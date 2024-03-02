Sizin sürdürülebilirlik ünlünüz kim olurdu?

En çok önemsediğiniz sosyal/çevresel sürdürülebilirlik konularını desteklemesi için bir ünlü seçebilseydiniz bu kim olurdu?

Bu soru, Annenberg Communication School'un yayınladığı "Relavence Report" kapsamındaki araştırmada sorulmuş.

Amerikalıların, en çok hangi ünlüyü sosyal davalarını desteklerken görmek istediğinden önce araştırmanın öne çıkan birkaç bulgusuna göz atmakta fayda var diye düşünüyorum.

- Katılımcıların yüzde 41’i önemsedikleri sosyal konuları desteklemekte geçmişe göre daha aktif olarak mücadele etmeye kararlı olduklarını belirtiyor. (Tüketici aktivizminin giderek ivme kazanacağının bir göstergesi olarak yorumlayabilir miyiz?)

- En çok önem verilen sosyal konular listesinde akıl/ruh sağlığı yüzde 34 ile ilk sırada. Eğitim ve iklim değişikliği yüzde 30'ar oranla odaktaki konular olmaya devam ediyor.

- Irksal eşitlik ( yüzde 23) ve cinsiyet eşitliği (yüzde 12) listede gerilere düşmüş. (Pandemi/ ekonomik sorunlar nedeniyle ruhsal olarak yıpranmış bir dünyada insanlar önceliklerini ruh sağlıklarını korumaya ve iyileştirmeye odaklanmışlar ve markaların bu alanda destek verici çalışmaları önem kazanacak/kazanmalı diye yorumlayabilir miyiz?)

- Şirketlerin sosyal/çevresel meselelere açıkça katılması gerektiğini düşenlerin oranı yüzde 59 (Tüketiciler arasında yükselen yükselen aktivizm dalgasının bir yansıması olarak kurum/ markalardan da aynı aktivist tutumu göstermeleri bekleniyor diye yorumlayabilir miyiz?)

- Ürün/hizmet ile ilgili tüm şartların eşit olduğu durumda, kendi sosyal değerleriyle örtüşen bir marka için daha fazla ödeme yapmam diyenlerin oranı yüzde 26. Daha fazla ödeme yapmayı göze alırım diyenlerin çoğu yüzde 5 ile yüzde 25 arası fazla ödeme yapabileceğini ifade etmişler. (Tüketicilerin "iyi" amaçlar uğruna mücadele eden markalara daha fazla ödeme yapmayı göze almasını markaların amaç ve sosyal fayda odaklı çalışmalarına bir ivme kazandırma kaldıracı olacağı sonucunu çıkarabilir miyiz?)

- İşverenlerinizin ilgilendiğiniz sosyal konularla daha fazla ilgilenmesini ister misiniz sorusuna "evet" diyenlerin oranı yüzde 37'ye yükselmiş. (Önümüzdeki süreçte çalışanların iç paydaş baskısını arttırarak marka ve kurumları sosyal/ çevresel konularda bir tavır takınmaya zorlayacağı ve bu sürece proaktif yaklaşmanın önemli olduğu sonucunu çıkarabilir miyiz?) -

- Sosyal sorunları çözmek için uğraşan bir şirkette çalışmak için belirli bir ücret kesintisini göze alır mısınız sorusuna "evet" diyenlerin oranı yüzde 46. (Ekonomik krize rağmen sosyal amaçlar uğruna mücadele eden bir kurumda ücretinden feragat edenlerin oranının hiç de az olmamasını bir önceki madde ile birleştirip çalışanların bu konudaki kararlılığı olarak yorumlayabilir miyiz?)

Gelelim ilk soruya... Amerikalıların sosyal/ çevresel konuyu desteklemesi için seçecekleri ünlü listesinin zirvesinde Elon Musk var. Onu Taylor Swift ve Beyonce izliyor. E. Musk'ın tüm ünlü, sanatçı ve siyasetçileri geçip ilk sıraya çıkmasını nasıl yorumlamalıyız?

Peki araştırma Türkiye'de yapılsaydı hangi ünlü sizin için önemli bir konuyu desteklesin isterdiniz?