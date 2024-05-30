“Söylem ayrı, performans ayrı…”
Dün yazdık: “İhtiyacımız olduğunu düşünüp, GAP için önceliklendirdiğimiz sulama projelerinin, üçte birini bitirebildik…” Hem de, 36 senede!
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Dahası da var… 0 36 yıllık zamanda: Sulanacak tarım arazisini imara açıp, konut/AVM ile doldurmuşuz…
Hem bakir tarım arazilerinden, hem de tarımda 30-40 milyar dolarlık “ek ihracat” şansından olmuşuz…
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Sonra, milletin vergileriyle, milyar dolarlar harcanarak yapılan ‘sulama kanallarını’, konutlara manzara yapmışız…
Ve bu politikayla alım gücümüzü düşürmüşüz… Buna rağmen, su kanalına yansıyan yakamozda ‘ithal yağ/şeker/ kakao katkısıyla yapılmış pasta’ ile ‘ithal kahve’ yudumlamayı ihmal etmemişiz…
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Bugün itibariyle… “Olmayan tarım arazisini” sulayacak su kanalı manzaralı konutların geleceği, deprem/zemin endişesiyle tehlikede…
Hayvancılıktan ayçiçeğine tüm tarımsal ürünlerde “arz yetersizliği” tehlikesiyle yüz yüze kaldığımız gibi…
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Ama…
Önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın: “Tarımsal üretimde ve su kullanımında destekleme modelinin yanı sıra yeni teknolojilerin kullanımı; Ve verimliliğin artırılması; Ve yurt içinde üretimin geliştirilmesine yönelik atılması gereken ilave adımlar atılacak.” şeklindeki açıklaması, sorunun ortaya konduğunu/ bilindiğini gösteriyor…
VELHASIL
İhtiyacımız olan projelerin EKK’da belirlenmiş olması…
Ve önceliklendirilmesi olumlu…
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Diğer olumluluk ise Hazine Bakanı Mehmet Şimşek’in dün yaptığı açıklamanın ayrıntılarında saklı…
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Şimşek: “Söylem ayrı, performans ayrı…
Artık herkes, söyleme değil, performansa bakıyor/ bakmalı…” diye vurguladı…
Ekledi: “1 yıllık gerçekleşmeler “geçici bir heves” olmamalı.”