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Sosyal ve ekonomik etkenlerin, Z kuşağının tüketim davranışlarına etkisi

Koray ÖZTOPÇU
Koray ÖZTOPÇU Mobilitiye Doğru

Kuşaklar, önemli sosyal, politik ve ekonomik olaylar tarafından şekillendirilen tüketici davranışı gösterir. Yaşam döngüleriyle birlikte kuşaklar, yaş da dâhil olmak üzere birçok özel­likleriyle tüketici davranışlarını bütünleştirir.

Bu davranış bütünlüğünde, ortak bir doğum dö­nemini, yaşı ve gelişimin kritik bir aşamasında önemli yaşam olaylarını paylaşan bir grup ola­rak da düşünce, deneyim ve eylem kalıplarında yakınlaşma sergiler. Zaman içinde aynı sosyal ve tarihsel olaylar kuşak gruplarını farklı şekil­de etkileyerek kuşaklararası değer farklılıkları­na yol açabilir. Elbette aynı kuşak grubundaki bi­reyler düşünce ve davranış kalıplarını paylaşsa­lar da değerleri arasında farklılıklar olabilir.

Farklı kuşakların, yetiştirilme tarzları, eko­nomik, sosyal geçmişleri ve oluşum aşamaların­da yaşanan kritik olaylar nedeniyle farklı değer yargılarına ve tüketici davranışlara sahip olduk­larını biliyoruz. Bu, nesiller boyunca değerler, yaşam tarzları, tutumlar ve davranışlarla ilgili önemli farklılıklara yol açabiliyor. Hatta kuşak­lararası tüketici davranışlarında farklılıklara yol açarken, tüketicilerin satın alma kalıplarını, alışveriş davranışlarını ve sürdürülebilir tüke­tim niyetlerini etkiler.

Alışverişte kuşak etkisi

Avrupa’da X ve Y kuşağı tüketicileri arasın­da çevre dostu ürünler satın alma eğilimi ara­sındaki farklılıklar incelenerek, sürdürülebilir tüketim isteğini etkilemede kuşak gruplarının rolü ve Y kuşağı ile daha yaşlı kuşaklar arasın­da sürdürülebilir ürünlerin satın alınmasın­da önemli farklılıklar bulundu. Bu, kuşakların cinsiyet, gelir ve eğitimden daha etkili bir de­ğişken haline geldiğini ve tüketicinin sürdürü­lebilir tüketim davranışını derinden etkiledi­ğini gösteriyor.

Kuşaklar farklı toplum ve çevrelerden gelir­ken, farklı önemli sosyal, tarihi ve ekonomik olayları deneyimlemiş, tutum ve yaşam tarzla­rı geliştirmiş, bu da bireyler arasında sürdürü­lebilir tüketime yönelik algı ve davranışlarda farklılıklara yol açmış durumda. Sürdürülebi­lir tüketimle ilgili faktörlere ilişkin farklı ku­şaklar arasındaki algı farklılıkları artık bilini­yor ve tüketici davranışını tahmin etmede çok önemli bir faktör olan yaşam tarzı belirleyici oluyor.

Bireyin toplumsal aynı zamanda farklı dönemlere ve deneyim ortamlarına göre deği­şen yaşam biçimi genç kuşakların daha yaşlıla­ra kıyasla sürdürülebilir yaşam tarzlarındaki bakışlarını da yansıtıyor. Sürdürülebilir tüke­tim algısının davranış üzerindeki olumlu etki­sini ve yaşam tarzının aracılık rolünü, yaşam tarzı ve sürdürülebilir tüketim davranışı ara­sındaki ilişkilerde kuşak farklılıklarını belir­lemek son dönemde daha da önemli hale geldi.

Buradan oluşan çıkarımlar, sonuçlar şirketle­rin ürün tasarlamasından tutun, pazarlamaya ilişkin birçok konuya ışık tutacak. Günümüzde genç yetişkinlerinin üniversite mezunu olma ve çalışma olasılıkları daha yükselirken, yeni­dünya da Z kuşağının ev ya da araba sahibi ol­ma olasılıkları da daha düşüyor. Diğer taraftan da dünya da değişen aile yapılarıyla yaklaşık üçte biri hala ebeveynleriyle birlikte yaşıyor.

Dünyanın her yerinde aileler küçülürken, dünya nüfusundaki genel görüntü ailelerin gi­derek daha dikey hale geldiğini gösteriyor.

Değişen aile yapısı etkisi

Geçmişte çeşitli aile dinamiklerine uygun, çok yönlü bir araç yelpazesi sunarak, fark­lı büyüklükteki ailelere hizmet verme olgu­sunu yakalayan otomotiv sektörü, kompakt sedanlardan geniş minivanlara ve SUV’lara kadar farklı büyüklükteki ailelere uygun seçe­nekler sundu.

Geniş oturma ve depolama alanıyla tasar­lanmış olan modellerle, daha büyük ailelere veya geniş aile üyeleriyle sık sık seyahat eden­lere hitap ettiler. Aile büyüklüğüne dayalı pa­zarlama yaklaşımı, ailelerin kendi özel ihti­yaçlarını karşılayan bir araç bulmasını sağla­yarak onları aileler arasında tercih edilen bir seçim haline getirdi. Yeni dönemde yeni ku­şaklarda araç yapılarını ve modellerini belir­leyecekler.

Gelecek tüketici alışkanlıkları

X, Y ve Z kuşaklarında tüketicinin çevre­sel farkındalığı, algısı ve sürdürülebilir ürün satın alma niyetleri arasındaki ilişki de ge­lecekte en çok incelenecek konular arasında yer alıyor. Üç farklı kuşak olan X, Y ve Z’nin çevreci ve sürdürülebilir ürünleri satın al­mada önemli bir etkiye sahip olduğunu bul­mamız yeterli olmayacak, hatta tüketicilerin algılanan kaygıları ve tanımlayıcı normları açısından kuşaklar arasında da tüketici dav­ranışlarında farklılıklar görebileceğiz.

Çev­reci üretim, sosyal sorumluluk, ar-ge ve çev­re bilinci arasındaki ilişkilerin yanı sıra çevre bilinci ile sürdürülebilir tüketim arasındaki ilişki üzerindeki kuşaklar arası davranışı da­ha da fazla inceleyeceğiz. Özetle kuşakların içinde de bölgesel ve daha detaylı bakış, in­celemeler, bu kuşak gruplarının değişkenler arasındaki ilişkileri daha kolay yönetmede ya da yönetmek için atacağımız adımlarda bize yön verecek.

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