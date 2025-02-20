Sporun tanıtıma katkısı
İnsanlar genelde başarıyı izlerler. Spor ve sanat insanların sosyalleşmesinde önemli yeri olan etkinliklerdir. Spor, özellikle amatör sporlar çoğu ülkede vergisel teşviklerle desteklenen bir konumdadır.
Ülkemiz vergi mevzuatında amatör spor dallarına yapılan sponsorluk harcamalarının tamamı vergi matrahından düşülebildiği gibi, sporculara yapılan ücret ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi stopajları da muhtasar beyannamenin süresinde verilmesi kaydıyla beyanı ve ödemeyi izleyen 5 iş günü içerisinde; amatör spor tesisi ve spor hizmetleri için kullanılmak üzere, ilgili spor kulübü veya spor anonim şirketine iade ediliyor. Teşvik detaylarını bir başka yazıda dile getirmek üzere şimdilik hatırlatmakla yetinelim.
Spor günümüzde hem popülaritesi hem de tanıtıma katkısı özelliği nedeniyle çoğu zaman firmalar tarafından sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında da değerlendirilen ve reklam tanıtım bütçesinin bir bölümünün ayrıldığı alanlar olarak değerlendirilmektedir. Özellikle spor kulüpleri de bu özelliği nedeniyle amatör spor branşlarını firmalarla yaptıkları sponsorluk anlaşmaları çerçevesinde isim hakkı da dahil destek almakta ve bu sayede sportif faaliyetler ilgi çekmeye devam etmektedir.
Yükselen değer kadın voleybolu
Ülkemizde öteden beri futbola olan ilgi genel ekseriyet tarafından hala daha birinci sıradadır. Uzun yıllar gelen başarılarla beraber futboldan sonra en ilgi çekici spor alanı basketbol olarak yer almıştı. Ancak son yıllarda özellikle NBA’in baskınlığı nedeniyle ülkemizden ve Avrupa’dan başarılı basketbolcuların NBA’yi tercih etmesi, basketbolun popülaritesini giderek azaltmaya ve yerini voleybol almaya başladı.
Voleybolun bu popülaritesinde en son 2022 yılında Vakıfbank‘ın kulüp bazında Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonu olması, takip eden 2023 yılında Avrupa Kulüpler Şampiyonası’nda iki Türk takımı Vakıfbank ve Eczacıbaşı‘nın final oynaması ve yine Vakıfbank‘ın kupayı kazanarak 2000’li yıllarda bu kupayı en çok kazanan takım haline gelmesi, devamında da Türkiye’nin milli takım olarak Dünya Milletler Ligini kazanması ve Cumhuriyetimizin 100. yılında Avrupa şampiyonu olması önemli yer tutmuştur.
Paris Olimpiyatları’nın yapıldığı 2024 yılında neredeyse kadın voleybolu Türkiye’de en çok gündem olan spor olayının başında geliyordu. Her ne kadar hem milli takım düzeyinde hem de kulüpler bazında 2024 yılı uluslararası şampiyonluk yaşanmayan bir yıl olarak geride bırakılmışsa da; 2025 yılında kadın voleybolu önemli ilgi odağı takım sporu olmaya devam ediyor. Ankara’da bir şirket takımı olarak lige giren Zeren Spor’un önümüzdeki yıl şampiyonlar Ligi’ne wildcard ile katılma durumunun olması ve buna yönelik transfer çalışmalarına erkenden başlaması voleybolun Türkiye’de takım sporları anlamında yükselişine devam ettiğini gösteriyor.
Avrupa kulüpler şampiyonası İstanbul’da
Bu yıl yapılacak Avrupa kulüpler Şampiyonası dörtlü finalinin 3- 4 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da yapılacak olması bu ilginin biraz daha devamını sağlayan önemli bir adım olmuştur. Son üç yıldır Avrupa Kulüpler Şampiyonası finallerini yerinde izleyen biri olarak voleybola ilginin sürekli arttığını, ciddi büyüklükteki salonların tamamen dolduğu yerinde görme fırsatım oldu.
2023 yılında Vakıfbank ve Eczacıbaşı’nın Torino’da, 2024 yılında İmoco ve Milano’nun final yaptığı Antalya’da tribünler tamamen dolu olması, futbola göre çok daha düşük bütçelerle yürütülen voleybolun her geçen gün şirketlerin ilgisini daha da çekmeye devam edeceğinin göstergesidir. Vakıfbank‘ın 2014 yılında yaklaşık iki yıldan fazla süre devam eden ve Guinness rekorlar kitabına giren yenilmezlik unvanının bulunması da ilginin bir başka nedenidir. Bu rekor 2021 yılında İtalyan takımı İmoco tarafından 76 maça çıkarılmıştır.
Aynı İmoco’nun, Vakıfbank‘ın 2022 yılında tekrarladığı bütün alanlardaki şampiyonluk serisini 2024 yılında yenilediğini ve halen namağlup unvanını 40 maçın üzerine çıkardığını bu yıl yapılacak şampiyonada kadrosunda, Vakıfbank’ın 2022 kadrosunun temel taşlarından Haak ve Gabi’yi de bulundurduğunu hatırlarsak Türkiye’de yapılacak şampiyona finalleri daha bir ilgi çekici olacak. Hele de son üç yıl olduğundan farklı olarak bu yıl dörtlü final oynanacak olması, böylece etkinliğin iki güne yayılması, en kötü ihtimalle dörtlü finalde bir Türk takımının garanti katılacak olması bu ilgiyi daha da artıracaktır. Dörtlü finallerde İki Türk, iki İtalyan takımı olması da ihtimaller arasındadır.
Özetle, bu yılki finaller daha fazla ilgi çekecek. Takımlardaki popüler voleybolcuların ülkelerini de dikkate alarak sadece Türkiye ve İtalya’dan değil dünyanın birçok ülkesinden gelen seyirci maçları izlemek üzere İstanbul’da olacak, Ülker Arena Spor Salonunda iki günlük etkinliği izleyecek ve ülke turizmine katkı sağlayacaktır.