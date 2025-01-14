Son veriler sonrası Türkiye ve küresel ekonomi: Enflasyon, piyasa dinamikleri ve öngörüler
1-TÜRKİYE EKONOMİSİ: ENFLASYON, PARA POLİTİKASI VE BÜYÜME EĞİLİMLERİ
Enflasyon gelişmeleri
2024 yılının son çeyreğinde Türkiye ekonomisi, enflasyonda beklenenden daha iyi performans gösterdi. Aralık ayı TÜFE %1 artışla tahminlerin altında kaldı ve yıllık bazda enflasyon %44,4’e geriledi. Çekirdek enflasyon ise yıllık %45,3’e düştü.
-Gıda Enflasyonu: Taze meyve ve sebze fiyatlarındaki %1,7’lik düşüş, gıda enflasyonunda önemli bir iyileşmeye işaret etti.
-Hizmet Enflasyonu: Hizmet sektöründeki enflasyon, yıllık bazda %65,7’ye gerileyerek fiyat istikrarına katkı sağladı.
Para politikası ve faiz indirimleri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), enflasyondaki bu iyileşmeyi dikkate alarak 23 Ocak’ta 250 baz puanlık faiz indirimi yapması bekleniyor. TCMB’nin yıl sonunda politika faizini %28,5 seviyesinde tutması ve yıllık enflasyonu %26’ya düşürmesi hedefleniyor.
2025 için beklentiler
-Yeni Yıl Zamları ve Enflasyon Baskıları: Ocak ve Şubat aylarında, ücret artışlarının ve yeni yıl zamlarının enflasyonu geçici olarak artırması bekleniyor.
-Manşet Enflasyon Hedefi: Mart ayına kadar manşet enflasyonun %38’e gerilemesi öngörülüyor.
2- KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM
ABD Ekonomisi: Enflasyon ve Federal Rezerv’in Politikaları
Çekirdek TÜFE %3,3 seviyesinde sabit kalırken, FED’in favori enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE deflatör %2,9’a yükseldi.
-FED Politikaları: FED, faiz indirim döngüsünü tamamlamış olabilir. Ancak, enflasyonun %3’ün üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda, faiz artırımları tekrar gündeme gelebilir.
-ABD’de Beklenen Veriler:
-ÜFE: %0,4 artış bekleniyor.
-TÜFE: Yıllık %2,9 artış öngörülüyor.
İstihdam verileri: ABD işgücü piyasasının gücü
Aralık ayında açıklanan Tarım Dışı İstihdam Verisi, beklentilerin oldukça üzerinde gelerek ABD ekonomisinin sağlamlığını bir kez daha kanıtladı.
-165 bin olarak beklenen tarım dışı istihdam artışı, 256 bin olarak gerçekleşti.
-İşsizlik oranı %4,1 seviyesine gerilerken, ortalama saatlik kazançlar %3,9 ile hafif bir düşüş kaydetti.
Bu veriler, işgücü piyasasının dirençli olduğunu ve ekonomik aktivitenin güçlü şekilde devam ettiğini gösteriyor. Ancak, güçlü istihdam verileri, doların değer kazanmasına neden oldu ve piyasa üzerindeki baskıları artırdı.
3- KÜRESEL PİYASA DİNAMİKLERİ
Enerji piyasaları ve Rusya yaptırımları
ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar, küresel enerji fiyatlarını etkiliyor. Brent petrol fiyatları, 81 dolar seviyesine ulaştı. Goldman Sachs, Rusya’nın ihracatında daralma olması durumunda fiyatların kısa vadede 85-90 dolar aralığına çıkabileceğini tahmin ediyor.
Asya ekonomileri: Çin ve Güney Kore
-Çin: 2024’te %5 büyüme hedefini yakaladı. Ancak, konut piyasasındaki zayıflık ve düşük tüketici harcamaları toparlanmayı yavaşlatabilir.
-Güney Kore: Zayıf ihracat ve iç talep nedeniyle faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor.
Avrupa ve İngiltere
-İngiltere: Enflasyonun %2,7’ye yükselmesi, Bank of England’ın temkinli bir duruş sergilemesine yol açabilir.
-Almanya: Art arda ikinci kez yıllık daralma kaydederek resesyon sinyalleri veriyor.
Latin Amerika: Arjantin ve Brezilya
-Arjantin: Enflasyon %120’den %100’ün altına gerilse de, ekonomik toparlanma kırılgan durumda.
-Brezilya: Sıkı para politikaları büyüme üzerinde baskı oluşturuyor.
4- TÜRKİYE VE KÜRESEL EKONOMİ İLİŞKİSİ
Döviz kurları ve lira
Türk lirası, 2024’ün son çeyreğinde döviz sepetine karşı %3,3 değer kazandı. Bu durum, ithalat fiyatlarını olumlu etkileyerek enflasyon üzerinde baskıyı hafifletti.
Jeopolitik riskler ve küresel ticaret
ABD’nin uyguladığı ticaret politikaları ve Rusya’ya yönelik yaptırımlar, Türkiye’nin ihracat ve enerji maliyetlerini etkileyebilir. Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, Türkiye’nin enflasyon hedeflerinin tutturulmasını zorlaştırabilir.
5- SONUÇ VE STRATEJİK ÖNERİLER
Türkiye için stratejiler
-Politika Yapıcılar:
-TCMB, fiyat istikrarını korumak için veri odaklı bir yaklaşım benimsemeye devam etmeli.
-Asgari ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkisi dikkatle izlenmeli.
-Yatırımcılar:
-Tahvil piyasasındaki fırsatlar değerlendirilmeli.
-Enerji fiyatlarındaki belirsizliklere karşı portföy çeşitlendirilmesi yapılmalı.
-Küresel piyasalara yönelik stratejiler
-FED Politikaları: ABD’den gelen makroekonomik veriler, global yatırım kararları üzerinde belirleyici olacak. Özellikle DXY (ABD Dolar Endeksi) ve ABD 10 yıllık tahvil getirileri, küresel piyasaların yönünü belirleyecek.
2025 yılı, hem Türkiye hem de küresel ekonomi için belirsizlikler ve fırsatlarla dolu bir yıl olacak. Politika yapıcıların dengeli ve dikkatli adımları, ekonomik toparlanma sürecini destekleyecektir.