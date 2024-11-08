Sosyal ve ekonomik etkenlerin, Z kuşağının tüketim davranışlarına etkisi
Kuşaklar, önemli sosyal, politik ve ekonomik olaylar tarafından şekillendirilen tüketici davranışı gösterir. Yaşam döngüleriyle birlikte kuşaklar, yaş da dâhil olmak üzere birçok özellikleriyle tüketici davranışlarını bütünleştirir.
Bu davranış bütünlüğünde, ortak bir doğum dönemini, yaşı ve gelişimin kritik bir aşamasında önemli yaşam olaylarını paylaşan bir grup olarak da düşünce, deneyim ve eylem kalıplarında yakınlaşma sergiler. Zaman içinde aynı sosyal ve tarihsel olaylar kuşak gruplarını farklı şekilde etkileyerek kuşaklararası değer farklılıklarına yol açabilir. Elbette aynı kuşak grubundaki bireyler düşünce ve davranış kalıplarını paylaşsalar da değerleri arasında farklılıklar olabilir.
Farklı kuşakların, yetiştirilme tarzları, ekonomik, sosyal geçmişleri ve oluşum aşamalarında yaşanan kritik olaylar nedeniyle farklı değer yargılarına ve tüketici davranışlara sahip olduklarını biliyoruz. Bu, nesiller boyunca değerler, yaşam tarzları, tutumlar ve davranışlarla ilgili önemli farklılıklara yol açabiliyor. Hatta kuşaklararası tüketici davranışlarında farklılıklara yol açarken, tüketicilerin satın alma kalıplarını, alışveriş davranışlarını ve sürdürülebilir tüketim niyetlerini etkiler.
Alışverişte kuşak etkisi
Avrupa’da X ve Y kuşağı tüketicileri arasında çevre dostu ürünler satın alma eğilimi arasındaki farklılıklar incelenerek, sürdürülebilir tüketim isteğini etkilemede kuşak gruplarının rolü ve Y kuşağı ile daha yaşlı kuşaklar arasında sürdürülebilir ürünlerin satın alınmasında önemli farklılıklar bulundu. Bu, kuşakların cinsiyet, gelir ve eğitimden daha etkili bir değişken haline geldiğini ve tüketicinin sürdürülebilir tüketim davranışını derinden etkilediğini gösteriyor.
Kuşaklar farklı toplum ve çevrelerden gelirken, farklı önemli sosyal, tarihi ve ekonomik olayları deneyimlemiş, tutum ve yaşam tarzları geliştirmiş, bu da bireyler arasında sürdürülebilir tüketime yönelik algı ve davranışlarda farklılıklara yol açmış durumda. Sürdürülebilir tüketimle ilgili faktörlere ilişkin farklı kuşaklar arasındaki algı farklılıkları artık biliniyor ve tüketici davranışını tahmin etmede çok önemli bir faktör olan yaşam tarzı belirleyici oluyor.
Bireyin toplumsal aynı zamanda farklı dönemlere ve deneyim ortamlarına göre değişen yaşam biçimi genç kuşakların daha yaşlılara kıyasla sürdürülebilir yaşam tarzlarındaki bakışlarını da yansıtıyor. Sürdürülebilir tüketim algısının davranış üzerindeki olumlu etkisini ve yaşam tarzının aracılık rolünü, yaşam tarzı ve sürdürülebilir tüketim davranışı arasındaki ilişkilerde kuşak farklılıklarını belirlemek son dönemde daha da önemli hale geldi.
Buradan oluşan çıkarımlar, sonuçlar şirketlerin ürün tasarlamasından tutun, pazarlamaya ilişkin birçok konuya ışık tutacak. Günümüzde genç yetişkinlerinin üniversite mezunu olma ve çalışma olasılıkları daha yükselirken, yenidünya da Z kuşağının ev ya da araba sahibi olma olasılıkları da daha düşüyor. Diğer taraftan da dünya da değişen aile yapılarıyla yaklaşık üçte biri hala ebeveynleriyle birlikte yaşıyor.
Dünyanın her yerinde aileler küçülürken, dünya nüfusundaki genel görüntü ailelerin giderek daha dikey hale geldiğini gösteriyor.
Değişen aile yapısı etkisi
Geçmişte çeşitli aile dinamiklerine uygun, çok yönlü bir araç yelpazesi sunarak, farklı büyüklükteki ailelere hizmet verme olgusunu yakalayan otomotiv sektörü, kompakt sedanlardan geniş minivanlara ve SUV’lara kadar farklı büyüklükteki ailelere uygun seçenekler sundu.
Geniş oturma ve depolama alanıyla tasarlanmış olan modellerle, daha büyük ailelere veya geniş aile üyeleriyle sık sık seyahat edenlere hitap ettiler. Aile büyüklüğüne dayalı pazarlama yaklaşımı, ailelerin kendi özel ihtiyaçlarını karşılayan bir araç bulmasını sağlayarak onları aileler arasında tercih edilen bir seçim haline getirdi. Yeni dönemde yeni kuşaklarda araç yapılarını ve modellerini belirleyecekler.
Gelecek tüketici alışkanlıkları
X, Y ve Z kuşaklarında tüketicinin çevresel farkındalığı, algısı ve sürdürülebilir ürün satın alma niyetleri arasındaki ilişki de gelecekte en çok incelenecek konular arasında yer alıyor. Üç farklı kuşak olan X, Y ve Z’nin çevreci ve sürdürülebilir ürünleri satın almada önemli bir etkiye sahip olduğunu bulmamız yeterli olmayacak, hatta tüketicilerin algılanan kaygıları ve tanımlayıcı normları açısından kuşaklar arasında da tüketici davranışlarında farklılıklar görebileceğiz.
Çevreci üretim, sosyal sorumluluk, ar-ge ve çevre bilinci arasındaki ilişkilerin yanı sıra çevre bilinci ile sürdürülebilir tüketim arasındaki ilişki üzerindeki kuşaklar arası davranışı daha da fazla inceleyeceğiz. Özetle kuşakların içinde de bölgesel ve daha detaylı bakış, incelemeler, bu kuşak gruplarının değişkenler arasındaki ilişkileri daha kolay yönetmede ya da yönetmek için atacağımız adımlarda bize yön verecek.