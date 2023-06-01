Seçmen bugüne (algı), ekonomi geleceğe (olgu) bakar
Seçim sonrası en önemli ekonomik göstergelerden olan 2023 1.çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Bu açıklanan ekonomik göstergenin seçim sonuçları ile olan ilişkisini değerlendirmek istiyorum. Buna göre Ekonomide büyüme, üretimin artması ve verimliliğin yükselmesiyle elde edilen bir kazançtır. Ekonomik büyümede, ekonomik refahı arttırması, işletmelerin büyümesi ve istihdamın artması beklenir. Ayrıca ekonominin büyümesi ile bir ülkenin mal ve hizmetlerinin üretiminin artması anlamına da gelir. Bu da daha fazla istihdam, daha yüksek gelirler ve daha yüksek yaşam standartları anlamına gelir. Ancak, büyüme, şirketlerin kârlılıklarını arttırarak, yatırımcıların daha fazla kar elde etmelerine de yardımcı olur. Böylece, ekonomik büyüme toplumun çeşitli kesimlerine fayda sağlar. Büyüme kendi içerisinde çeşitlere ayrılır;
1. Gerçek (Reel) büyüme: Ekonomik büyümenin hacmi değil, ekonomide yaratılan mal ve hizmetlerin kalitesi ve çeşitliliği ile ölçüldüğü büyüme çeşididir.
2. Nominal( Cari) büyüme: Ekonomik büyümenin mevcut fiyatlarla ölçüldüğü büyüme çeşididir.
3. Aşırı(İç talep ağırlıklı) büyüme: Ekonomideki üretim ve tüketim faaliyetlerinin hızla artması sonucu ortaya çıkan büyüme çeşididir. Bu büyüme, kaynakların hızla tüketilmesi ve ekonomik dengelerin bozulması nedeniyle sürdürülemez.
4. Sürdürülebilir (Dengeli) büyüme: Kaynakları verimli bir şekilde kullanarak ortaya çıkan, ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan dengeli bir büyüme çeşididir.
5. İçsel (Verimlilik) büyüme: Ekonomik büyümenin kaynaklarındaki verimliliğin artması, teknolojik gelişmeler ve yenilikler ile gerçekleştiği büyüme çeşididir.
6. Dışsa (İhracatçı) büyüme: Ekonomik büyümenin ihracata dayalı olarak gerçekleştiği büyüme çeşididir. Bu büyüme, uluslararası ticaret ve yatırımlar ile desteklenir. Büyüme yönetiminin ana hedefleri arasında ekonomik istikrar, enflasyonun kontrolü, işsizliğin azaltılması, gelir dağılımının düzenlenmesi ve finansal istikrar yer alır. Bu hedeflerin sağlanması için, birçok politika ve araç kullanılır. Örneğin para politikası, mali politika, döviz kuru politikası, ticaret politikaları ve makroekonomik istikrar politikaları, büyüme yönetiminde önem taşır. Büyümenin kaynakları değerlendirildiğinde ise aşağıdaki gruplar karşımıza çıkacaktır.
1) Ar-Ge ve teknoloji yatırımları: İlerlemiş teknoloji ve yenilikçi ürünlerin üretilmesi, verimlilik artışı ve rekabet gücü açısından önemlidir.
2) Yatırım ve sermaye birikimi: Yeterli sermaye birikimi olmadan üretim artışı ve yeni işletmeler açmak mümkün değildir.
3) İnsan kaynakları: Nitelikli ve eğitimli iş gücü, üretim süreçlerinde verimliliği artırır ve ekonomik büyümeyi tetikler.
4) Dış ticaret: İhracatın artması, ülkenin döviz rezervlerini artırır ve ticaretin gelişmesi, ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlar.5) Doğal kaynaklar: Doğal kaynaklar ekonomik büyümeye katkı sağlayabilir ancak uzun vadede sürdürülebilir olması önemlidir.6) Mali politikalar: Yatırım ortamının iyileştirilmesi, vergi politikalarının destekleyici olması, para politikalarının uygun yönetilmesi, ekonomik büyümeyi destekler.
Yukarıdaki başlıklar Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik bir refaha ulaşması için yapması gereken yapısal dönüşümünde başlıklarını oluşturmaktadır.
Bu kaynakların doğru zamanda ve doğru seviyede oluşturulması sürdürülebilir ve hakça paylaşımın sağlandığı bir yapıyı da beraberinde getirecektir.
Bugün açıklanan büyüme rakamlarına baktığımızda ise ( 2023 1.çeyrek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4 büyüdü) ekonomide yaşanan volatilitenin siyasi sonuçlarının olması beklenirken, mevcut politikaların devamına yönelik seçmenin tercihte bulunmasını şu şekilde yorumlayabiliriz
Ana istihdam kaynağı olan hizmetler sektörünün %12,4 düzeyinde büyüyerek ekonomideki olumsuzlukların beklendiği kadar işsizliği arttırmaması,
Depreme rağmen sanayi sektöründe küçülmenin hissedilir düzeyde olmaması( -%0,7),
Harcama yönüyle milli gelir hesaplarına bakıldığında özellikle 2023 ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre ihracatın artışı ve hane halkı tüketimlerinde öngörüldüğü kadar düşüşün gerçekleşmemesi(%16,2),
Ve belki de en önemlisi, büyüme etkisinin 2023 ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre işgücü ödemelerinin %25,2’den %38 seviyesine çıkarmasıdır. Bu şekliyle büyüme rakamları enflasyonun etkisinin en azından nominal olarak birey üzerinde hafifletici etki yaratması olarak değerlendirilebilir
Son söz: Krizler iktidar değiştirir ancak ekonomik olgular ekonomik algıların önüne geçtiyse…