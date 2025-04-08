Simülasyon yazılımıyla dijital dönüşümün itici gücü olacak

Yenasoft Yazılım, Dassault Systémes’in vizyonu ile eşleşerek merkezi Bursa’da ‘YenaSIM’ ünvanlı bir şirket kurdu. YenaSIM, simülasyon yazılımlarıyla savunmadan otomotive, enerjiden raylı sistemlere kadar birçok farklı sektörde dijital dönüşümün itici gücü olmayı hedefliyor.

Baykar, Roketsan, BMC gibi büyük kurumla­rın yazılım, donanım, eğitim, bakım ve danışman­lık hizmetlerini yapan ve bu yıl 30’uncu yılını kutlayan Ye­nasoft Yazılım, savunma sa­nayi, havacılık, otomotiv ve raylı sistemler gibi sektörler­de kullanılacak simülasyon ve analiz hizmetlerine odak­lanan yeni bir şirket kurdu.

Yenasoft, 44 yıllık mühendis­lik devi olan Dassault Systé­mes’in Dünya’da çığır açan vizyonu ile eşleşerek merkezi Bursa’da bulunan ‘YenaSIM’ ünvanlı şirketi harekete ge­çirdi. Dassault Systèmes’in dünya çapında kendini kanıt­lamış mühendislik yazılımla­rını kullanarak, sanayinin di­jital dönüşüm yolculuğunda stratejik bir çözüm ortağı ol­mayı hedefliyor.

Yenasoft CE­O’su Cem Şirolu, Bursa mer­kezli kurulan bu şirket ile ku­rumların dijital dönüşümünü hızlandırmayı hedefledikle­rini söyledi. Şirolu, “Savun­ma sanayi sektöründe mayın patlama testi ve droneların uçma testi gibi alanlarda cid­di bir açık olduğunu gördük ve bu nedenle tasarım sürecinde simülasyon ve analiz yapacak bir yazılım şirketi kurduk. Sa­dece savunma sanayii sektö­rüne değil havacılık, otomotiv, raylı sistemler gibi sektörle­re de hizmet vereceğiz.

Türki­ye’de 3DEXPERIENCE plat­formuyla uyumlu, mühendis­lik, simülasyon ve tasarımı bir araya getirerek bütünleşik ve tam kapsamlı çözümler sunan uzman ve tecrübeli tek bayi­yiz” dedi. Mayıs ayında lans­manı yapılacak şirket, Türki­ye’deki 150 milyon dolar si­mülasyon yazılım pazarının yüzde 10-15’ini hedefliyor.

“Yerli üretimin uluslararası rekabet gücünü artıracağız”

Şirolu, “YenaSIM olarak sadece yazılım sağlamayı de­ğil; aynı zamanda bu yazılım­ları en verimli şekilde kulla­nan, mühendislik problem­lerini derinlemesine analiz eden, çözüm odaklı projeler geliştiren bir danışmanlık ve hizmet firması olmayı hedef­liyoruz” dedi.

YenaSIM’in, yüksek teknoloji çözümleri ve mühendislik alanındaki uz­manlığıyla, tasarım ve analiz süreçlerini dijital ortama ta­şıyarak ürün geliştirme adım­larını yeniden şekillendire­ceğini kaydeden Şirolu, “Das­sault Systémes çözümleri ile kendi geliştirdiğimiz simülas­yon yazılımlarıyla savunma­dan otomotive, enerjiden raylı sistemlere kadar birçok fark­lı sektörde dijital dönüşümün itici gücü olacağız.

Türki­ye’de 3DEXPERIENCE plat­formuyla uyumlu simülas­yon çözümleri sunan bayi ola­rak, Endüstri 4.0’ın getirdiği dijital mühendislik anlayışı­nı, ülkemizdeki mühendislik projelerine entegre etmeyi ve yerli üretimin uluslararası re­kabet gücünü artırmayı he­defliyoruz” diye konuştu.

“İleri seviye 150 mühendisi toplayacağız”

“Şirketler bu yazılım yatı­rımını kendileri yapmak iste­miyorlar çünkü bunu yapacak ileri seviye mühendis bulma­ları çok zor” diyen Şirolu, şöyle devam etti: “Sektörde bu alan­daki en kıdemli mühendis ve akademisyenlerden oluşan bir ekip topladık.

Şuanda 15 kişi­yiz ama birkaç yıl sonra 150 mühendise kadar çıkacağız. Şirketlerin ARGE süreçlerine dahil oluyoruz. Örneğin, tren, araçların çarpışma simülas­yonlarından uçak motoru, ro­ket yapım sürecine yönelik her alanda yazılım geliştiriyoruz. Bizim buradaki farkımız; hem tasarımı hem ürünü son müş­teriye sonlandıracak ürün ya­şam döngüsünü yapıyoruz.

Bu süreci yapan Türkiye’de baş­ka bir yazılım yok” dedi. Şiro­lu, bu arada Baykar’ın teknik liselerine, İTÜ ve Boğaziçi’ne ücretsiz olarak mühendislik yazılımları verdiklerini ve bu alanda genç mühendislerin yetişmesine destek oldukları­nı ifade etti.

Gerçek üretim öncesi tüm senaryolarla analiz

Dassault Systémes’in mü­hendislerin tasarım kabi­liyetlerini geliştirmek için sunduğu yazılımlar hakkın­da bilgi veren Cem Şirolu, şöy­le devam etti: “Bu yazılımlar CATIA ve Solidworks mü­hendislik hayatımızın vazge­çilmezleri oldular.

Dassault Systémes artık 3D tasarım­dan 3D deneyimlere uzanan bir yolun önünü açtı. Dassault System’in 3DEXPERIENCE platformu, ürün geliştirme süreçlerinde uçtan uca dijital bütünlüğü sağlayan, mühen­dislikten üretime, tasarımdan simülasyona kadar her aşa­mada entegrasyonu mümkün kılan devrim niteliğinde bir platform olarak inşaa edildi.

Bu platform sayesinde, ekip­ler aynı dijital ortamda birlik­te çalışabiliyor ve ürünleri sa­nal olarak analiz, test edebilir ve gerçek üretim öncesi tüm senaryoları analiz edebiliyor­lar. ABAQUS, bugün havacı­lıktan otomotive, savunma­dan medikal cihazlara kadar birçok sektörde karmaşık ya­pısal analizler için tercih edi­len lider bir sonlu elemanlar çözümleyicisi.

Simpack ise dinamik sistem simülasyon­larında, özellikle demiryolla­rı, otomotiv ve rüzgar enerjisi gibi sektörlerde hareketli par­çaların detaylı analizinde kri­tik rol oynuyor. Gerçekçi ha­reket simülasyonları ile hem performans artırımı hem de tasarım optimizasyonu mümkün hale geliyor. Bir di­ğer önemli yazılım olan CST Studio Suite, elektromanye­tik simülasyonlar konusunda dünya lideri.”

Yurtdışına açılacağız 70 milyon dolar ciro hedefimiz var

“Toplam 20 milyon dolarlık bir yatırım yapacağız” diyen Cem Şirolu, şöyle devam etti: “Yurtiçinden yılda 15-20 milyon dolar, yurtdışından da 40 milyon dolar ciro hedefliyoruz. Yurtiçinde sistemi oturttuğumuz zaman Özbekistan, Kazakistan ve Azerbeycan’a açılacağız. Yenasoft olarak zaten oralarda aktifiz. Ukrayna’da da savaş bittiğinde ciddi bir potansiyel olacak” dedi.