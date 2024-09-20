Sıcak para stoku 283 milyar dolar
Hisse senedi, tahvil, bono alımı, kısa vadeli kredi kullandırımı ve mevduat hesabı açma gibi yollarla “parayla para kazanma”ya gelen yabancı sıcak para fonlar, yılın ilk yedi ayında Türkiye’ye 18,4 milyar dolar getirdi. Yabancıların yıllar boyu Türkiye’de park etmiş sıcak para yatırımlarının mevcut stok değeri temmuz sonu itibarıyla 282,9 milyar dolar oldu.
Yabancılar bu yıl daha çok portföy yatırımı şeklinde Türk kamu ve özel sektörünce ihraç edilen borçlanma senetleri alımı için sıcak para getirirken, Borsa’da ise net satıcı oldular. Türk bankalarının yurt dışından kısa vadeli kredi kullanımları da mayıstan itibaren hızlanarak devam etti. Yabancıların Türkiye’deki mevduatları ile Türk bankalarındaki yabancı para mevduatların hacminde ise geçen yıl ilk yedi ayda görülen hızlı artışa karşılık, bu yıl aynı dönemde ciddi bir azalma yaşandı.
7 aydaki sıcak para girişi
Yılın ilk yedi ayında Türkiye’ye portföy yatırımları cephesinde yüklü miktarda bir sıcak para girişi gerçekleşti. Ancak bu girişler büyük bölümü kamu tarafından ihraç edilenler olmak üzere borçlanma senetlerine yönelik oldu. Bu dönemde Hazine tarafından ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) için 15 milyar 42 milyon, bankaların borçlanma kağıtlarını almak için 8 milyar 603 milyon dolar getiren yabancılar, özel sektör borçlanma senetlerinde de 2 milyar 719 milyon dolarlık alım yaptı. Böylece yabancıların Türk kamu ve özel sektör borçlanma kağıtlarına yatırım için yedi ayda getirdiği toplam sıcak para 26 milyar 364 milyon dolara ulaştı.
Buna karşılık yabancılar Borsa’da net satıcı oldular. Yabancıların hisse senedi portföyünde yedi ayda net 1 milyar 271 milyon dolarlık çözülme yaşandı. Böylece portföy yatırımları cephesinde yılın ilk yedi ayındaki girişlerin neti 25 milyar 93 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde sadece 1 milyar 761 milyon dolarlık bir net giriş olmuştu.
Yabancı mevduatını çekti
Portföy yatırımları yoluyla sıcak para girişi artarken, mevduat ve efektiflerde ise tersine göç yaşandı. Yabancıların kısa vadeli efektif ve mevduatlarında özellikle temmuz ayında yüklü miktarda çekiliş yaşandı.
Merkez Bankası’ndaki kısa vadeli yabancı mevduatında ilk altı ayda toplam 1 milyar 587 milyon dolar dolarlık azalışın ardından, temmuz ayındaki 6 milyar 123 milyon dolarlık çekilişle birlikte ocak-temmuz itibarıyla net toplam çözülme 7 milyar 710 milyon dolara ulaştı. Bankalardaki yabancı para mevduatlarda ise ilk yedi ay itibarıyla kümülatif 1 milyar 8 milyon dolarlık artış oldu.
Buna göre bu iki kalemde ilk yedi aydaki hareket eksi (-) 6 milyar 702 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk yedi ayında yabancıların Merkez Bankası’ndaki kısa vadeli mevduatları ile bankalardaki yabancı para cinsi mevduatların toplam hacmi 17 milyar 356 milyon dolarlık bir büyüme kaydetmişti.
On yıl öncekinin 38 milyar dolar altında
Türkiye’deki sıcak para stokunun piyasa değeri 2022’den itibaren artmakla birlikte 321 milyar dolarla yıl sonları itibarıyla en yüksek düzeye ulaştığı 2014’teki hacmin hala altında.
Merkez Bankası’nın 1996- 2024 dönemini kapsayan veri setinden yapılan hesaplamaya göre stokun 1996 yılında 33,8 milyar dolar olan değeri, 2003’te 50 milyar doları, 2005’te 100 milyar doları, 2011’de 200 milyar doları, 2013’te 300 milyar doları aşmış, 2014’te 321 milyar dolarla tarihi zirveyi görmüştü.
İzleyen dönemde yaşanan çıkışlarla 2019 sonunda 222,9 milyar dolara indi. Stok, küresel pandemi yılı 2020’de 214,6 milyar dolara kadar indikten sonra yeniden büyümeye geçti. 2021’de 215,8 milyar, 2022’de 237,8 milyar, 2023 sonunda 263,8 milyar dolar olan stok, bu yılın temmuz sonu itibarıyla 283 milyar dolara yaklaştı.
Bankalar kısa vadeli krediye yüklendi
Bankaların yurt dışından kısa vadeli kredi kullanımları özellikle son üç ayda hızlandı. Yabancıların Türk bankalarına açtıkları bu tür kredilerin tutarı ilk yedi ay itibarıyla 6 milyar 755 milyon dolara ulaştı. Bunun da 5 milyar 75 milyon dolarlık bölümü mayıs, haziran ve temmuz olmak üzere son üç ayda kullanıldı.
Diğer sektörlerin aldığı 314 milyon dolarlık tutarla birlikte ilk yedi ayda yurt dışından kısa vadeli kredi kullanımı yoluyla giren sıcak para 7 milyar 69 milyon dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu kanaldan giriş sadece 1 milyar 641 milyon dolar olmuştu. Geçen yıl ocak-temmuz döneminde özel sektörün yurt dışından ticari kredi kullanımı net 3 milyar 926 milyon dolar olurken, bu yıl aynı dönemde söz konusu kredilerde 1 milyar 50 milyon dolarlık çıkış yaşandı.
Ödemeler dengesi tablosunun “net hata ve noksan” kalemine göre ilk yedi ayda 5 milyar 968 milyon dolar olan kaynağı belirsiz sermaye çıkışları da düşüldüğünde, yılın ilk yedi ayında ülkeye toplam net sıcak para girişi 18 milyar 442 milyon dolar olarak hesaplandı. Söz konusu tutar geçen yılın aynı dönemindeki ile yaklaşık başa baş gerçekleşti.
Stokta 7 aylık büyüme 19 milyar dolar
Merkez Bankası’nın revize uluslararası yatırım pozisyonu verileri ile yapılan hesaplamaya göre yıllar itibarıyla Borsa’ya, borçlanma kağıtlarına, mevduata park etmiş ve kısa vadeli krediler şeklinde gelmiş bulunan sıcak para yatırımlarının Türkiye’deki stokunun piyasa değeri temmuz sonu itibarıyla 282 milyar 932 milyon dolar düzeyinde oluştu.
Sıcak para stokunun 2023 sonunda 263 milyar 822 milyon dolar olan piyasa değeri ilk çeyrekte 1 milyar dolar dolayındaki büyümenin ardından, ikinci çeyrekte 18 milyar dolardan fazla büyüyerek 282 milyar 967 milyon dolar olmuştu. İkinci çeyrekteki bu rekor büyümenin yaklaşık 12 milyar dolarlık bölümü, “carry trade” akını yaşanan mayıs ayında gerçekleşmişti. Haziran sonundaki değerini temmuzda da koruyan stokun piyasa değerinde ilk yedi ay itibarıyla büyüme 19 milyar 110 milyon dolara ulaştı.
124 milyar doları portföy yatırımı
Temmuz sonu itibarıyla sıcak para stokunda en büyük payı 123,8 milyar dolarlık piyasa değeri ile en portföy yatırımları alıyor. Bunun da 84,3 milyar dolarla en büyük büyük bölümünü kamu ve özel sektör borçlanma senetlerinden oluşturuyor. Yabancı portföyündeki borçlanma senetlerinin 57,4 milyar doları genel hükümet, 15,7 milyar doları bankalar, 11,2 milyar dolarlık kısmı da reel sektörce ihraç edilmiş kağıtlardan oluşuyor.
Yabancıların portföy yatırımı stokunun 39,5 milyar dolarlık bölümünü de BIST’ten aldıkları ve Kayıtları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kaydı tutulan hisse senetleri oluşturuyor. Bunun 7,1 milyar dolarlık bölümü bankalar, 32,4 milyar doları ise
reel sektör firmalara ait. Ocak-temmuz döneminde yabancıların portföy yatırımları içinde hisse senetlerinin değeri net 299 milyon dolar azalırken, borçlanma senetlerinin değeri 3 milyar 306 milyon dolar arttı.
79,6 milyar dolarlık kredi ve mevduat
Temmuz sonu itibarıyla yabancıların Merkez Bankası’ndaki kısa vadeli mevduatları 38,7 milyar, bankalardaki döviz mevduatları da 40,9 milyar dolarlık bir büyüklük oluşturdu. Toplamı 79,6 milyar dolar olan efektif ve mevduatlarda ilk yedi ayda 5 milyar 850 milyon dolarlık azalış yaşandı. Aynı tarih itibarıyla yabancıların bankalardan 13,6 milyar ve diğer sektörlerden 2,2 milyar dolar olmak üzere toplam 15,8 milyar dolarlık kısa vadeli kredi alacağı bulunuyor. Yabancıların Türk özel sektörüne açtığı kısa vadeli ticari krediler kaynaklı alacağı da aynı tarih itibarıyla 56,6 milyar dolar. Türkiye’nin Uluslararası Para Fonu (IMF) nezdindeki “Özel Çekme Hakkı” (SDR) ise temmuz sonu itibarıyla 7,2 milyar dolar düzeyinde.