Simülasyon yazılımıyla dijital dönüşümün itici gücü olacak
Yenasoft Yazılım, Dassault Systémes’in vizyonu ile eşleşerek merkezi Bursa’da ‘YenaSIM’ ünvanlı bir şirket kurdu. YenaSIM, simülasyon yazılımlarıyla savunmadan otomotive, enerjiden raylı sistemlere kadar birçok farklı sektörde dijital dönüşümün itici gücü olmayı hedefliyor.
Baykar, Roketsan, BMC gibi büyük kurumların yazılım, donanım, eğitim, bakım ve danışmanlık hizmetlerini yapan ve bu yıl 30’uncu yılını kutlayan Yenasoft Yazılım, savunma sanayi, havacılık, otomotiv ve raylı sistemler gibi sektörlerde kullanılacak simülasyon ve analiz hizmetlerine odaklanan yeni bir şirket kurdu.
Yenasoft, 44 yıllık mühendislik devi olan Dassault Systémes’in Dünya’da çığır açan vizyonu ile eşleşerek merkezi Bursa’da bulunan ‘YenaSIM’ ünvanlı şirketi harekete geçirdi. Dassault Systèmes’in dünya çapında kendini kanıtlamış mühendislik yazılımlarını kullanarak, sanayinin dijital dönüşüm yolculuğunda stratejik bir çözüm ortağı olmayı hedefliyor.
Yenasoft CEO’su Cem Şirolu, Bursa merkezli kurulan bu şirket ile kurumların dijital dönüşümünü hızlandırmayı hedeflediklerini söyledi. Şirolu, “Savunma sanayi sektöründe mayın patlama testi ve droneların uçma testi gibi alanlarda ciddi bir açık olduğunu gördük ve bu nedenle tasarım sürecinde simülasyon ve analiz yapacak bir yazılım şirketi kurduk. Sadece savunma sanayii sektörüne değil havacılık, otomotiv, raylı sistemler gibi sektörlere de hizmet vereceğiz.
Türkiye’de 3DEXPERIENCE platformuyla uyumlu, mühendislik, simülasyon ve tasarımı bir araya getirerek bütünleşik ve tam kapsamlı çözümler sunan uzman ve tecrübeli tek bayiyiz” dedi. Mayıs ayında lansmanı yapılacak şirket, Türkiye’deki 150 milyon dolar simülasyon yazılım pazarının yüzde 10-15’ini hedefliyor.
“Yerli üretimin uluslararası rekabet gücünü artıracağız”
Şirolu, “YenaSIM olarak sadece yazılım sağlamayı değil; aynı zamanda bu yazılımları en verimli şekilde kullanan, mühendislik problemlerini derinlemesine analiz eden, çözüm odaklı projeler geliştiren bir danışmanlık ve hizmet firması olmayı hedefliyoruz” dedi.
YenaSIM’in, yüksek teknoloji çözümleri ve mühendislik alanındaki uzmanlığıyla, tasarım ve analiz süreçlerini dijital ortama taşıyarak ürün geliştirme adımlarını yeniden şekillendireceğini kaydeden Şirolu, “Dassault Systémes çözümleri ile kendi geliştirdiğimiz simülasyon yazılımlarıyla savunmadan otomotive, enerjiden raylı sistemlere kadar birçok farklı sektörde dijital dönüşümün itici gücü olacağız.
Türkiye’de 3DEXPERIENCE platformuyla uyumlu simülasyon çözümleri sunan bayi olarak, Endüstri 4.0’ın getirdiği dijital mühendislik anlayışını, ülkemizdeki mühendislik projelerine entegre etmeyi ve yerli üretimin uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
“İleri seviye 150 mühendisi toplayacağız”
“Şirketler bu yazılım yatırımını kendileri yapmak istemiyorlar çünkü bunu yapacak ileri seviye mühendis bulmaları çok zor” diyen Şirolu, şöyle devam etti: “Sektörde bu alandaki en kıdemli mühendis ve akademisyenlerden oluşan bir ekip topladık.
Şuanda 15 kişiyiz ama birkaç yıl sonra 150 mühendise kadar çıkacağız. Şirketlerin ARGE süreçlerine dahil oluyoruz. Örneğin, tren, araçların çarpışma simülasyonlarından uçak motoru, roket yapım sürecine yönelik her alanda yazılım geliştiriyoruz. Bizim buradaki farkımız; hem tasarımı hem ürünü son müşteriye sonlandıracak ürün yaşam döngüsünü yapıyoruz.
Bu süreci yapan Türkiye’de başka bir yazılım yok” dedi. Şirolu, bu arada Baykar’ın teknik liselerine, İTÜ ve Boğaziçi’ne ücretsiz olarak mühendislik yazılımları verdiklerini ve bu alanda genç mühendislerin yetişmesine destek olduklarını ifade etti.
Gerçek üretim öncesi tüm senaryolarla analiz
Dassault Systémes’in mühendislerin tasarım kabiliyetlerini geliştirmek için sunduğu yazılımlar hakkında bilgi veren Cem Şirolu, şöyle devam etti: “Bu yazılımlar CATIA ve Solidworks mühendislik hayatımızın vazgeçilmezleri oldular.
Dassault Systémes artık 3D tasarımdan 3D deneyimlere uzanan bir yolun önünü açtı. Dassault System’in 3DEXPERIENCE platformu, ürün geliştirme süreçlerinde uçtan uca dijital bütünlüğü sağlayan, mühendislikten üretime, tasarımdan simülasyona kadar her aşamada entegrasyonu mümkün kılan devrim niteliğinde bir platform olarak inşaa edildi.
Bu platform sayesinde, ekipler aynı dijital ortamda birlikte çalışabiliyor ve ürünleri sanal olarak analiz, test edebilir ve gerçek üretim öncesi tüm senaryoları analiz edebiliyorlar. ABAQUS, bugün havacılıktan otomotive, savunmadan medikal cihazlara kadar birçok sektörde karmaşık yapısal analizler için tercih edilen lider bir sonlu elemanlar çözümleyicisi.
Simpack ise dinamik sistem simülasyonlarında, özellikle demiryolları, otomotiv ve rüzgar enerjisi gibi sektörlerde hareketli parçaların detaylı analizinde kritik rol oynuyor. Gerçekçi hareket simülasyonları ile hem performans artırımı hem de tasarım optimizasyonu mümkün hale geliyor. Bir diğer önemli yazılım olan CST Studio Suite, elektromanyetik simülasyonlar konusunda dünya lideri.”
Yurtdışına açılacağız 70 milyon dolar ciro hedefimiz var
“Toplam 20 milyon dolarlık bir yatırım yapacağız” diyen Cem Şirolu, şöyle devam etti: “Yurtiçinden yılda 15-20 milyon dolar, yurtdışından da 40 milyon dolar ciro hedefliyoruz. Yurtiçinde sistemi oturttuğumuz zaman Özbekistan, Kazakistan ve Azerbeycan’a açılacağız. Yenasoft olarak zaten oralarda aktifiz. Ukrayna’da da savaş bittiğinde ciddi bir potansiyel olacak” dedi.