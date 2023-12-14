Sıfırdan başladı zirveye çıktı global marka için kolları sıvadı

Dünyanın en tanınmış markaları arasında yer alan Skechers’i Türkiye’ye getirmek için yüzde 100 Türk sermayesi ile Olka Spor AŞ’yi kuran Yasin Kavşak, 2011 yılından beri markanın Türkiye distribütörü. Bugün yıllık 1.5 milyon adet üretim yapan Olka Spor AŞ, kapasite artırmak için yeni yatırımlara ve global bir marka yaratmak için hazırlıklara başladı.

Beyaz yakalı bir çalışandan dünyanın en tanınmış markasının tasarım ve üreticiliğine uzanan bir başarı Yasin Kavşak’ın hikâyesi. 2011 yılında büyük bir zincir mağazada spor bölümünün başında çalışırken, ani bir kararla işten ayrılan ve küçük bir ofiste 2 yakın yol arkadaşlarıyla kolları sıvayan Kavşak, dünyanın en tanınmış markaları arasında yer alan Skechers’i ikna ederek anlaşma imzalıyor. Bugün kurucusu olduğu Olka Spor ile Uzakdoğu’daki üreticilerle rekabet eden Kavşak, ilk önce ithalat, toptan satış ve ürün tedariği ile başlayarak adım adım işini ilerletiyor.

2013 yılında Bağdat caddesinde ilk mağazasını açıyor ve daha sonra markanın uluslararası merkezinin de talebiyle yüzde 100 öz kaynak ile 12,5 milyon dolarlık yatırımla Esenyurt’ta kurduğu fabrikada üretime geçiyor. Böylece Uzakdoğu dışında Skechers’in bölgedeki tek üreticisi haline geliyor. Esenyurt'taki fabrika bugün yıllık 1,5 milyon adet ayakkabı üretimi kapasitesine ulaşılmış durumda.

Yasin’in şimdiki hedefleri ise büyük; bir yandan hammadde üretimi ve yeni kapasite yatırımına hazırlanırken, bir yandan da önümüzdeki yıl ihracata başlamayı planlıyor. Kavşak’ın en büyük hayali ise global bir ayakkabı mağazası tasarlamak ve üretmek. Bunun için de hazırlıklara başlamış.

Uzakdoğu ile rekabet ediyoruz

Türkiye'nin ayakkabı üretimindeki önemli bir aktörü olan Skechers Türkiye, satılan üç ayakkabıdan birinin üretimini Türkiye’de gerçekleştiriyor. Üretim tesislerinde günlük yaklaşık 6.000 çift ayakkabı üretiliyor.

Esenyurt’taki üretim tesisini gazetecilere gezdirirken sohbet ettiğimiz Olka Spor Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Kavşak, “Buradaki yatırımımızı daha ölçekli bir hale getireceğiz. Kalite standartlarımız çok yüksek. Biz burada Uzakdoğu ile rekabet ediyoruz ve onlardan çok daha kaliteli bir üretim yapıyoruz. Hammadde girişinden nihayi tüketicinin poşetine girene kadar bütün süreci biz yönetiyoruz. A’dan Z’ye kadar hepsi…” diyor. Yasin’in anlattıklarına göre, bu süreç de Uzakdoğu’dan kendilerini pozitif ayrıştırıyor.

4 milyon adet yıllık satış hedefi

Sektörde markalı spor ayakkabı pazarında ya 1 veya 2. sırada olduklarını ve cirolarının toplam yüzde 165 arttığını ifade eden Kavşak, “Bu yıl 4 milyon adet satışla kapatırız. Markalı ayakkabı pazarının büyüklüğünün yıllık 30-40 milyon adet, toplam ayakkabı pazarının ise 250 milyon adet olduğunu tahmin ediyorum. Bizim şuanda yıllık 1.5 milyon adet üretim kapasitemiz var. Burada ürettiklerimizin hepsi Türkiye’de satılıyor” dedi.

Toplam istihdam 3 bin

Türkiye’de satılan tüm Skechers markalı tekstil ürünlerinin Ar-Ge çalışmaları ve tasarımlarını sahip oldukları lisans anlaşmasıyla Şanlıurfa ve İstanbul’da bulunan 22.500 metrekarelik kendi üretim tesislerinde gerçekleştiriliyor. Kavşak, “Türkiye’deki tüm tekstil ürünlerini kendimiz tasarlıyoruz” diyor. Urfa ve İstanbul’daki tesis, mağazalarla beraber tüm operasyonlar dahil toplam 3 bin kişiyi istihdam ettikleri bilgisini veriyor.

Kapasite artıracak ihracata başlayacak

Global Skechers’ın Türkiye’deki üretimi artırmak istediğini ve bu nedenle kapasite artırımına gideceklerini anlatan Kavşak, bu anlamda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile görüştüklerini ve 1 ay içinde nerede kapasite yatırımı yapacaklarına karar vereceklerini ifade ediyor. “Yeni üretim tesislerimizle esas beklediğimiz hacme kavuşacağız” diyen Kavşak, kapasite artırımı ile ihracata da başlayacaklarını dile getiriyor ve ekliyor: “Yeni tesislerimizde Türkiye’nin dünyadaki ayakkabı sektöründeki payını artıracağız.”

“Yeni kapasite artırımı ile yıllık 6,5-7 milyon adet çift ayakkabı üretimine ulaşacağız” diyen Kavşak, 100 milyon dolarlık yatırımı kendi öz kaynakları ile yapmak istediklerini anlatıyor; “Hem Skechers hem de yeni markalarımız için kapasitemizi artırıyoruz. Yeni tesislerde ciddi bir otomasyon sistemi ve altyapıya geçeceğiz. Şu anki yıllık kapasitemizi 5 kat artıracağız. Bu tesislerimizde de yaklaşık 3 bin kişiye yeni istihdam sağlayacağız.” Kavşak, ayrıca kendi hammaddelerini üretmek için de görüşmelere başladıklarını söylüyor.

2026’da global markamızı üreteceğiz

Yasin Kavşak’ın şu anki en büyük hayali kendi markasını üretmek. Esenyurt’taki mağazalarında hem Skechers hem de bir başka markaya üretim yapabilecek durumda olduklarını ifade ediyor. Kavşak, “Yeni hayalimiz Türkiye’de değil dünyada global bir marka yaratmak. Türkiye’nin en geniş dağıtım ağına ve müşteri segmentine sahip spor ayakkabı şirketiyiz. Markanın DNA'sını oluşturuyoruz, tasarım adımlarını çalışıyoruz.

Bu bir süreç. 2024’te çalışmaları hızlandırarak, 2026 yılında Paris, New York veya Milan’da lansmanını yapacağız. Yeni marka sneakers, sokak giyimine uygun, yaş ortalaması daha genç olacak" ifadelerini kullanıyor. Kavşak, kendi marka üretimleri konusunda da 10 yıllık distribütörlük anlaşması yaptıkları Skechers’ın rahatsız olmayacağını ifade ediyor.

Türki cumhuriyetlerde yeni mağazalar

Spor ayakkabı, günlük ayakkabı, çocuk ayakkabıları, spor giyim, günlük giyim ve aksesuarlar kategorilerinde ürünler sunan Skechers Türkiye’nin ülke genelinde 68 mağazası var. Bu mağazalardan 16'sı Franchise, 41'i konsept, 11 'i ise Outlet mağaza kategorisinde yer alıyor. Kavşak, “Türkiye’nin bütün AVM’lerinde varız. 1000 kişilik bir perakende ekibimiz var. Şuanda Skechers ile Türki cumhuriyetlerde yeni mağazalar açma konusunda görüşmelerimiz var” diyor.

Bir spor ayakkabının ömrü 3-5 yıl

Ne sıklıkla giyilmesi ve bakımına bağlı olarak spor ayakkabının 3-5 sene ömrü olduğunu kaydeden Yasin Kavşak, “Biz bir aile markasıyız, evdeki anne de çocuk da anneanne de bizim markamızı tercih ediyor. Buradaki ortak payda konfor ve rahatlık, ürünlerimizdeki teknoloji. 29 farklı kategoride farklı müşteri gruplarına dokunuyoruz” diyor. Kavşak, Skechers ayakkabılarındaki rahatlığı da özel tabanlara bağlıyor ve buna rağmen fiyat farklarının diğer markalara göre de yüzde 30-40 daha uygun olduğunu ekliyor.