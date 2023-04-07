Şirketler işe alımlarda temkinli

Küresel çapta devam eden istikrarsızlık ve ekonomik sıkıntılara rağmen küresel ölçekte işverenler, 2023'ün 2’nci çeyreğinde çalışan sayılarını geçen çeyrekle aynı oranda artırmayı planlıyor. İstihdam beklentilerinin geçen çeyrekten bu yana sabit kalması, işverenlerin küresel ekonominin gidişatını görene kadar işe alımları daha fazla artırmak istemediklerini de gösteriyor.

Küresel istihdam görünümünün geçen yılın bu dönemine kıyasla yüzde 6 azaldığı görülüyor. ManpowerGroup “İstihdama Genel Bakış Araştırması”na göre, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri nedeniyle Türkiye'nin siyasi ve ekonomik yönünün belirsiz olmasından ötürü, işverenler 2023'ün 2’nci çeyreğinde çalışan sayısını çok fazla artırmaya temkinli yaklaşıyor.

2023 yılının Nisan- Haziran dönemini kapsayan ikinci çeyreğinde işe alım beklentilerini ölçmek için Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı 41 ülkede 38 bin 846 işverenin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada 2023'ün 2’nci çeyreği için en güçlü işe alım beklentisine sahip ülkeler, Orta Amerika ülkeleri Panama, Kosta Rika ve Guatemala oldu. EMEA bölgesinde ise işe alım beklentileri sabit kalmakla birlikte en düşük seviyede seyrediyor.

Türkiye'deki depremlerden önce yapılan araştırmaya göre, ülkemizdeki işverenler 2023'ün ikinci çeyreğinde yüzde 21 puanlık Net İstihdam Görünümü (NEO) ile aktif bir işe alım ortamı bekliyor. İşletmeler NEO'nun geçen çeyreğe kıyasla yüzde 7 puan kötüleşmesini ancak geçen yılın bu dönemine göre yüzde 2 puan güçlenmesini bekliyor. Türkiye bu puan ile istihdam görünümünde bölge ortalamasının 3 puan üzerinde, sıralamanın üst yarısında yer alıyor.

En iddialı: Taşımacılık, lojistik ve otomotiv

Rapordaki sonuçlardan da yola çıkarak Türkiye'deki istihdam ortamını değerlendiren ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, “Araştırmamızı 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinden önce gerçekleştirdik.

Dolayısıyla anket sonuçları da özellikle o dönemde erken seçim ihtimalinin yarattığı belirsizlikten etkilendi. Şimdi ise önümüzde net bir seçim takvimi olmasına rağmen, ekonominin tüm alanlarını olduğu gibi istihdamı da etkileyen bir deprem felaketi yaşadık.

Bu deprem çok yıkıcı bir etki yaratmış olsa da bölgedeki büyük sanayi tesislerinin çok fazla etkilenmemiş olması istihdam üzerinde nispeten olumlu bir etki yaratacaktır. Öte yandan sektör farkı gözetmeksizin oluşan dayanışma kapsamında başlatılan istihdam seferberliğinin oluşan açığı kapatmasını bekliyoruz” diyor. Ankette yer verilen Türkiye'deki 9 sektörün tamamında işverenler önümüzdeki çeyrekte çalışan sayılarını artırmayı planlıyor.

Türkiye'deki en iddialı sektör 36 NEO ile taşımacılık, lojistik ve otomotiv olurken sektördeki beklentiler geçen çeyrekten bu yana yüzde 7 puan azalsa da 2022'nin 2’nci çeyreğine göre değişmedi. Bir yıl öncesine göre işe alım beklentilerinin en fazla arttığı sektör ise yüzde 22 puanlık değişimle İletişim Hizmetleri oldu. Türkiye, geçen yılın aynı çeyreğinden bu yana 41 ülkenin ortalama artışını 28 puan geride bırakarak İletişim Hizmetleri sektörünün yıllık artışında dünya genelinde 8’inci sırada yer alıyor.

Büyük işletmelerin işe alım beklentileri son 2 yılın en düşük seviyesinde

250+ çalışanı olan büyük işletmelerdeki işverenler, 23 NEO puanı ile en iyimser olan işverenler olsa da bu çeyrek son iki yılın en düşük puanının görüldüğü çeyrek oldu. Beklentilerdeki en büyük yıllık artış ise 2022'nin 2’nci çeyreğinden bu yana yüzde 12 puanlık artışla 10'dan az çalışanı olan mikro işletmelerde kaydedildi. Türkiye, geçen yılın aynı çeyreğinden bu yana 41 ülkenin ortalama artışını 11 puan geride bırakarak mikro işletmelerin yıllık artışında küresel olarak 9’uncu sırada yer alıyor.