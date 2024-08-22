Son bir yılda yoğun borçlanma maratonu
Faizi baskılama sürecinde kontrolden çıkan enflasyonu dizginlemek, ekonomiyi rasyonel zemine oturtmak amacıyla geçen yıl uygulamaya konulan ekonomik programın bir yıllık uygulama döneminde, rekor düzeylerdeki merkezi yönetim bütçe açığının finansmanı için adeta borçlanma maratonu yaşandı.
Geçen yıl haziran ayında göreve başlayan yeni ekonomi yönetimi, esas olarak temmuzdan itibaren devreye alınan önlemlerle hayata geçirilen ekonomik program öncesinde kamu mali dengelerinde aşırı bozulmanın olduğu bir tabloyu devralmıştı. Şubat 2023’te yaşanan büyük depremler ve mayıs ayında yapılan genel seçimlerin de etkisiyle mali dengelerdeki bozulma iyice hızlanmıştı. Kamu mali dengelerindeki bozulmanın süreğen etkisiyle açıklardaki büyüme eğilimi ve yoğun borçlanma ihtiyacı geçen yılın ikinci yarısı ve bu yılın ilk yedi ayında da devam etti.
Bu yılın temmuz ayı sonu itibarıyla son bir yılda merkezi yönetim bütçesi 1,4 trilyon lira nakit açığı verdi, 833 milyar TL iç ve dış borç ödeyip, 2,3 trilyon liralık yeni borçlanmaya giden Hazine’nin toplam net borçlanması 1,5 trilyon lira oldu.
Ekonomi yönetiminin yoğun dış kaynak arayışlarına karşılık bütçe açığının finansmanında ana kaynağı iç borçlanma oluşturdu.
Kurlarda uzun süredir devam eden yatay seyrin, yarıdan fazlası döviz cinsinden oluşan merkezi yönetim borç stokundaki büyümeyi sınırlamasına rağmen stok, bu sürede hızla büyümeye devam ederek temmuz sonunda 8,1 trilyon liraya kadar çıktı.
Yedi ayda rekor borçlanma artışı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yılın ocak-temmuz döneminde 844 milyar lira açık veren merkezi yönetim bütçe verilerinden sonra, bu dönemdeki nakit açığı ve bunun finansmanı için gidilen borçlanmaya ilişkin verileri de açıkladı. Buna göre ilk yedi ayda bütçe emaneti ve avanslar kalemlerindeki toplam eksi (-) 288,6 milyar liralık hareketle birlikte bütçenin bu dönemdeki nakit açığı 1 trilyon 132,5 milyar liraya ulaştı.
Hazine bu açığın 188 milyar lirasını kasa-banka mevcudu ile karşılarken kalan finansman için toplam 944,6 milyar liralık net borçlanmaya gitti. Hazine’nin bu yıl ilk yedi aydaki toplam net borçlanması geçen yılın aynı dönemindeki 449,2 milyar liralık tutarın yüzde 210,3’ü düzeyine ulaştı.
Ocak-temmuz dönemindeki bütçe giderleri içinde 449,6 milyarı iç, 126,1 milyarı dış borç faizi ve 91,2 milyarı da iskonto ve kısa vadeli nakit işlemlere ait faizler ile türev ürün ve kira sertifikası giderleri olmak üzere toplam 667 milyar liralık da faiz ödemesi yer aldı.
Yüksek iç borç çevirme oranı
Yedi ayda 469,8 milyar liralık iç borç anapara geri ödemesi gerçekleştiren, faizle birlikte toplam geri ödemesi 919,4 milyar lira olan Hazine, bu dönemde 1 trilyon 265,4 milyar liralık yeni iç borçlanmaya gitti ve iç borçlarda çevirme oranı yüzde 137,63 olarak gerçekleşti.
Aynı dönemde dış borçlarda 105,8 milyar lira anapara ödemesi gerçekleştiren Hazine’nin faizle birlikte toplam geri ödemesi 231,9 milyar TL, yeni dış borçlanması 254,8 milyar, dış borç çevirme oranı yüzde 109,87 oldu. Böylece Hazine’nin yedi aylık dönemdeki toplam borç çevirme oranı yüzde 122,35 düzeyinde oluştu.
Son bir yılda 1,8 trilyon bütçe açığı
Temmuz sonu itibarıyla son bir yılda merkezi yönetim bütçe gelirleri 7 trilyon 388 milyar lira olurken, bütçe harcamaları 8 trilyon 143,7 milyarı faiz dışı harcama, 1 trilyon 28,6 milyar lirası da faiz ödemesi olmak üzere 9 trilyon 172,3 milyar liraya ulaştı. Böylece merkezi yönetim bütçesi son bir yılda 1 trilyon 784,3 milyar lira açık verdi.
Yıllıklandırılmış verilere göre son bir yıldaki faiz ödemelerinin 647,8 milyar lira ile en büyük bölümünü iç borç faizleri oluşturuyor. Bu dönemdeki faiz giderinin 185,6 milyarı dış borçlara ait bulunuyor, 195,3 milyar liralık bölümü ise iskonto ve kısa vadeli nakit işlemlere ait faizler ile türev ürün ve kira sertifikası giderlerinden oluşuyor.
Bir yılda 2,3 trilyon TL borçlanma
Son bir yılda 76,6 milyar liralık avans kullandırımına karşılık bütçe emanetleri kaleminden gelen 500 milyar liralık katkıyla bütçenin “nakit açığı” ise 1 trilyon 360,8 milyar lira oldu ve bunun tamamına yakını borçlanma yoluyla finanse edildi.
Bu dönemde vadesi gelen iç ve dış borçları dolayısıyla toplam 833,3 milyar lira geri ödeme gerçekleştiren Hazine, toplam 2 trilyon 289,5 milyar liralık yeni borçlanmaya gitti. Böylece son bir yıldaki toplam net borçlanma 1 trilyon 456,2 milyar lira oldu. Bunun 1 trilyon 360,8 milyarı ile bütçe nakit açığını kapatan Hazine’nin sağladığı finansmanın küçük miktardaki borç verme kaleminden sonra 95,8 milyar liralık kısmı kasa bakiyesi olarak kaldı.
Hazine’nin son bir yılda iç ve dış borçlarda gerçekleştirdiği toplam anapara ve faiz ödemesi ve yeni borçlanma miktarına göre toplamda borç çevirme oranı yüzde 123 düzeyinde.
Ana finansman kaynağı TL tahvil
Hazine, son bir yıldaki rekor bütçe nakit açığının büyük bölümünü iç borçlanma yoluyla finanse edebildi. Bu dönemde vadesi gelen iç borçları dolayısıyla 653,7 milyar lira geri ödeme gerçekleştiren Hazine, bu dönemdeki ihraçlarla 1 trilyon 928,8 milyar liralık yeni iç borçlanmaya gitti. Böylece Hazine’nin son bir yıldaki “net” iç borçlanma miktarı 1 trilyon 275,1 milyar lira olarak gerçekleşti.
Son bir yıldaki iç borçlanma ise esas olarak TL cinsi tahvil ihracı ile gerçekleştirildi. Eski TL tahvil ihraçlarından vadesi gelenler dolayısıyla bir yılda 218,3 milyar liralık geri ödeme yapan Hazine, aynı dönemde bu kağıtlarla 1 trilyon 545,4 milyar liralık yeni borçlanmaya gitti. Böylece Hazine’nin son bir yılda TL tahvil ihracıyla yoluyla yaptığı net iç borçlanma 1 trilyon 327,1 milyar lira oldu.
Hazine, son bir yılda TL cinsi Hazine bonoları ile de net 31,8 milyar liralık bir borçlanmaya giderken, döviz cinsi devlet tahvillerinde ise 432,4 milyar liralık itfaya karşılık 348,5 milyar TL’lik yeni ihraç gerçekleştirerek 83,9 milyar lira ile net ödeyici oldu.
Hazine’nin dış borçlarda ise 179,6 milyar liralık geri ödeme gerçekleştirdiği son bir yılda, 360,8 milyar liralık yeni dış borçlanmaya giderek net bazda 181,2 milyar lira borçlandığı belirlendi.
Toplam borç stoku 8,1 trilyon TL
Parasal sıkılaştırma esaslı ekonomik programın bir yıllık uygulama sonucunda üretim ve tüketim ayaklarında gözle görülür bir yavaşlama ile ekonomide soğuma giderek somutlaşırken, enflasyonda ve cari açıkta başlayan düşüşlerin devam etmesi bekleniyor. Ancak kamu borcunda ise hızlı büyüme ivmesinin devam ettiği dikkati çekiyor. Kamuda önceki dönemde bozulan mali dengeler nedeniyle borçlanma ihtiyacı yüksek düzeyini okurken, merkezi yönetim borç stoku temmuz sonu itibarıyla rekor bir düzeye ulaşmış bulunuyor.
Temmuz 2023 sonunda 5 trilyon 825,3 milyar lira olan, 2023 sonunda 6 trilyon 736,6 milyar liraya çıkan merkezi yönetimin toplam iç ve dış borç stoku, bu yılın temmuz sonu itibarıyla 8 trilyon 106 milyar liraya kadar yükseldi. Toplam borç stoku, bu yılın ilk yedi ayında yüzde 20,3 oranında 1 trilyon 369,4 milyar, son bir yılda ise yüzde 39,2 oranında 2 trilyon 280,7 milyar liralık net artış kaydetti.
Merkezi yönetim borç stokunun 4 trilyon 17,6 milyarını iç borçlar, TL cinsinden karşılığı olarak 4 trilyon 88,4 milyar liralık bölümünü de dış borçlar oluşturdu. Dış borçlar ile dövize dayalı iç toplamından oluşan döviz cinsi borçlar temmuz sonu itibarıyla 4 trilyon 829,7 milyar lira ile stokun yüzde 59,6’sı düzeyinde. İç borçlar son bir yılda yüzde 52 oranında 1 trilyon 374,5 milyar lira artarken hem yeni borçlanmanın azaldığı hem de döviz kurlarında uzun süredir devam eden yatay seyir dolayısıyla dış borçların TL karşılığındaki büyüme görece düşük kaldı. Dış borcun TL cinsinden tutarı son bir yılda net bazda yüzde 28,5 oranında 906,1 milyar lira arttı.