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Son veriler sonrası Türkiye ve küresel ekonomi: Enflasyon, piyasa dinamikleri ve öngörüler

Cenk AKYOLDAŞ
Cenk AKYOLDAŞ PİYASA DİNAMİKLERİ [email protected]

1-TÜRKİYE EKONOMİSİ: ENFLASYON, PARA POLİ­TİKASI VE BÜYÜME EĞİLİM­LERİ

Enflasyon gelişmeleri

2024 yılının son çeyreğinde Tür­kiye ekonomisi, enflasyonda bek­lenenden daha iyi performans gösterdi. Aralık ayı TÜFE %1 ar­tışla tahminlerin altında kaldı ve yıllık bazda enflasyon %44,4’e ge­riledi. Çekirdek enflasyon ise yıllık %45,3’e düştü.

-Gıda Enflasyonu: Taze meyve ve sebze fiyatlarındaki %1,7’lik dü­şüş, gıda enflasyonunda önemli bir iyileşmeye işaret etti.

-Hizmet Enflasyonu: Hizmet sektöründeki enflasyon, yıllık baz­da %65,7’ye gerileyerek fiyat istik­rarına katkı sağladı.

Para politikası ve faiz indirimleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), enflasyonda­ki bu iyileşmeyi dikkate alarak 23 Ocak’ta 250 baz puanlık faiz indiri­mi yapması bekleniyor. TCMB’nin yıl sonunda politika faizini %28,5 seviyesinde tutması ve yıllık enf­lasyonu %26’ya düşürmesi hedef­leniyor.

2025 için beklentiler

-Yeni Yıl Zamları ve Enflas­yon Baskıları: Ocak ve Şubat ayla­rında, ücret artışlarının ve yeni yıl zamlarının enflasyonu geçici ola­rak artırması bekleniyor.

-Manşet Enflasyon Hedefi: Mart ayına ka­dar manşet enflasyonun %38’e gerilemesi öngörü­lüyor.

2- KÜRESEL EKONO­MİK GÖRÜNÜM

ABD Ekonomisi: Enf­lasyon ve Federal Re­zerv’in Politikaları

Çekirdek TÜFE %3,3 seviyesinde sabit kalırken, FED’in favori enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE deflatör %2,9’a yük­seldi.

-FED Politikaları: FED, faiz indirim döngüsünü tamamlamış olabilir. Ancak, enflasyonun %3’ün üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda, faiz artırımları tekrar gündeme gelebilir.

-ABD’de Beklenen Veriler:

-ÜFE: %0,4 artış bekleniyor.

-TÜFE: Yıllık %2,9 artış öngö­rülüyor.

İstihdam verileri: ABD işgücü piyasasının gücü

Aralık ayında açıklanan Tarım Dışı İstihdam Verisi, beklentilerin oldukça üzerinde gelerek ABD eko­nomisinin sağlamlığını bir kez da­ha kanıtladı.

-165 bin olarak beklenen tarım dışı istihdam artışı, 256 bin olarak gerçekleşti.

-İşsizlik oranı %4,1 seviyesi­ne gerilerken, ortalama saatlik ka­zançlar %3,9 ile hafif bir düşüş kaydetti.

Bu veriler, işgücü piyasasının di­rençli olduğunu ve ekonomik ak­tivitenin güçlü şekilde devam et­tiğini gösteriyor. Ancak, güçlü is­tihdam verileri, doların değer kazanmasına neden oldu ve piyasa üzerindeki baskıları artırdı.

3- KÜRESEL PİYASA DİNA­MİKLERİ

Enerji piyasaları ve Rusya yaptırımları

ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar, küresel enerji fiyatla­rını etkiliyor. Brent petrol fiyatla­rı, 81 dolar seviyesine ulaştı. Gold­man Sachs, Rusya’nın ihracatında daralma olması durumunda fiyat­ların kısa vadede 85-90 dolar aralı­ğına çıkabileceğini tahmin ediyor.

Asya ekonomileri: Çin ve Güney Kore

-Çin: 2024’te %5 büyüme hede­fini yakaladı. Ancak, konut piyasa­sındaki zayıflık ve düşük tüketici harcamaları toparlanmayı yavaş­latabilir.

-Güney Kore: Zayıf ihracat ve iç talep nedeniyle faiz indirimleri­ne devam etmesi bekleniyor.

Avrupa ve İngiltere

-İngiltere: Enflasyonun %2,7’ye yükselmesi, Bank of Eng­land’ın temkinli bir duruş sergile­mesine yol açabilir.

-Almanya: Art arda ikinci kez yıllık daralma kaydederek reses­yon sinyalleri veriyor.

Latin Amerika: Arjantin ve Brezilya

-Arjantin: Enflasyon %120’den %100’ün altına gerilse de, ekonomik toparlanma kırılgan durumda.

-Brezilya: Sıkı para politikala­rı büyüme üzerinde baskı oluştu­ruyor.

4- TÜRKİYE VE KÜRESEL EKONOMİ İLİŞKİSİ

Döviz kurları ve lira

Türk lirası, 2024’ün son çeyre­ğinde döviz sepetine karşı %3,3 de­ğer kazandı. Bu durum, ithalat fi­yatlarını olumlu etkileyerek enf­lasyon üzerinde baskıyı hafifletti.

Jeopolitik riskler ve küresel ticaret

ABD’nin uyguladığı ticaret po­litikaları ve Rusya’ya yönelik yap­tırımlar, Türkiye’nin ihracat ve enerji maliyetlerini etkileyebilir. Enerji fiyatlarındaki dalgalanma­lar, Türkiye’nin enflasyon hedef­lerinin tutturulmasını zorlaştıra­bilir.

5- SONUÇ VE STRATEJİK ÖNERİLER

Türkiye için stratejiler

-Politika Yapıcılar:

-TCMB, fiyat istikrarını koru­mak için veri odaklı bir yaklaşım benimsemeye devam etmeli.

-Asgari ücret artışlarının enf­lasyon üzerindeki etkisi dikkatle izlenmeli.

-Yatırımcılar:

-Tahvil piyasasındaki fırsatlar değerlendirilmeli.

-Enerji fiyatlarındaki belirsiz­liklere karşı portföy çeşitlendiril­mesi yapılmalı.

-Küresel piyasalara yönelik stratejiler

-FED Politikaları: ABD’den ge­len makroekonomik veriler, global yatırım kararları üzerinde belir­leyici olacak. Özellikle DXY (ABD Dolar Endeksi) ve ABD 10 yıllık tahvil getirileri, küresel piyasala­rın yönünü belirleyecek.

2025 yılı, hem Türkiye hem de küresel ekonomi için belirsizlik­ler ve fırsatlarla dolu bir yıl olacak. Politika yapıcıların dengeli ve dik­katli adımları, ekonomik toparlan­ma sürecini destekleyecektir.

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