Stratejik ortaklıklar ve elektrikli mobilitenin geleceği
Otomotiv değer zinciri, teknolojik gelişmeler, değişen müşteri ihtiyaçları, veri kullanılabilirliği ve gelişen düzenlemeler nedeniyle hızlı bir dönüşüm yaşıyor.
Bu değişimler, sektörü, kişisel arabalardan paylaşımlı mobiliteye ve son kilometre teslimatından mikro mobiliteye kadar tüm yelpazede yeni oyuncuların inovasyon yaptığı ve iş modellerini bozduğu amaca yönelik bir mobilite ekosistemine dönüştürüyor.
Küresel elektrikli araç pazarının büyüklüğünün 2023 yılında 500 milyar dolar oldu ve 2024 yılında 670 milyar dolar, muhtemelen 2032 yılına kadar 1.9 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.
Küresel mikro mobilite pazarının büyüklüğü ise 2024 yılında 63 Milyar dolara ulaştı. 2033 yılına kadar 205 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.
Değişen bu ekosistem, tutarlı bir mobilite ortamı oluşturmak için artık farklı paydaşlar arasındaki stratejik ortaklıklara her zamankinden daha fazla güveniyor.
Oyuncuların doğru teknolojileri geliştirmek ve şarj ağı altyapısının kurulumunu hızlandırmak için elektrifikasyon, mobilite değer zincirinin tüm oyuncularını birbirine bağlamak için veri paylaşımı ve tedarikçilerin ve satış sonrası profesyonellerin bilgi birikiminden yararlanmak için endüstriyel uzmanlık konusunda ortaklık kurması gerekiyor.
Doğru stratejik ortaklıklar kurmak, mobilite ekosistemini daha güvenli, optimize edilmiş ve daha sürdürülebilir hale getirmenin anahtarı olacak.
E-Mobilite genişliyor: Hedef 2030
Son yıllarda elektrikli mobilite yavaş yavaş toplu taşıma, lojistik ve bireysel mobilite gibi birçok alanda yer alarak, yeni bir ekosistemi şekillendiriyor.
Elektrikli araçlar sadece geleneksel araçların alternatifi değil; aynı zamanda revize edilmiş ve tamamen yeni değerlere ve ekosisteme erişim sağlayacaklar. Hızlana bu değişim daha büyük adımlarla geliyor.
Ülkeler elektrikli arabaların tanıtımını ve yayılmasını teşvik etmek için birçok hükümet programı tasarlıyor ve başlatırken, hükümetler, 2030 yılına kadar yollarda koydukları elektrikli araç hedeflerini de açıklıyor.
Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, diğerlerinin yanı sıra, mobilite sektöründe yenilenebilir ve sürdürülebilir enerjilerin kullanımını teşvik ederek çevrenin korunmasını amaçlayan ulusal ve uluslararası anlaşmalara uymak için e-mobilite konusunda iddialı hedefler belirlemeye devam ediyorlar.
Otomotiv sektörünü yeniden tanımlayacak stratejik ortaklıklar olacak
Değişen ekosistemde farklı iş modelleriyle pazarlara giren yeni oyuncular için stratejik ortaklıklar kurmak daha da önemli hale gelirken, müşterilerine doğru düzeyde hizmeti, kaliteli bir şekilde pazara sunmaları daha da önemli hale geliyor.
Şirketlerin bu anlamda pazarın dönüşümünü ve gelişen ihtiyaçlarını anlaması çok önemli, sürdürülebilir bir mobilite geleceğinin şekillendirilmesi için elektrikli araçların tamamen entegre bir yaklaşımla benimsenmesini desteklemek gerekiyor.
Bu amaçla, yeni oyuncuların büyümesini desteklemek için elektrikli araçlara ilişkin özel geliştirmeleri, çözümleri, küresel elektrikli araçlara çözüm sağlayıcı uygulamaları özel mobilite çözümlerini birleştiren uçtan uca çözümleri tüketici beğenisine sunan otomotiv üreticileri yeni dönemde başarıya ulaşacaklar.
Bu yeni iş yaklaşımı bakışı, yeni ortaya çıkan ve pazarda büyüyen Z kuşağının da beklentisini karşılarken, elektrikli araç üreticileri içinde stratejik bir avantaj olacak.
Elektrikli araçların, aynı zamanda içten yanmalı araçlara göre daha az ihtiyaç duyulan araç bakımı ve servis desteği söz konusu olduğunda benzersiz elektrikli araçlar çözümünde kolaylıklar da sunar.
Entegre yaklaşım benimseyebilen otomotiv şirketleri de gelişmekte ve değişmekte olan yeni ekosistemde satış ve satış sonrası hizmetlerle daha öne çıkabilecekler.
Hizmetlerin yatay entegrasyonu ile değer yaratmak
Yeni otomotiv ekosisteminde, uçtan uca ortaklıklara güçlü bir adım yaratabilecek olan otomotiv üreticileri, uzun vadeli ve sürekli büyümeleri sağlamak amacıyla mobilite çözümleri ve satış sonrası destek de dahil olmak üzere uçtan uca hizmetler ve paketler sağlamak üzere teknoloji firmaları ile gelecekte birliktelikler sunabilecekler.
Bu tarz yenilikçi yaklaşımlar ve ortaklıklar kurmak, özellikle değişen yaklaşımların önemli bir yansıma unsurudur ve otomotiv şirketlerinin bilgi birikimini ve yeteneklerini müşterilerinin hizmetine sunarken, , hizmetlerin yatay entegrasyonunu arayan tüm mobilite oyuncuları için ölçeklenebilir ve tamamen uyarlanabilir olduğunu da görebileceğiz.
Şirketler müşterilerine temiz, güvenli ve uygun fiyatlı mobilite sunma hedefini desteklemek amacıyla ortaklaşa çalışacaklarını duyuracakları dönem yakın ve yeni ekosistemi geliştirmek için planlanan işbirliğinin temelini oluşturacak büyük birleşme ve anlaşmaların imzalandığını da görebileceğiz.