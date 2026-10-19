Şirketlerin yeni çalışanları: Yapay zekâ becerileri
Alıştığımız düzende şirketlerin en değerli bilgi kaynakları çalışanlarının deneyimleri, hazırladıkları prosedürler ve kurumsal arşivleridir. YZ sonrası burada da bir değişim var: Yapay zekâ beceri dosyaları (AI Skills). Artık mesele yalnızca çalışanların yapay zekâya doğru soruları sorması değil, yaptıkları işleri “kendi bakış açılarıyla/deneyimleriyle” yapay zekâya öğretmesi. Üstelik bu bilgilerin kişisel bilgisayarlarda kalması yerine şirketlerin ortak kullanımına açılması, yeni bir kurumsal bilgi birikiminin oluşturulmasıdır.
Beceri dosyaları, yapay zekâya belirli bir işi nasıl yapacağını anlatan, gerektiğinde örnekler, kontrol listeleri ve yardımcı araçlar içeren dijital talimatlardır. Örneğin bir finans uzmanı, aylık mali tabloların nasıl analiz edileceğini, hangi oranların hesaplanacağını ve raporun nasıl hazırlanacağını bir beceri dosyasında tanımlayabilir. Bir mimar, proje şartnamelerinin hangi kriterlerle inceleneceğini; bir insan kaynakları uzmanı, iş ilanlarının şirket standartlarına göre nasıl hazırlanacağını öğretebilir.
Böylece çalışan, aynı işi her defasında yapay zekâya yeniden anlatmak yerine hazırladığı beceriyi kullanabilir. Daha önemlisi, bu dosyalar şirketin ortak beceri kütüphanesine (Skill Library) eklenerek diğer çalışanların da kullanımına sunulabilir.
OpenAI ve Anthropic’in geliştirdiği sistemlerde bu yaklaşım uygulanabiliyor. Beceri dosyaları genellikle `SKILL.md` adı verilen bir talimat dosyasıyla oluşturuluyor. Dosyada işin amacı, gerekli bilgiler, uygulanacak adımlar, kullanılacak kaynaklar ve sonucun nasıl kontrol edileceği belirtiliyor. Yapay zekâ ilgili görevle karşılaştığında bu beceriyi kullanabiliyor. OpenAI, 2026 yılında kurumsal müşterileri için becerilerin ekipler arasında paylaşılmasını da kullanıma sundu.
Peki şirket yöneticileri nereden başlamalı?
Öncelikle her bölümde sık tekrarlanan beş iş belirlenebilir. Bu işleri en iyi bilen çalışanlardan süreçleri yapay zekâya tarif etmeleri istenir. Hazırlanan beceriler gerçek örneklerle test edilir, hataları düzeltilir ve yetkili bir yönetici tarafından onaylandıktan sonra şirketin ortak kütüphanesine eklenir. Her becerinin sahibi, sürümü ve erişim yetkileri belirlenir. Böylece çalışanların kişisel deneyimleri, şirketin sürekli geliştirilebilen kurumsal kaynaklarına dönüşür.
Örneğin satış bölümünde hazırlanan bir teklif oluşturma becerisi, şirketin fiyatlandırma kurallarını ve teklif şablonlarını kullanabilir. Yeni bir çalışan, yılların deneyimine sahip bir meslektaşının oluşturduğu bu beceriden yararlanarak şirket standartlarına uygun teklif hazırlayabilir. Ancak fiyat onayı gibi kritik kararlar yine yetkili kişilerde kalır.
Peki şirketlerde istihdam nasıl değişecek?
Asıl düşündürücü konu burada başlıyor. Bugün şirketler belirli işleri yapabilen insanları işe alıyor. Gelecekte ise bazı görevleri, çalışanların oluşturduğu ve yapay zekânın kullandığı beceri kütüphaneleri üstlenebilir. Bir çalışanın saatler süren raporlama işini hazırladığı beceri sayesinde dakikalar içinde tamamlaması mümkün olabilir. Üstelik aynı beceri yüzlerce çalışan tarafından kullanılabilir.
Bu gelişme, şirketlerin daha az insanla daha fazla iş yapabilmesini sağlayabilir. Ancak istihdamın mutlaka azalacağı anlamına gelmiyor. Bazı rutin görevler ortadan kalkarken yapay zekâ süreçlerini tasarlayan, beceri dosyalarını geliştiren, sonuçları denetleyen ve farklı becerileri birleştirerek yeni hizmetler üreten çalışanlara ihtiyaç artabilir.
Belki de işe alım görüşmelerinde yeni bir soru ortaya çıkacak: “Hangi işleri yapabiliyorsunuz?” yerine “Hangi işleri yapay zekâya öğretebiliyorsunuz?” hatta “bana skill dosyanı göster!”
Yöneticiler açısından önemli bir değişim daha var. Bir çalışan şirketten ayrıldığında, yıllar içinde edindiği deneyimin önemli bir bölümü de onunla birlikte gider. Oysa bu deneyimin uygun bölümleri beceri dosyalarına aktarılmışsa kurumsal bilgi korunabilir. Elbette her deneyim yazılı talimatlara dönüştürülemez; insanın muhakemesi, ilişkileri ve sorumluluğu önemini korur.
Beceri kütüphaneleri henüz gelişmekte olan bir yaklaşım. Ancak şirketlerin bilgi yönetimini, çalışanların görevlerini ve gelecekteki organizasyon yapılarını değiştirme potansiyeli taşıyor.
Bugün şirketler çalışanlarının bilgi ve deneyimlerine para ödüyor. Peki yarın, bu deneyimler yapay zekâya aktarıldığında şirketler aynı sayıda çalışana ihtiyaç duyacak mı?
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