Sporun tanıtıma katkısı

İnsanlar genelde başarıyı izlerler. Spor ve sa­nat insanların sosyalleşmesinde önemli yeri olan etkinliklerdir. Spor, özellikle amatör spor­lar çoğu ülkede vergisel teşviklerle destekle­nen bir konumdadır.

Ülkemiz vergi mevzua­tında amatör spor dallarına yapılan sponsorluk harcamalarının tamamı vergi matrahından dü­şülebildiği gibi, sporculara yapılan ücret öde­meleri üzerinden yapılan gelir vergisi stopaj­ları da muhtasar beyannamenin süresinde ve­rilmesi kaydıyla beyanı ve ödemeyi izleyen 5 iş günü içerisinde; amatör spor tesisi ve spor hiz­metleri için kullanılmak üzere, ilgili spor ku­lübü veya spor anonim şirketine iade ediliyor. Teşvik detaylarını bir başka yazıda dile getir­mek üzere şimdilik hatırlatmakla yetinelim.

Spor günümüzde hem popülaritesi hem de ta­nıtıma katkısı özelliği nedeniyle çoğu zaman firmalar tarafından sosyal sorumluluk faaliyet­leri kapsamında da değerlendirilen ve reklam tanıtım bütçesinin bir bölümünün ayrıldığı alanlar olarak değerlendirilmektedir. Özellikle spor kulüpleri de bu özelliği nedeniyle amatör spor branşlarını firmalarla yaptıkları sponsor­luk anlaşmaları çerçevesinde isim hakkı da da­hil destek almakta ve bu sayede sportif faaliyet­ler ilgi çekmeye devam etmektedir.

Yükselen değer kadın voleybolu

Ülkemizde öteden beri futbola olan ilgi genel ekseriyet tarafından hala daha birinci sıradadır. Uzun yıllar gelen başarılarla beraber futboldan sonra en ilgi çekici spor alanı basketbol olarak yer almıştı. Ancak son yıllarda özellikle NBA’in baskınlığı nedeniyle ülkemizden ve Avrupa’dan başarılı basketbolcuların NBA’yi tercih etmesi, basketbolun popülaritesini giderek azaltmaya ve yerini voleybol almaya başladı.

Voleybolun bu popülaritesinde en son 2022 yılında Vakıf­bank‘ın kulüp bazında Türkiye, Avrupa ve Dün­ya şampiyonu olması, takip eden 2023 yılında Avrupa Kulüpler Şampiyonası’nda iki Türk ta­kımı Vakıfbank ve Eczacıbaşı‘nın final oyna­ması ve yine Vakıfbank‘ın kupayı kazanarak 2000’li yıllarda bu kupayı en çok kazanan takım haline gelmesi, devamında da Türkiye’nin mil­li takım olarak Dünya Milletler Ligini kazan­ması ve Cumhuriyetimizin 100. yılında Avrupa şampiyonu olması önemli yer tutmuştur.

Paris Olimpiyatları’nın yapıldığı 2024 yılında nere­deyse kadın voleybolu Türkiye’de en çok gün­dem olan spor olayının başında geliyordu. Her ne kadar hem milli takım düzeyinde hem de ku­lüpler bazında 2024 yılı uluslararası şampiyon­luk yaşanmayan bir yıl olarak geride bırakılmış­sa da; 2025 yılında kadın voleybolu önemli ilgi odağı takım sporu olmaya devam ediyor. Anka­ra’da bir şirket takımı olarak lige giren Zeren Spor’un önümüzdeki yıl şampiyonlar Ligi’ne wildcard ile katılma durumunun olması ve buna yönelik transfer çalışmalarına erkenden başla­ması voleybolun Türkiye’de takım sporları an­lamında yükselişine devam ettiğini gösteriyor.

Avrupa kulüpler şampiyonası İstanbul’da

Bu yıl yapılacak Avrupa kulüpler Şampiyona­sı dörtlü finalinin 3- 4 Mayıs tarihlerinde İstan­bul’da yapılacak olması bu ilginin biraz daha de­vamını sağlayan önemli bir adım olmuştur. Son üç yıldır Avrupa Kulüpler Şampiyonası finalle­rini yerinde izleyen biri olarak voleybola ilginin sürekli arttığını, ciddi büyüklükteki salonların tamamen dolduğu yerinde görme fırsatım oldu.

2023 yılında Vakıfbank ve Eczacıbaşı’nın To­rino’da, 2024 yılında İmoco ve Milano’nun fi­nal yaptığı Antalya’da tribünler tamamen dolu olması, futbola göre çok daha düşük bütçelerle yürütülen voleybolun her geçen gün şirketlerin ilgisini daha da çekmeye devam edeceğinin gös­tergesidir. Vakıfbank‘ın 2014 yılında yaklaşık iki yıldan fazla süre devam eden ve Guinness rekorlar kitabına giren yenilmezlik unvanının bulunması da ilginin bir başka nedenidir. Bu rekor 2021 yılında İtalyan takımı İmoco tara­fından 76 maça çıkarılmıştır.

Aynı İmoco’nun, Vakıfbank‘ın 2022 yılında tekrarladığı bütün alanlardaki şampiyonluk serisini 2024 yılında yenilediğini ve halen namağlup unvanını 40 maçın üzerine çıkardığını bu yıl yapılacak şam­piyonada kadrosunda, Vakıfbank’ın 2022 kad­rosunun temel taşlarından Haak ve Gabi’yi de bulundurduğunu hatırlarsak Türkiye’de yapıla­cak şampiyona finalleri daha bir ilgi çekici ola­cak. Hele de son üç yıl olduğundan farklı olarak bu yıl dörtlü final oynanacak olması, böylece etkinliğin iki güne yayılması, en kötü ihtimalle dörtlü finalde bir Türk takımının garanti katıla­cak olması bu ilgiyi daha da artıracaktır. Dörtlü finallerde İki Türk, iki İtalyan takımı olması da ihtimaller arasındadır.

Özetle, bu yılki finaller daha fazla ilgi çe­kecek. Takımlardaki popüler voleybolcuların ülkelerini de dikkate alarak sadece Türkiye ve İtalya’dan değil dünyanın birçok ülkesinden ge­len seyirci maçları izlemek üzere İstanbul’da olacak, Ülker Arena Spor Salonunda iki günlük etkinliği izleyecek ve ülke turizmine katkı sağ­layacaktır.