Şirketlerin yeni çalışanları: Yapay zekâ becerileri

Alıştığımız düzende şirketlerin en değerli bilgi kaynakları çalışanlarının deneyim­leri, hazırladıkları prosedürler ve kurumsal arşivleridir. YZ sonrası burada da bir değişim var: Yapay zekâ beceri dosyaları (AI Skills). Artık mesele yalnızca çalışanların yapay zekâ­ya doğru soruları sorması değil, yaptıkları işle­ri “kendi bakış açılarıyla/deneyimleriyle” ya­pay zekâya öğretmesi. Üstelik bu bilgilerin ki­şisel bilgisayarlarda kalması yerine şirketlerin ortak kullanımına açılması, yeni bir kurumsal bilgi birikiminin oluşturulmasıdır.

Beceri dosyaları, yapay zekâya belirli bir işi nasıl yapacağını anlatan, gerektiğinde ör­nekler, kontrol listeleri ve yardımcı araçlar içeren dijital talimatlardır. Örneğin bir fi­nans uzmanı, aylık mali tabloların nasıl ana­liz edileceğini, hangi oranların hesaplanaca­ğını ve raporun nasıl hazırlanacağını bir be­ceri dosyasında tanımlayabilir. Bir mimar, proje şartnamelerinin hangi kriterlerle in­celeneceğini; bir insan kaynakları uzmanı, iş ilanlarının şirket standartlarına göre nasıl hazırlanacağını öğretebilir.

Böylece çalışan, aynı işi her defasında yapay zekâya yeniden anlatmak yerine hazırladığı beceriyi kullanabilir. Daha önemlisi, bu dosya­lar şirketin ortak beceri kütüphanesine (Skill Library) eklenerek diğer çalışanların da kulla­nımına sunulabilir.

OpenAI ve Anthropic’in geliştirdiği sis­temlerde bu yaklaşım uygulanabiliyor. Bece­ri dosyaları genellikle `SKILL.md` adı verilen bir talimat dosyasıyla oluşturuluyor. Dosyada işin amacı, gerekli bilgiler, uygulanacak adım­lar, kullanılacak kaynaklar ve sonucun nasıl kontrol edileceği belirtiliyor. Yapay zekâ ilgi­li görevle karşılaştığında bu beceriyi kullana­biliyor. OpenAI, 2026 yılında kurumsal müş­terileri için becerilerin ekipler arasında payla­şılmasını da kullanıma sundu.

Peki şirket yöneticileri nereden başlamalı?

Öncelikle her bölümde sık tekrarlanan beş iş belirlenebilir. Bu işleri en iyi bilen çalışan­lardan süreçleri yapay zekâya tarif etmeleri istenir. Hazırlanan beceriler gerçek örnek­lerle test edilir, hataları düzeltilir ve yetkili bir yönetici tarafından onaylandıktan sonra şirketin ortak kütüphanesine eklenir. Her be­cerinin sahibi, sürümü ve erişim yetkileri be­lirlenir. Böylece çalışanların kişisel deneyim­leri, şirketin sürekli geliştirilebilen kurumsal kaynaklarına dönüşür.

Örneğin satış bölümünde hazırlanan bir teklif oluşturma becerisi, şirketin fiyatlan­dırma kurallarını ve teklif şablonlarını kul­lanabilir. Yeni bir çalışan, yılların deneyimi­ne sahip bir meslektaşının oluşturduğu bu beceriden yararlanarak şirket standartlarına uygun teklif hazırlayabilir. Ancak fiyat onayı gibi kritik kararlar yine yetkili kişilerde kalır.

Peki şirketlerde istihdam nasıl değişecek?

Asıl düşündürücü konu burada başlıyor. Bu­gün şirketler belirli işleri yapabilen insanları işe alıyor. Gelecekte ise bazı görevleri, çalışan­ların oluşturduğu ve yapay zekânın kullandığı beceri kütüphaneleri üstlenebilir. Bir çalışa­nın saatler süren raporlama işini hazırladığı beceri sayesinde dakikalar içinde tamamla­ması mümkün olabilir. Üstelik aynı beceri yüzlerce çalışan tarafından kullanılabilir.

Bu gelişme, şirketlerin daha az insanla daha fazla iş yapabilmesini sağlayabilir. Ancak is­tihdamın mutlaka azalacağı anlamına gelmi­yor. Bazı rutin görevler ortadan kalkarken ya­pay zekâ süreçlerini tasarlayan, beceri dosya­larını geliştiren, sonuçları denetleyen ve farklı becerileri birleştirerek yeni hizmetler üreten çalışanlara ihtiyaç artabilir.

Belki de işe alım görüşmelerinde yeni bir soru ortaya çıkacak: “Hangi işleri yapabiliyorsunuz?” yerine “Hangi işleri yapay zekâya öğretebiliyor­sunuz?” hatta “bana skill dosyanı göster!”

Yöneticiler açısından önemli bir değişim daha var. Bir çalışan şirketten ayrıldığında, yıllar içinde edindiği deneyimin önemli bir bölümü de onunla birlikte gider. Oysa bu dene­yimin uygun bölümleri beceri dosyalarına ak­tarılmışsa kurumsal bilgi korunabilir. Elbette her deneyim yazılı talimatlara dönüştürüle­mez; insanın muhakemesi, ilişkileri ve sorum­luluğu önemini korur.

Beceri kütüphaneleri henüz gelişmekte olan bir yaklaşım. Ancak şirketlerin bilgi yö­netimini, çalışanların görevlerini ve gelecek­teki organizasyon yapılarını değiştirme po­tansiyeli taşıyor.

Bugün şirketler çalışanlarının bilgi ve de­neyimlerine para ödüyor. Peki yarın, bu dene­yimler yapay zekâya aktarıldığında şirketler aynı sayıda çalışana ihtiyaç duyacak mı?