclis’te çoğunluğu aynı ittifak kazanırsa yukarı yönlü hareket hızlanabilir.
Seçimlere 1 aydan az bir süre kaldı. Piyasalar da seçimlere yönelik belirsizlik nedeniyle yılbaşından bu yana resmen ‘testere’ trendi izliyor. Geçen yıl yüzde 200’e yakın yükselen BİST 100 Endeksi, üç kez 5 bin 500 puanın üzerini test etti ancak tutunamayarak geri çekildi. Son olarak 31 Mart’ta 4 bin 790 puandan gelen tepki alımlarıyla 12 Nisan’da 5 bin 200 puan sınırına çıkan BİST 100 Endeksi, geçtiğimiz haftayı 5 bin 92 puandan tamamladı. Seçime kadar olan son düzlükte endeksin dalgalı seyre devam etmesi bekleniyor. Peki seçimlere yatırımcılar nasıl bir portföyle girmeli?
Sonuca göre strateji
Bu sorunun yanıtı aslında seçimlerin nasıl sonuçlanacağıyla ilgili. Mevcut ekonomi politikasının seçim sonrasında değişebileceği ihtimalini satın almak isteyecek yerli ve yabancı yatırımcıların alımları endeks üzerinde etkili olabilir. Ancak ne olursa olsun seçim piyasalar için bir belirsizlik. Bu belirsizlik ortadan kalkana kadar da her iki yönlü hareketleri makul karşılamak gerekir. Gelelim olası seçim sonuçları ve piyasaların bu sonuçlara vereceği olası tepkilere… Mevcut iktidarın devamı durumunda şu an uygulanan ekonomi politikalarının devam edeceği görüşü hakim. Ancak para politikasında ‘düşük faiz’ uygulamasının terk edilmek zorunda kalınacağını düşünenlerin sayısı da az değil.
İktidarın değişmesi yani seçimleri Millet İttifakı’nın kazanması halinde para politikasında eski uygulamalara dönüleceği açıklanmış durumda. Piyasa dostu olarak nitelendirilen adımların atılması halinde tarihin en düşük seviyelerine gerileyen yabancı payının yeniden yükselişe geçebileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla yabancı girişinin hızlanması kurlarda aşağı yönlü baskı yaratabilecekken borsada da yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. Yabancı girişi sonrası Merkez Bankası’nın rezervini güçlendirmek amacıyla alıma geçmesi kurlarda aşağı yönlü hareketi sınırlandırabilir. Hem cumhurbaşkanlığı hem de Meclis’te çoğunluğu aynı ittifakın kazanması belirsizliğin ortadan kalkması nedeniyle hisse senetlerine yükseliş olarak yansıyabilir.
İstenmeyen durum
Piyasalarda kısa süreli kaosa neden olabilecek bir ihtimal daha var. Cumhurbaşkanlığını bir ittifakın Meclis’te çoğunluğu diğer ittifakın kazanma ihtimali şu an pek dillendirilmiyor. Öte yandan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda sonuçlanmayıp ikinci tura kalması da yine kısa vadede belirsizliğin devamını sağlayacak. İşte bu iki risk seçimlere girilirken risklerin bir miktar azaltılmasının mantıklı olduğu görüşünü öne çıkarıyor. Dolayısıyla seçimlere yüzde 100 hisse ile girmek yerine en az yarısını nakit taşıyarak girmek hem riski azaltırken hem de olası sonuçlara göre yeni pozisyon almaya imkan tanıyacaktır. Yani seçimlerin ilk turda sonuçlanması ve belirsizliğin ortadan kalmasıyla yukarı yönlü hareketlerden tutulan hisseler nedeniyle faydalanılabilir. Tutulan nakit olası düşüşlerde yeni pozisyon açımı ve maliyet düşürmeye olanak sağlayabilir.
Geçmiş seçimlerde borsa nasıl bir seyir izledi?
Geçmiş seçimlerde borsanın nasıl bir performans gösterdiğine bakarsak, performansın dönemin şartlarına göre değişiklik gösterdiği görülüyor. 2018 yılındaki seçimlerden önce borsa 1 yılda yüzde 3.73 gerilerken seçimlerden sonraki 1 yıllık dönemde de yüzde 4.27 değer yitirdi. 2015 yılındaki seçimlerden önce ve sonraki 1 yıllık dönemde de çok sert hareketlerin yaşanmadığı görülüyor. Borsada seçim sonrası en sert yükseliş 3 Kasım 2002 yılında yapılan seçimlerden sonra yaşandı. Bu seçimde ise başta enflasyon olmak üzere ekonomik koşullar farklı.
Endeks 4.933 puanın üzerinde tutunmalı
BİST 100 Endeksi haftalık bazdaki grafikte 18 Temmuz 2022 haftasında başlattığı yükseliş trendi üzerinde sürdürüyor. Bu teknik açıdan olumlu. Zira bu trendin üzerinde kalındığı sürece etkin olan trendin yukarı yönlü olduğu söylenebilir. Bu görünümün devamı için kesinlikle bu trendin destek noktasının üzerinde kalınması şart. Bu hafta için ise 4 bin 933 puan seviyesi destek görevi görecek. Altında yapılacak kapanış paritenin ilk aşamada 4 bin 491 puan seviyesine yönelmesine neden olabilir. Olası geri çekilmelerde bu noktaya kadar olan düşüşler tolere edilebilir. Ancak bu noktanın da altına gelinmesi sert satışlara zemin hazırlayabilecek önemese sahip. Bu hafta için bu trendin direnç noktası 5 bin 369 puan seviyesine denk geliyor. Ancak kırıldığının teyidini almak için 5 bin 570 puan seviyesinin üzerinde hacimli kapanışlar şart.