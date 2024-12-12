‘Sıkı para’ üretimi kıstı, tüketim tam gaz
Yeni ekonomi yönetimi tarafından geçen yıl temmuzda uygulamaya konulan ekonomik program kapsamındaki parasal sıkılaştırma önlemlerinin etkisiyle üretimde kan kaybı giderek kronikleşirken, tüketimde ise özellikle son üç ayda gözle görülür bir canlanma yaşanıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) perakende satış hacim endeksinin ekim ayı sonuçlarını açıkladı. Gelir İdaresi Başkanlığı’na KDV beyannamesi veren bütün girişimlerin dahil olduğu ve perakende ticaret sektöründe farklı tür ve büyüklükteki girişimlerin satışlarını her ay düzenli olarak ölçen bu endeksin “takvim etkisinden arındırılmış” serisine göre ekim itibarıyla son bir yılda yüzde 15 oranında artış yaşandı. TÜİK’in önceki gün açıkladığı verilere göre sanayi üretimi ise ekimde yıllık bazda yüzde 3,1 gerilemişti.
Program dönemindeki gelişme
Yeni ekonomik program dönemindeki değişimi görmek için endekslerin Haziran 2023 sonu düzeyleri baz alındığında, o tarihten bu yılın ekim sonuna kadar olan dönemde sanayi üretiminin hacminde yüzde 2,3 düşüş, perakende satışların hacminde ise yüzde 12 artış olduğu belirlendi.
Haziran 2023 itibarıyla yıllık artışı yüzde 30,8 olan perakende satışlar, program döneminde görece hız kesmekle birlikte bu yıl mayısa kadar çift haneli yıllık artışlarını sürdürdü. Perakende satışlarda bu yıl mayıs-temmuz döneminde görece hız kesen artışlar, izleyen dönemde yerini yeniden çift haneli artışlara bıraktı. Yıllık bazda ağustosta yüzde 13,9 artan perakende satışlar, eylülde yüzde 16,4 ve ekimde de yüzde 15’le canlılığını sürdürdü.
Sanayi üretiminde ise programın ilk ayı olan Temmuz 2023’te yüzde 8,2 olan yıllık artış oranı bu yıl ocakta yüzde 1,3’e kadar düştü. Geçen yılın şubat ayındaki büyük depremler dolayısıyla yaşanan sert düşüşün baz etkisiyle bu yıl aynı ayda yüzde 11,1 oranında arızi bir artış yaşandı. Martta da yüzde 4,6 artan sanayi üretimi, baz etkisi geçince nisanda yüzde 0,7 ile düşüşe geçti. Mayısta yüzde 0,1 artışla yerinde sayan sanayi üretimi, haziranda yüzde 5, temmuzda yüzde 3,9, ağustosta yüzde 5,2, eylülde yüzde 2,3 ve ekimde yüzde 3,1 olmak üzere son beş ayda ise kesintisiz düşüş süreci yaşadı.
Üretim-tüketim makası
Takvim etkisinden arındırılmış perakende satış ve sanayi üretim hacim endekslerinin Haziran 2023 değeri 100 kabul edilirse, bu yılın ekim ayında perakende satışların hacmi 112’ye yükselirken, sanayi üretiminin hacmi ise 97,7’ye geriledi. Başka deyişle sanayi üretimi zaten performansının düşük olduğu parasal sıkılaştırma öncesi düzeyinin de altına indi, perakende tüketim ise çok daha yüksek bir düzeye ulaştı.
Program döneminde aylar itibarıyla iniş ve çıkış bazında genelde paralel seyir izleyen üretim-tüketim makasının bu yıl marttan sonraki dönemde perakende satışlarda yukarı, sanayi üretiminde aşağı yönlü seyir güçlendi ve makas tüketim lehine giderek açıldı. Son beş ayda belirginleşen bu seyirle, başlangıçta 100 kabul edilen değere göre perakende satışlar ve sanayi üretimi endeksleri arasında ekim itibarıyla 15,3 puanlık fark oluştu.
Tekstil ve akaryakıt tüketiminde düşüş
Parasal sıkılaştırmanın 17 aylık uygulama döneminde sanayide kan kaybı artarken, perakende satışlar; tekstil, giyim, ayakkabı ile akaryakıtta geriledi, diğer harcama gruplarında ve toplamda yüksek oranlı artışlar yaşandı.
Haziran 2023-Ekim 2024 endekslerinin karşılaştırmasına göre en büyük artış yüzde 48,7 ile bilgisayar, bilgisayar donanım ve yazılımı, kitap, iletişim aygıtları gibi ürünlerin yer aldığı harcama grubunda yaşandı. Bu dönemde posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende satışların hacmi yüzde 28, gıda dışı ürünler harcama grubunda satışlar yüzde 18,1, eczacılık ürünleri, tıbbi ve ortopedik ürünler, kozmetik ve kişisel bakım malzemeleri grubundaki yüzde 17,1 ve toplam tüketimde en fazla ağırlığa sahip olan gıda, içecek ve tütün grubundaki satışların hacmi de yüzde 8,3 arttı.
Ekim 2024 itibarıyla perakende satış hacmi Haziran 2023 düzeyine göre tekstil, giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 12,2, otomotiv yakıtında yüzde 6, ses ve görüntü cihazları, hırdavat, boya ve cam, elektrikli ev aletleri, mobilya grubunda da yüzde 0,4 oranında geriledi. Ancak son bir yıl itibarıyla bakıldığında ise söz konusu üç harcama grubunda da satışlarda artış olduğu belirlendi.
Üretim düşerken tüketim neden artıyor?
Parasal sıkılaştırma kapsamında kredi faizlerinin aşırı yükselmesi, krediye ulaşımın zorlaşması, sanayi firmalarının çoğunluğunu oluşturan KOBİ’lerin, üretim, tedarik ve satış sorunları ile birlikte ciddi finansal sorunlar yaşaması sanayi üretimindeki düşüşte etkili oluyor. Ayrıca yüksek TL faizlerin cazibesinin, kaynakların üretimde kullanılmak yerine TL faiz getirili enstrümanlarda tutmayı teşvik etmesi ve ihracatçı sanayicilerin TL’de değerlenme nedeniyle dış pazarda rekabet güçlerinin zayıflaması ve pazar daralması da üretim hacmini düşürüyor.
Tüketim artışında ise “enflasyon ataleti” başlıca faktörü oluşturuyor. Dezenflasyon beklentilerinde artış olmaması, tersine ürünlerin daha da pahalanacağı düşüncesi yurttaşların tüketim davranışına yansıyor. Bu faktör talebi öne çekiyor. Bunun yanında altı aylık dönemlerdeki maaş artışlarının da tüketim talebini öne çekmede rolü bulunuyor. Tüketicilerin net gelirindeki artışın tüketimi artırıcı etkisine “marjinal tüketim eğilimi” deniyor. Bilinen zam dönemleri fiyatların sürekli artacağı beklentisi ile birleşince tüketimin öne çekilmesi eğilimi gözleniyor.