S&P’nin not kararı ve piyasalara etkisi

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Cuma gecesi Türkiye ile ilgili not kararını açıklayacak. Bu açıklamayla notçuların Türkiye’ye yönelik bu yılki gözden geçirmeleri tamamlanacak. Genel beklenti S&P’nin tek kademe not artışı yapıp, görünümü ‘pozitif’ten ‘durağan’a revize etmesi yönünde.

Uluslararası kredi derece­lendirme kuruluşlarının Türkiye’nin notu ile ilgi­li bu yıl verdikleri kararlar piya­salar tarafından yakından takip edildi. Bunun nedeni genel se­çimler sonrasında değişen eko­nomi yönetiminin ‘rasyonel’ po­litikalara dönüşü.

Önceki dönemde yani düşük faiz-yüksek enflasyon politika­sı süresince kredi derecelendir­me kuruluşları Türkiye’nin kredi notunu peş peşe düşürmüş ve ya­tırım yapılamaz kategorinin di­bine çekmişti.

Beklenti tek kademe artış

Söz konusu dönemde notçular gibi yabancı yatırımcılar da Tür­kiye defterini kapatmıştı. Eko­nomi politikalarındaki makas değişimi kredi derecelendirme kuruluşlarını yeniden oyunun içine çekti ve pi­yasalarda fiyatlamalar üzerinde etkisini yeni­den artırdı.

Kredi dere­celendirme kuruluşları yılda iki kez Türkiye’nin not görümümü gözden geçiriyor ve kararını açıklıyor. Uluslararası üç büyük kredi derece­lendirme kuruluşlarından ikisi bu yılki gözden geçirmelerini ta­mamladı. Geriye ilk gözden ge­çirmesini mayıs ayı başında ya­pan S&P kaldı.

O da Cuma gece­si piyasalar kapandıktan sonra bu yılın son değerlendirmesi­ni yapacak. Piyasalardaki genel beklenti S&P’nin de Türkiye’nin kredi notunu bir basamak yük­selteceği yönünde. Mayıs ayında Türkiye’nin notunu “B+”ya çıka­ran S&P, bir kademe artış daha yaparsa Türkiye’nin notu “BB- “ olacak. Görünüm ile ilgili bek­lenti ise ‘pozitif’ten ‘durağan’a revize edileceği yönünde.

Yatırım yapılabilir seviyenin altında

Son olarak Fitch, 6 Eylül’de Türkiye’nin kredi notunu bir basamak artırarak “BB-“ye çı­karmış görünümü ‘pozitif’ten ‘durağa’na revize etmişti. Yani S&P’nin Cuma gecesi vereceği kararla Türkiye’nin notunu Fit­ch ile aynı seviyeye çıkarması bekleniyor. S&P’nin beklentiler doğrultusunda bir karar alması halinde Türkiye’nin ‘yatırım ya­pılabilir’ kategoriye çıkmasına iki basamak kalıyor.

Her ne kadar mevcut not sevi­yelerine sahip benzer ülkelere bakıldığında Türkiye ile kıyas­lanamayacak büyüklükte olsalar da yeni not artışları piyasalar ta­rafından önemseniyor.

Yeni yıl­da yeni not artışları için en kritik maddelerin başında siyasilerin uygulanan ekonomik politikala­ra desteğinin sürüp sürmemesi ve enflasyonda kalıcı düşüşü ya­kalayabilmek geliyor. Zira Fit­ch’in son not kararı sonrasında yaptığı açıklamadaki ‘siyasi des­tek’ vurgusu yabancı kurum­ların geçmiş yıllarda ekonomi yönetiminde yaşanan sık deği­şimlerin olumsuz etkisini atla­tamadıklarını ortaya koyuyor.

Kararların piyasalara etkisi

Not kararları öncesi ve sonrasındaki piyasaların seyrine bakarsak, son kararlarda etkinin azaldığı görülüyor. Eylül ayındaki Fitch kararı öncesindeki not kararlarına bakıldığında; borsanın karar öncesindeki haftada yükseldiği, karar sonrasındaki haftada ise kar satışlarının geldiği dikkat çekiyor. Yılın ilk not kararı 12 Ocak’ta Moody’s’den gelmişti.

Moody’s, Türkiye’nin notunu değiştirmezken görünümü ‘durağan’dan ‘pozitif’e yükseltmişti. Bu karar öncesindeki hafta BIST 100 Endeksi yüzde 4.69 yükselmişti. Yılın ikinci not kararı 8 Mart tarihinde Fitch’den geldi. Türkiye’nin notunu 1 kademe artıran Fitch’in bu kararı öncesindeki hafta endeks yüzde 0.64 artarken 3 Mayıs’taki S&P kararı öncesinde endeks yüzde 3.64 yükseldi.

Son olarak Moody’s 19 Temmuz’da Türkiye’nin notunu iki kademe birden artırmıştı. Bu karar öncesindeki hafta borsa 0.83 değer kazanmıştı. Son Fitch kararı öncesindeki hafta borsa yüzde 0.66, karar sonrasındaki hafta da yüzde 1.05 geriledi.