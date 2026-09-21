Kötü haberlere rağmen

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Eylül ayının ilk çeyreğinde bir can­lı yayında Bitcoin için 76K seviyesi­nin önemli olduğunu ve daha aşağı inmez­se 80K seviyesini test etmesini beklediği­mi söylemiştim. Şuan 80K’yı test ediyor ve ben de heyecanla bekliyorum. Tek başına bakınca 80K çok şaşırtıcı bir rakam değil. Asıl dikkat çekici olan bu fiyatın hangi or­tamda oluştuğu.

Normal şartlarda kripto piyasasını bas­kılamasını bekleyeceğimiz gelişmeler oldu geçen hafta. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası riskli varlıklar açısından destek­leyici değildi. ABD'deki kripto düzenleme­lerine ilişkin siyasi süreç (Clarity Act) de beklendiği kadar rahat ilerlemiyordu, onay alamadı. Jeopolitik ve ekonomik belirsiz­likler de ortadan kalkmış değil.

Ama Bitcoin düşmek yerine 81 bin dola­rın üzerine çıktı. Peki neden?

Bence cevap Bitcoin'in fiyatından çok, Bitcoin piyasasının değişmesinde yatıyor.

Kötü bir haber geldiğinde yatırımcıların önemli bir bölümü aynı anda satışa yönelir ve fiyat çok hızlı düşebilir. Bir ülkenin ya­saklama açıklaması, büyük bir borsadaki problem veya düzenleyici kurumdan gelen birkaç cümle bile çift haneli kayıplara ne­den olabilir.

Spot Bitcoin ETF'leriyle birlikte gele­neksel finans dünyasının sermayesi Bitco­in'e çok daha kolay ve doğrudan erişebilir hale geldi. Kurumsal yatırımcılar, fonlar, profesyonel portföy yöneticileri ve büyük şirketler kripto piyasasının daha görünür aktörleri haline geldi.

Açığa satış sıkışması

Fiyatlar yalnızca gerçekleşen olayları değil, gerçekleşmesi beklenen olayları da satın alır ve satar.

Dolayısıyla kötü bir gelişme gerçekleş­tiğinde piyasa bunu haftalar önce fiyatla­mışsa, beklenen düşüş hiç gelmeyebilir. Hatta gerçekleşen durum korkulandan da­ha iyi ise fiyat yükselebilir.

Bitcoin'in 81 bin doların üzerine yaptı­ğı son harekette bunun yanında başka bir mekanizma daha devreye girdi: açığa satış sıkışması.

Bitcoin'in düşeceğini düşünerek kal­dıraçlı pozisyon alan yatırımcıların fiyat yükseldikçe pozisyonlarını kapatmala­rı gerekir. Pozisyon kapatmak için Bitcoin satın almaları ise fiyatı daha da yukarı iter.

Fiyat yükselir. Short pozisyonlar kapa­nır. Pozisyonlar kapandıkça yeni alımlar gelir. Fiyat biraz daha yükselir. Böylece başlangıçta küçük olan hareket kendi yakı­tını üretmeye başlayabilir.

Bu yüzden 81 bin dolar bize yalnızca “Bitcoin'e talep arttı” demiyor. Aynı za­manda bugünkü Bitcoin piyasasının ETF akışları, kurumsal sermaye, türev piyasa­ları, algoritmalar ve kaldıraçlı pozisyonlar­la eskisinden çok daha karmaşık bir finan­sal sisteme dönüştüğünü gösteriyor.

Paradoks

Bitcoin finans sistemine alternatif ola­rak doğdu. Bugün ise giderek o sistemin içine yerleşiyor, paradoksun ta kendisi. ETF'lerle alınıyor. Fonların portföyleri­ne giriyor. Vadeli işlemlerde fiyatlanıyor. Opsiyonlara konu oluyor. Kurumsal sakla­ma kuruluşlarında tutuluyor. Büyük finans kuruluşlarının müşterilerine sunduğu ya­tırım ürünlerinden biri haline geliyor.

Bu dönüşüm Bitcoin'in kötü haberlere karşı eskisinden daha dayanıklı görünme­sinin nedenlerinden birisi.

Ama “daha dayanıklı” ile “daha güvenli” aynı şey değildir. Çünkü kurumsallaşma­nın getirdiği derinliğin yanında başka bir şey daha büyüdü: küresel finansal kaldıraç.

Kaldıraç yükselişi hızlandırabildiği gi­bi düşüşü de hızlandırabilir. Bugün short pozisyonların kapanması fiyatı yukarı ta­şıyorsa, başka bir gün long pozisyonların tasfiyesi aynı mekanizmayı ters yönde ça­lıştırabilir.

Üstelik Bitcoin'in 7 gün 24 saat işlem görmesi bu riski daha da ilginç hale geti­riyor. Geleneksel piyasalar hafta sonu ka­pandığında Bitcoin işlem görmeye devam ediyor. Likiditenin zayıfladığı saatlerde büyük emirlerin ve kaldıraçlı pozisyonla­rın fiyat üzerindeki etkisi büyüyebiliyor.

Bu nedenle belki de 81 bin doların verdiği asıl mesaj “Bitcoin yeniden yükseliyor” değil!

Bitcoin artık kötü haberlere eskisi kadar sert tepki vermiyorsa, gerçekten daha gü­venli bir varlığa mı dönüştü; yoksa biz henüz onu sarsacak haberle karşılaşmadık mı?