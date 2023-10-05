Sosyal medyadan tüyo verene kapatma uyarısı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sosyal medya hesaplarını sıkı takibe aldıklarını belirterek, bu yıl 171 milyon TL idari para cezası verdiklerini ve 147 kişiye de işlem yasağı tedbiri getirdiklerini ifade etti.

Gönül, “Sosyal medyada eğitim adı altında hisse yönlendirip menfaat elde edenlere ceza uyguluyoruz. Gerekirse bu kişilerin sosyal medya hesabını kapatacağız” uyarısında bulundu.

Sermaye Piyasası Kurulu, sosyal medyada hisse senedi önerisi veren veya yatırımcıları yanlış yönlendirenleri sıkı takibe aldı. Bu yıl 66 gerçek ve 10 tüzel kişiye toplamda 171 milyon lira idari para cezası veren, 9 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunan ve 147 gerçek kişiye de geçici işlem yasağı tedbiri getiren SPK, son aşamada sosyal medya hesaplarını kapatmayı gündemine aldı.

Son dönemde yoğunlaşan halka arzlar, yatırımcı davranışları ve SPK’nın düzenlemelerine ilişkin bir grup gazeteci ile bir araya gelen Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sosyal medyayı yakından takip ettiklerini vurgulayarak, sert açıklamalarda bulundu. “İncelemelerimizde sosyal medyada eğitim adı altında hisse yönlendirmesi yapıldığına şahit oluyoruz.

İyi niyetli bu işi yapan da var, kötü niyetli kullanan da var” diyen Gönül, doğrudan hisse pazarlayan hesapların farkında olduklarını ve takip ettiklerini söyledi. Gönül, “İlgili şahıs menfaat temin ettiyse hakkında idari para cezası uyguluyoruz, suç duyurusunda bulunuyoruz. Son aşama uygulanabilecek tedbir ise sosyal medya hesabının kapatılmasıdır” diye konuştu.

Al tavsiyesi verip eş zamanlı satıyorlar

“Sosyal medya mecralarında gruplar kurarak yatırımcıları yönlendiren şahısların, grup içerisinde hisselere oluşturdukları talep sayesinde sahip oldukları hisseleri satarak menfaat temin ettiklerini de tespit ettik” diyen Gönül, şu açıklamalarda bulundu: “Gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin “al” yönünde verdiği tavsiye ile eş anlı olarak kendilerinin veya ilişkili olduğu kişilerin, sahip olduğu hisseleri yüksek fiyattan satarak menfaat elde ettiği, böylelikle yatırımcıları zarara uğrattığını da gördük.

O nedenle sosyal medyada bu ve benzeri paylaşım yapanlara güvenmeyin, itibar etmeyin, onları dikkate almayın. Eğer borsayı bilmiyorsanız, profesyonel kurumlara danışın, onlar sizi yönlendirsin. Kısa vadede işlem yapıyorsanız da kredi çekip borsaya kesinlikle girmeyin.”

SPK fiyatlamalara karışmaz

“Kurulumuz piyasa fiyatlamalarına karışmaz” diyen Gönül, yatırımcıları halka arzlar konusunda yine uyardı: “İlk halka arzda tavan tavan gider umuduyla borsaya gelen yatırımcı var. Ne biz ne de başka birisi böyle bir garanti veremez.

Fiyatlar arz/talep dengesiyle oluşur. İlk halka arzlara yoğun talep gelmesi nedeniyle fiyatlar çok yüksek düzeyde oluşabilir. Ancak bu yoğun talep bir noktada kesildiğinde fiyatlarda dengelenme olacağının da unutulmaması gerekir. Yatırımcılarımızı tekrar uyarmak isterim. Söylenti, duyum ve tüyo ile işlem yapmayın.

Özellikle ilk halka arzlarda SPK tarafından onaylanan izahnameleri, finansal tablo ve raporları de taylı inceleyin. Çünkü izahnamede, şirketin gerek mevcut durumu gerekse muhtemel riskleri hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır. Yatırım kararları tüm bu bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde tasarruf sahibinin risk algısına göre verilmelidir.”

80 şirket halka arz için bekliyor

Halka arzın, şirketlerin sermaye piyasasından fon temini için rutin bir başvuru olduğunu kaydeden Gönül süreci şöyle anlattı: “Detaylı inceleme yaparız, izahnamesine onay veririz ya da reddederiz. Onaylanan izahnameler açıklandığı için reddettiklerimizi bilmiyorsunuz.

Hatta daha ilk aşamada bile başvurusunu ilerletmeden reddettiğimiz şirketler bulunmaktadır. Şartları sağlayan firmalar pekâlâ borsaya gelecektir. Potansiyeli olan 80 civarında şirket halka arz için bekliyor. Bunların içinde 6-7 milyar liralık halka arz büyüklüğüne ulaşabilecek şirketler de var. Halka arz edilecek şirketlerden geleceğe dair umut verici bir hikâyesinin olması bekleriz.”

Halka arzlar 47 milyar lirayı aştı

2021 yılında 52 şirketin halka arz edildiğini bu şirketlerin piyasadan 21.6 milyar lira fon sağladığını hatırlatan Gönül, 2022 yılında ise 44 şirketin ilk halka arz izahnamesi onaylandığını söyledi. Gönül, “Söz konusu şirketler 23.1 milyar lira kaynak temin etti. Bu yılın eylül sonu itibarıyla da 34 şirketin ilk halka arz izahnamesi onaylandı.

33 şirket borsada işlem görmeye başladı, 1 şirketin süreci devam etmektedir. Bu şirketlerin piyasadan temin ettiği tutar 47 milyar lirayı aştı. Halka arz edilen şirket tarafındaki gelişim yatırımcı sayısında da rekorları beraberinde getirdi. Pay piyasasındaki yatırımcı sayısı da 2021 ve 2022 yılsonlarında sırasıyla 2.4 milyon ve 3.8 milyon oldu. 2023 Eylül sonu itibarıyla pay piyasasındaki yatırımcı sayısı 7.8 milyona yükseldi” diye konuştu.

Şirket sahibinin hisse fiyatı hakkında konuşması doğru değil

SPK Başkanı Gönül, şirket sahibinin hisse fiyatı hakkında konuşmasını doğru bulmadığına işaret ederek şirket sahibinin hissesinin düşük ya da yüksek olduğunu düşünüyorsa mevzuat çerçevesinde gereğini yapabileceğini kaydetti. SPK olarak yanlış yapana asla müsaade etmeyeceklerini bunun yanı sıra kurul olarak şirketin borsadaki fiyatına asla karışmayacaklarına dikkat çeken Gönül, “Fiyat, serbest piyasa şartlarında oluşur. Ancak borsa fiyatının oluşmasında kanunumuza göre suç sayılan bir eylemin tespiti durumunda gereğini yaparız.

Halka arz sonrası olağanüstü fiyat hareketleri varsa inceleriz. Piyasaya fiyat noktasında müdahale etmemiz farklı sonuçlar doğurur. Bunu da istemeyiz. İlk halka arzda fiyat tespit raporu en son sunulur. İlk halka arz başvurusundan izahname onaylanana kadar geçen süre göz önüne alındığında fiyat tespit raporu, ülkenin ve piyasanın ekonomik durumu dikkate alınarak en güncel haliyle Kurula sunulur” dedi.

Gayrimenkul sertifikası projesi için çalışıyoruz

SPK Başkanı Gönül, sermaye piyasasına yeni enstrüman çalışmaları arasında gayrimenkul sertifikası projeleri olduğunu belirterek “Geçmiş yıllarda uygulanmıştı ancak istenilen düzeyde teveccüh görmemişti. Şimdi hem belediyeler hem kamu kurumlarımız hem de özel sektörle birlikte daha güçlü bir şekilde bu projeye destek vereceğiz. Kentsel dönüşüm ve afet yönetimine ciddi finansman sağlayacak, yeni bir enstrüman üzerine çalışıyoruz. Ayrıca Gayrimenkul Proje Fonu çalışmamız da var. Gayrimenkul Yatırım Fonu’ndan farklı olarak bu fonlara gayrimenkul geliştirme imkanı da sağlayacağız” dedi.