Sosyal güvenlik EYT sarsıntısını atlatamadı
Sosyal güvenlik sisteminde, geçen yıl genel seçimler öncesi çıkarılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile yaşanan emeklilik furyasının radikal biçimde bozduğu dengeler yerine oturtulamıyor.
Bu yıl ocak-eylül döneminde 526 binden fazla artmasına rağmen sigortalı çalışan sayısı EYT öncesi düzeyi yakalayamazken, eylül sonuna kadar olan dönemde emekli sayısındaki net artış 2,6 milyon kişiye ulaştı. Kısa sürede yüksek sayıda çalışanın emekli olması sonucu sosyal güvenlikte aktif/pasif dengesi tarihi dip seviyeye inerken, dokuz ayda merkezi yönetim bütçesinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan kaynak aktarımı 1 trilyon lirayı aştı.
2023’teki EYT furyası
SGK verilerine göre adına Kurum’a prim yatırılan “aktif sigortalılar”ın, 2022 sonu itibarıyla 26 milyon 344 bin 234 olan toplam sayısı, 986 bin 212 kişi azalarak 2023 sonunda 25 milyon 358 bin 22’ye inmiş; buna karşılık Kurum’dan aylık/gelir alanların sayısı, büyük bölümü EYT kapsamında olmak üzere 2 milyon 97 bin 236 kişi artarak 16 milyon 547 bin 163’e çıkmıştı.
Geçen yıl aktif sigortalı sayısındaki sert düşüş ve emekli sayısındaki hızlı artış özellikle, 1 Nisan itibarıyla ilk aylıklarını almaya başlayan EYT’li emeklilerden kaynaklanmıştı. SGK tarafından aylık/gelir bağlananların 2022 yılında 689 bin 523 olan sayısı 2023 yılın 2 milyon 484 bin 335’e ulaşmış, bunun da 2 milyon 311 bin 828’i nisan-aralık döneminde gerçekleşmişti. Bu yılın ilk dokuz ayında ise 785 bin 565 kişiye aylık bağlandı.
Toparlanma yetersiz kaldı
Bu yılın ocak-eylül döneminde; çıraklar, muhtarlar, stajyer ve kursiyerler, tarımda kendi adına sigortalılar ve yurt dışı topluluk çalışanları da dahil toplam aktif sigortalı sayısı 526 bin 7 kişi artarak 25 milyon 884 bin 29 kişiye ulaşmakla birlikte 2022 sonundaki düzeyinin 460 bin 205 altında kaldı. Buna göre Kurum’a prim ödeyenlerin sayısı EYT öncesi düzeyine hala gelemedi.
Kurum’dan aylık alanların sayısı ise dokuz ayda net bazda 516 bin 937 kişi daha artarak 16 milyon 547 bin 193’e yükseldi. Böylece SGK’nın aylık/gelir ödediği kişi sayısında 2022 sonundan bu yana gerçekleşen net artış 2 milyon 614 bin 173’e ulaştı. Sosyal güvenlikte bir emekliye düşen sigortalı çalışan sayısını gösteren aktif/pasif dengesi 2022 sonunda bulunduğu 2,01 düzeyinden 2023 sonunda 1,66’ya ve bu yıl eylül sonu itibarıyla 1,65’e kadar indi.
Emekli artışı SSK’lılardan
SGK’dan aylık alanların Eylül 2024 itibarıyla 11 milyon 912 bin 293’ü “yaşlılık aylığı” kategorisindeki “düz emekliler” oluşturdu. Kurum’dan aylık alanlardaki artış da esas olarak bu kesimden kaynaklandı. Söz konusu emeklilerin sayısı 2022 sonundan bu yana 2 milyon 413 bin 197 kişi arttı. Bu artış ise esas olarak EYT’den yararlanarak emekli olan 4/a kapsamındaki özel sektör çalışanlarından kaynaklandı.
Eylül sonu itibarıyla SGK’dan ayrıca malullük, vazife malulü ve ölüm aylığı ile sürekli iş görmezlik geliri ve sürekli iş görmezlik ölüm geliri alan 4 milyon 634 bin 900 kişi bulunuyor. Bunların 4 milyon 301 bin 336 kişi ile büyük bölümünü, ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanan ölüm aylığını alanlar oluşturuyor.
Çalışanlar özelde azaldı, kamuda arttı
Eylül 2024 itibarıyla aktif sigortalıların 19 milyon 192 bin 801’ini yeni mevzuatta “4/a” olarak tanımlanan eski SSK’lı çalışanlar oluşturuyor. Aynı tarih itibarıyla “4/b” olarak tanımlanan BAĞ-KUR sigortalısı esnaf ve çiftçi sayısı 3 milyon 50 bin 407 ve “4/c” olarak tanımlanan Emekli Sandığı kapsamındaki memur sayısı da 3 milyon 640 bin 821.
2023 yılının tümünde aktif sigortalılardan 4/a kapsamındaki sigortalıların sayısı 1 milyon 200 bin 786, BAĞ- KUR’lu sayısı da 151 bin 772 kişi azalırken, memur sayısı 366 bin 346 kişi artmıştı. Bu yılın ilk dokuz ayında 4/a kapsamındakilerin sayısı 579 bin 56 artmasına rağmen, 2022 sonundaki düzeyinden 621 bin 730 kişi daha düşük kaldı. Ocak-eylül döneminde 50 bin 427 kişi daha azalan 4/b kapsamındaki esnaf ve çiftçi sayısında 2022 sonundan bu yana kümülatif azalış 202 bin 199’a ulaştı. Memur sayısı ise bu yıl ilk dokuz ayda 2 bin 622 kişi azalmasına rağmen 2022 sonu düzeyinin 363 bin 724 üstünde gerçekleşti.
9 ayda 1,1 trilyon TL transfer
SGK’nın ocak-eylül dönemi prim tahsilatı geçen yılın eş dönemine göre yüzde 99,8 artışla 1 trilyon 997,8 milyar lira, emeklilere yaptığı aylık ödemeleri ise yüzde 91,1 artışla 1 trilyon 922,2 milyar lira oldu. Dokuz ayda borç yapılandırmalarından da 14,5 milyar lira tutarında da gelir elde eden Kurum’un sağlık giderleri ise yüzde 83,5 artışla 695,4 milyar liraya ulaştı.
Faturalı ödemeler, ek karşılıklar, devlet katkısı, emeklilere ek ödeme, prim teşvikleri, prim ödeme gücü olmayanların Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri gibi devletçe üstlenilip bütçeden aktarılan hem gelir hem gider hanesinde yer alan tutarlarla birlikte SGK’nın dokuz aylık toplam geliri 2 trilyon, 861,7 milyar, toplam gideri 2 trilyon 879,3 milyar lira oldu. SGK’nın açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,6 küçülerek 17,6 milyar liraya gerilerken, “açık finansmanı” için bütçeden ayrılmış yıllık ödeneğin de 40,3 milyar lirası bu dönemde kullandırıldı.
Devletçe üstlenilmiş ödemeler dolayısıyla merkezi yönetim bütçesinden SGK’ya yapılan transferlerin dokuz aylık tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85,7 artarak 1 trilyon 102,9 milyar liraya ulaştı.