Sıcak para stoku 306 milyar dolar
Yabancı yatırımcıların kalıcı nitelikteki doğrudan yatırımlarının aksine, ülkede riskler arttığında ani bir kararla hızla çıkabileceği için finansal piyasalarda ve genel ekonomide dalgalanmalara ve krizlere yol açma tehlikesi bulunan “sıcak para” stoku, 2024 sonu itibarıyla 306 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.
Geçen yılın tümünde küresel yatırımcılar hisse senedi, tahvil, bono gibi finansal araçları satın alma, kısa vadeli kredi ve mevduat hesabı açma gibi yollarla toplam net 22,1 milyar dolar sıcak para getirirken, yabancıların Türkiye’de park etmiş bulunan sıcak para stokunun piyasa değeri 23,7 milyar dolar büyüdü.
34,8 milyar dolar geldi, 12,7 milyar çıktı
Merkez Bankası’nın açıkladığı önceki hafta ödemeler dengesi tablosundaki akım verilerine göre 2024 yılında ülkeye sıcak para girişlerinin büyük bölümü ise tahvil, bono gibi borçlanma senetlerine yatırım yoluyla gerçekleşti.
Yabancılar geçen yıl 16 milyar 474 milyon doları devlet, 3 milyar 332 milyon doları bankalar, 3 milyar 913 milyon doları da özel sektör tarafından ihraç edilen kağıtlar olmak üzere borçlanma senedi alımı için toplam 23 milyar 719 milyon dolar getirdiler. 2024 yılında yabancılar Borsa’da ise banka hisselerinde 947 milyon, özel sektör hisselerinde 1 milyar 560 milyon dolar olmak üzere toplam 2 milyar 507 milyon dolarla net satıcı oldular. Böylece yabancıların yıllık bazda net portföy yatırım girişi 21 milyar 212 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Merkez Bankası’ndaki kısa vadeli mevduat hesaplarından net 11 milyar 860 milyon dolar çeken yabancıların, bankalardaki TL mevduatları net 4 milyar 160 milyon, yabancı para mevduatları da 2 milyar 565 milyon dolar arttı.
Geçen yıl bankalar tarafından 14 milyar 718 milyon, diğer sektörlerce de 501 milyon dolar olmak üzere yurt dışından toplam 15 milyar 219 milyon dolarlık yeni kısa vadeli kredi kullanıldı. Yabancılar geçen yıl ayrıca özel sektöre 3 milyar 554 milyon dolarlık da kısa vadeli ticari kredi verdi.
Bu gelişmelerle 2024 yılı boyunca akım veri olarak ülkeye net sıcak para girişi 34 milyar 844 milyon dolara ulaştı. Ancak ödemeler dengesi tablosunda net hata ve noksan kaleminde görülen 12 milyar 696 milyon dolarlık kaynağı belirsiz çıkış sonrası, geçen yıl fiilen kaydedilen toplam net sıcak para girişi 22 milyar 148 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Stokta 23,7 milyar dolarlık büyüme
Merkez Bankası’nın dün açıkladığı uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre de istikrarsızlık ve risk algısı durumunda aniden ülkeyi terk etme olasılığı bulunan sıcak para yatırımlarının Türkiye’deki stoku geçen yıl büyümeye devam etti. Hisse senedi ve borçlanma araçları ile mevduata park et
etmiş ve kısa vadeli krediler şeklinde gelmiş bulunan sıcak para yatırımlarının Türkiye’deki stokunun 2023 sonunda 282 milyar 272 milyon dolar olan piyasa değeri geçen yıl 23 milyar 675 milyon dolar büyüyerek aralık sonu itibarıyla 305 milyar 950 milyon dolara ulaştı.
2024 sonu itibarıyla sıcak para stokunun 124,4 milyar dolarla en büyük bölümünü portföy yatırımları oluşturuyor. Bunun da piyasa değeri itibarıyla 33,6 milyar doları Borsa’da hisse senetlerine park etmiş durumda.
Kayıtları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından tutulan hisse senetlerinin piyasa değeri her ay açıklanan “uluslararası yatırım pozisyonu” tablosunda stok veri olarak, iki dönem arasındaki değişim ise fiyat ve kur hareketlerinden arındırıldıktan sonra “akım veri” olarak ödemeler dengesi tablosundaki “sermaye hesabı” kalemine kaydediliyor. Hisse senedi stoku içinde yer almakla birlikte yüzde 10 kriterini aşan ve BIST’te gerçekleştirilen hisse senedi alımları, portföy yatırımı yerine doğrudan yatırım sayılıyor. Portföy yatırımları içinde en büyük ağırlığı ise 90,7 milyar dolarla borçlanma senetleri oluşturuyor. Bunun da 60,3 milyar doları devlet, 16,8 milyar doları bankalar ve 13,6 milyar doları özel sektör tarafından ihraç edilmiş borçlanma senetlerinde tutuluyor.
Yabancıların Merkez Bankası’ndaki kısa vadeli mevduatlar ile bankalardaki mevduatların toplam hacmi 2024 sonu itibarıyla 96,6 milyar dolarlık bir büyüklük oluşturuyor. Aynı tarih itibarıyla yabancıların bankalar ve diğer sektörlerden 18,5 milyar dolarlık kısa vadeli kredi ve özel sektörden 59,4 milyar dolarlık kısa vadeli ticari kredi alacağı bulunuyor. Türkiye’nin Uluslararası Para Fonu (IMF) nezdindeki “Özel Çekme Hakkı” (SDR) ise 2024 sonu itibarıyla 7,1 milyar dolar.
Sıcak para çıkışı yaşanır mı?
2023’ün ikinci yarısından itibaren uygulanan ekonomik programın etkisiyle Türkiye ekonomisine yönelik güvendeki artış, kredi notlarına da yansımış, aşırı yükselen faizler ve stabil seyreden kurların döviz getirecekler lehine yarattığı denge, sıcak para girişlerini özendiren bir ortam yaratmıştı. İş dünyası ve hükümet arasında son günlerde yaşanan gerilim üzerine “sıcak para çıkışı yaşanır mı?” kaygısı da gündeme gelmeye başladı.
Siyasal risklerde artış, kurlarda oynaklık ve artışlar, ekonomide genel risklerin artması gibi durumlar, sıcak paranın ülkeden kaçmasına yol açacak faktörler arasında bulunuyor. Yerli sermayenin yatırımlarını ertelemesine yol açan bu durumlar, kısa vadeli yabancı sermaye yatırımlarında ise ani çıkışlara yol açabiliyor. Ülkeden sıcak para kaçışı ise esası döviz çıkışı olması nedeniyle ilk başta kur şokları olmak üzere ekonomide dalgalanmalara, devamında enflasyonda yükselişe, ekonomik, sosyal ve siyasi alanda istikrarsızlığın artmasına neden olabiliyor. Zamanında ve etkili önlemler alınmaması durumunda ise büyük çaplı sıcak para kaçışı, 1994 ve 2001 yıllarında olduğu gibi akut finansal ve genel ekonomik krizlere yol açabiliyor.
O paralar neden “sıcak”?
Genel olarak bir ekonomideki yüksek faizler ve getirilerden yararlanmak üzere gelen dövizlere “sıcak para” deniyor. Söz konusu dövizler, yabancıların hisse senedi veya kısa vadeli tahvil, bono (borç senedi) alımları, Türk bankalarına ve reel sektöre açılan kısa vadeli kredi kullandırmaları, Türkiye’deki bankalarda mevduat hesabı açmaları şeklinde gerçekleşiyor.
Bu yatırımlar, girdiği ekonomide risklerde artış yaşanması durumunda ani çıkış yapabilecek olması, yatırımcıların dövizlerini alıp gitme kolaylığı ve bunun ulusal ekonomide yaratacağı hasarlar dolayısıyla sıcak para olarak adlandırılıyor. Genel anlamda sıcak para yatırımları “para ile para kazanma” esasına dayanırken, “carry trade” denen yatırım türü ise sahip olunmayan (borç alınan) para ile para kazanma şeklinde işliyor. Düşük faizli bir ekonomiden alınan borçla, yüksek faizli bir ekonomideki finansal araçlara yapılan kısa vadeli yatırımlar, ilgili ülkenin ulusal parasının dövizler karşısındaki değeri düştüğü ya da sabit kaldığı durumlarda, yüksek getiriler sağlıyor.
Yabancı en çok tahvil, bonodan kazandı
2024 yılında sıcak para stokundaki büyüme esas olarak portföy yatırımları kapsamında yabancıların yatırım yapmış olduğu borçlanma senetlerinden kaynaklandı. Yabancıların portföy yatırımlarının değeri geçen yıl 26,8 milyar dolar artarken, bunun 4,1 milyar dolar dolarlık bölümü yatırım yapmış oldukları hisse Türk hisse senetlerinden, 22,7 milyar doları ise portföylerindeki tahvil, bono gibi borçlanma kağıtlarındaki değerlenmeden kaynaklandı. Yabancıların efektif ve mevduatlarının bakiyesi geçen yıl 10 milyar dolara yakın azalırken, kullanılan kısa vadeli kredilerin bakiyesi 5,3 milyar dolar büyüdü. Özel sektörün kısa vadeli ticari kredilerinin bakiyesi ise net 1 milyar 749 milyon dolar arttı.