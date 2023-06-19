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Sigara sensörleri geliyor

Volkan DEMİRKUŞAK
Volkan DEMİRKUŞAK Emniyet Şeridi volkan.demirkusak@dunya.com

Geçtiğimiz hafta köşemi takip edenler, yaşadığım saatlik araç kiralama sorununu okumuşlardır. Merak edenler DÜNYA Gazetesi web sayfasından da okuyabilirler. Özeti şuydu, park sorunu ve araçlarda sigara içilmesi.

Yazıyı yazar yazmaz Getir’in üst düzey yöneticilerinden Emre Ayyıldız bana yazdı, akabinde yine bir marka sorumlusu nazikçe beni arayıp yaşanan durumdan ötürü özür diledi. Marka sigara sorunsalından çok muzdarip ve çözüm bulmak için önemli bir yol katetmiş. Yazımın da bu konuda etkili olduğunu söylediler, memnun oldum. Beni arayan Gökhan Bey yakın dönemde kiralık araçlarda sigara içilme sorununu çözmek için sensörler koymayı planladıklarını ifade etti. Yani tıpkı uçaklarda olduğu gibi araçlarda sigara içildiğinde sistem uyarı verecek, belki de cezai işlem ya da sürücü puanı gibi uygulamalarla böyle bir sorunun önüne geçilecek. Ben de konunun takipçisiyim, yenilikleri size aktarmaya devam edeceğim.

Öte yandan bu hafta aklımda kalan bir diğer konu online satışlarda yaşanan sorunlar. En son Mercedes’in bu konuda ciddi yoğunluk yaşadığını duyuyorum. Şükrü Bekdikhan online satışta belirli sorunlar yaşanacağını fakat süreyle azalacağını söylemişti onu da takip ediyorum. Mercedes-Benz’in buradaki serüveni diğer markalara da örnek olacak. Bu sayfada haberini de yazdığım OGD Yılın Otomobili Ödülleri’nde seviye git gide yükseliyor, alkışlar, tebrikler yurtdışından da geliyor, bu da bizi mutlu ediyor. Markaların kıyasıya rekabeti ve yeni ödüller de ödüle kıymet katıyor. Nissan, Peugeot, Dacia ve BMW markalarını ve ödüllerini tebrik ederim.

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