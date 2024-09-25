Sektörlerde canlanma eğilimi
Parasal sıkılaştırma esaslı program sürecinde oluşan yüksek faiz ortamının etkisiyle ekonomik faaliyetlerde özellikle seçimden sonraki dönemde belirginleşen daralma eğilimi eylül ayında mola verdi. İmalat sanayii, hizmetler ve perakende ticaret sektörlerinin güveninde artış başlarken, inşaat sektörü faaliyetlerindeki canlanma da istatistiklere yansıdı.
Merkez Bankası’nın reel kesim güveni ve imalat sanayiinde kapasite kullanımı ile Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hizmet, ticaret ve inşaat sektörlerine ilişkin güven endekslerinin eylül ayı sonuçları yayımlandı. Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre eylül ayında güven endeksleri imalat sanayiinde yüzde 1,2 artarak 99,2’ye, hizmetler sektöründe yüzde 0,72 artışla 112,6’ya, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 artışla 110,6’ya yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksi aylık bazda yüzde 0,24’lük bir düşüşle 87,8 olurken, önceki aylarda düşüşte olan “son üç aydaki inşaat faaliyetleri”ne ilişkin alt endeks değeri eylülde yüzde 2,9 artış gösterdi.
Eylüldeki yükselişlere rağmen sektörlerdeki güven düzeyini gösteren endeks değerleri bir yıl öncekinin reel sektörde yüzde 5,6, hizmetlerde yüzde 0,4, perakende ticarette yüzde 6,6 altında bulunuyor. İnşaat sektörünün güven düzeyi de bir yıl öncekinden yüzde 0,6 daha düşük.
İmalatta 5 ay sonra ilk
Merkez Bankası’nın eylül ayında 1.766 imalat sanayi işyerinde gerçekleştirdiği İktisadi Yönelim Anketi’nin sonuçlarına göre, ekonominin lokomotifi konumundaki reel sektörde güven düzeyi, son altı ayda ilk kez yükseldi.
Geçen yıl eylül ayında 105,1, ekimde 105,3 düzeyinde bulunan mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi, izleyen dönemde gerileyerek bu yıl şubatta 102’ye kadar indikten sonra yerel seçimlerin yapıldığı martta pozitif beklentilerdeki artışın etkisiyle 1,5 puan yükselerek 103,5’e yükselmişti. Nisanda da bu düzeyde kalan endeks, mayısta 102,4’e, haziranda 100,5’e, temmuzda 98,7’ye, ağustosta da 98’e kadar gerilemişti. Söz konusu endekste yerel seçimlerden sonraki beş aydaki gerileme 5,5 puanı bulmuştu.
Reel sektörde eylülde başlayan güven artışının devam etmesi, yılın ikinci çeyreğinden itibaren belirgin biçimde hız kesen gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesi açısından belirleyici bir etkiye sahip bulunuyor.
Kapasite kullanımı da 5 ay sonra arttı
Merkez Bankası İktisadi Yönelim Anketi’nin sonuçlarına göre, reel kesimin kapasite kullanımı da beş aylık düşüş kesintisiz sürecinin ardından eylülde yükselişe geçti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 75,9’a çıktı. Sektörün, geçen yılın eylül ayında yüzde 76,9 düzeyinde bulunan kapasite kullanımı, Kasım 2023’te yüzde 77,5’e kadar yükselmiş, bu yıl yerel seçimlerin yapıldığı marta kadar bu düzeyi yaklaşık olarak korumuş, ancak izleyen dönemde düşüşe geçmişti. Mart ayında yüzde 77,2 olan kapasite kullanımı nisanda yüzde 77’ye, mayısta yüzde 76,6’ya, haziranda 76,2’ye, temmuzda yüzde 75,9’a, ağustosta yüzde 75,7’ye gerilemişti.
Motorlu taşıtta rekor artış
Mevsimsel etkilerden “arındırılmamış” kapasite kullanımı ise eylülde imalat sanayii toplamında önceki aya göre 0,5 puan düşerek yüzde 74,9 oldu. Merkez Bankası’nın bu bazda açıkladığı alt sektör verilerine göre eylülde en yüksek kapasite kullanımı yüzde 83,1’le kâğıt, yüzde 82,2 ile ağaç, yüzde 80,7 ile tütün ürünleri, yüzde 78,6 ile motorlu taşıtlar ve yüzde 77,6 ile diğer ulaşım araçları imalatında gerçekleşti. Eylülde en düşük kapasite ile çalışan alt sektörler ise yüzde 61,6 ile deri, yüzde 71,6 ile tekstil, yüzde 72,3’le fabrikasyon metal ürünleri, yüzde 73’le kayıtlı medyanın basımı ve çoğaltımı ve yüzde 72,6 ile gıda ürünleri imalatı oldu.
Önceki aya göre kapasite kullanımı en çok artan alt sektör 10,1 puanla motorlu kara taşıtları oldu. Bilgisayar 5,6 puan, elektrikli teçhizat 1,1 puan, kauçuk ve plastik 0,9 puan ve deri de 0,8 puanla kapasite kullanım oranındaki artışta ilk beş alt sektör arasında yer aldı. Bu ay kapasite kullanımı en fazla düşen alt sektörlerin başında ise yüzde 2,5 puanla içecek imalatı geldi. Giyim sektörü 1,8 puan, tütün ürünleri 1,1 puan, ana metal sanayii 1 puan ve kâğıt 0,7 puanla kapasite kullanım oranı aylık bazda en çok düşen alt sektörlerin başında geldi.
Eylüldeki kısmi canlanmaya rağmen ilk dokuz ay itibarıyla ise alt sektörlerin çoğunun kapasite kullanımı geriledi. Bu dönemde en fazla düşüş 7,2 puanla tütün ürünlerinde yaşandı. Bu dönemde kapasite kullanımı en çok artan ise 6,9 puanla içecek sektörü oldu. Son bir yılda da en fazla düşüş yüzde 4,2 puanla bilgisayarlar, elektronik ve optik cihazlarda, en fazla artış ise yüzde 1,6 puanla makine ve ekipman imalatı ile eczacılıkta gerçekleşti.
Sanayiciler ne diyor ne bekliyor?
-Bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişatın bir ay öncesine kıyasla daha iyi olduğunu düşünen sanayicilerin oranı yüzde 4,7, “daha kötü” diyenler de yüzde 18,6.
-İşyerlerinin yüzde 18,9’u son üç ayda üretim hacminin artırdı, yüzde 23’ü bir düşürdü.
-Son üç ayda iç piyasadan sipariş miktarı artanlar yüzde 15,8, düşenler yüzde 25,3; ihracat siparişleri artanlar yüzde 15, düşenler yüzde 25.
-Şu anda kayıtlı iç piyasa siparişlerinin miktarı işyerlerinin yüzde 76,2’sinde “normal”, yüzde 22,1’inde normalin altında; ihracat siparişleri yüzde 72,9’unda normal, yüzde 23,3’ünde normalin altında.
-Gelecek üç ayda işyerlerinin yüzde 26,7’si iç piyasa siparişlerinde artış, yüzde 17,5’i düşüş bekliyor.
-İzleyen üç ayda ihracat siparişlerinde artış bekleyenlerin oranı yüzde 25,2, düşüş bekleyenlerin yüzde 13,5.
-Son çeyrekte üretim hacmi artacak diyenler yüzde 22,6, düşecek diyenler yüzde 13,1.
-Ortalama birim maliyetlerde gelecek üç ayda artış bekleyenler yüzde 59,1, düşüş bekleyenler yüzde 2,3.
-İzleyen üç ayda satış fiyatında artış öngörenler yüzde 39,8, düşüş öngörüsü yüzde 4,7.
-Gelecek üç ayda istihdam artışı öngörenler yüzde 11,4, azaltım öngörenler yüzde 9,8.
-Önceki bir yıla kıyasla gelecek bir yılda daha çok sabit sermaye yatırımı öngören sanayici oranı yüzde 23,4, yatırımı kısma eğilimindekiler yüzde 13,6.
-Gelecek on iki ayın sonunda üretici fiyatları bazında (ÜFE) yıllık enflasyon beklentisi yüzde 49,2.