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“Söylem ayrı, performans ayrı…”

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Dün yazdık: “İhtiyacımız olduğunu düşünüp, GAP için önceliklendirdiğimiz sulama projelerinin, üçte birini bitirebildik…” Hem de, 36 senede!

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Dahası da var… 0 36 yıllık zamanda: Sulanacak tarım arazisini imara açıp, konut/AVM ile doldurmuşuz…

Hem bakir tarım arazilerinden, hem de tarımda 30-40 milyar dolarlık “ek ihracat” şansından olmuşuz…

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Sonra, milletin vergileriyle, milyar dolarlar harcanarak yapılan ‘sulama kanallarını’, konutlara manzara yapmışız…

Ve bu politikayla alım gücümüzü düşürmüşüz… Buna rağmen, su kanalına yansıyan yakamozda ‘ithal yağ/şeker/ kakao katkısıyla yapılmış pasta’ ile ‘ithal kahve’ yudumlamayı ihmal etmemişiz…

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Bugün itibariyle… “Olmayan tarım arazisini” sulayacak su kanalı manzaralı konutların geleceği, deprem/zemin endişesiyle tehlikede…

Hayvancılıktan ayçiçeğine tüm tarımsal ürünlerde “arz yetersizliği” tehlikesiyle yüz yüze kaldığımız gibi…

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Ama…

Önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın: “Tarımsal üretimde ve su kullanımında destekleme modelinin yanı sıra yeni teknolojilerin kullanımı; Ve verimliliğin artırılması; Ve yurt içinde üretimin geliştirilmesine yönelik atılması gereken ilave adımlar atılacak.” şeklindeki açıklaması, sorunun ortaya konduğunu/ bilindiğini gösteriyor…

VELHASIL

İhtiyacımız olan projelerin EKK’da belirlenmiş olması…

Ve önceliklendirilmesi olumlu…

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Diğer olumluluk ise Hazine Bakanı Mehmet Şimşek’in dün yaptığı açıklamanın ayrıntılarında saklı…

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Şimşek: “Söylem ayrı, performans ayrı…

Artık herkes, söyleme değil, performansa bakıyor/ bakmalı…” diye vurguladı…

Ekledi: “1 yıllık gerçekleşmeler “geçici bir heves” olmamalı.”

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