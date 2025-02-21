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Stratejik ortaklıklar ve elektrikli mobilitenin geleceği

Koray ÖZTOPÇU
Koray ÖZTOPÇU Mobilitiye Doğru [email protected]

Otomotiv değer zinciri, tekno­lojik gelişmeler, de­ğişen müşteri ihti­yaçları, veri kullanı­labilirliği ve gelişen düzenlemeler nede­niyle hızlı bir dönü­şüm yaşıyor.

Bu değişimler, sek­törü, kişisel araba­lardan paylaşımlı mo­biliteye ve son kilometre teslimatından mikro mo­biliteye kadar tüm yelpa­zede yeni oyuncuların ino­vasyon yaptığı ve iş mo­dellerini bozduğu amaca yönelik bir mobilite eko­sistemine dönüştürüyor.

Küresel elektrikli araç pazarının büyüklüğünün 2023 yılında 500 milyar dolar oldu ve 2024 yılın­da 670 milyar dolar, muh­temelen 2032 yılına kadar 1.9 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

Küresel mikro mobili­te pazarının büyüklüğü ise 2024 yılında 63 Milyar dolara ulaştı. 2033 yılına kadar 205 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

Değişen bu ekosistem, tutarlı bir mobilite orta­mı oluşturmak için artık farklı paydaşlar arasın­daki stratejik ortaklıkla­ra her zamankinden daha fazla güveniyor.

Oyuncuların doğru tek­nolojileri geliştirmek ve şarj ağı altyapısının kuru­lumunu hızlandırmak için elektrifikasyon, mobilite değer zincirinin tüm oyun­cularını birbirine bağla­mak için veri paylaşımı ve tedarikçilerin ve satış son­rası profesyonellerin bilgi birikiminden yararlanmak için endüstriyel uzmanlık konusunda ortaklık kur­ması gerekiyor.

Doğru stratejik ortaklık­lar kurmak, mobilite eko­sistemini daha güvenli, optimize edilmiş ve daha sürdürülebilir hale getir­menin anahtarı olacak.

E-Mobilite genişliyor: Hedef 2030

Son yıllarda elektrikli mobilite yavaş yavaş toplu taşıma, lojistik ve bireysel mobilite gibi birçok alan­da yer alarak, yeni bir eko­sistemi şekillendiriyor.

Elektrikli araçlar sadece geleneksel araçların alter­natifi değil; aynı zaman­da revize edilmiş ve ta­mamen yeni değerlere ve ekosisteme erişim sağla­yacaklar. Hızlana bu deği­şim daha büyük adımlarla geliyor.

Ülkeler elektrikli araba­ların tanıtımını ve yayıl­masını teşvik etmek için birçok hükümet programı tasarlıyor ve başlatırken, hükümetler, 2030 yılına kadar yollarda koydukları elektrikli araç hedeflerini de açıklıyor.

Dünyanın dört bir ya­nındaki ülkeler, diğerle­rinin yanı sıra, mobilite sektöründe yenilenebilir ve sürdürülebilir enerjile­rin kullanımını teşvik ede­rek çevrenin korunmasını amaçlayan ulusal ve ulus­lararası anlaşmalara uy­mak için e-mobilite konu­sunda iddialı hedefler be­lirlemeye devam ediyorlar.

Otomotiv sektörünü yeniden tanımlayacak stratejik ortaklıklar olacak

Değişen ekosistemde farklı iş modelleriyle pa­zarlara giren yeni oyuncu­lar için stratejik ortaklık­lar kurmak daha da önemli hale gelirken, müşterileri­ne doğru düzeyde hizmeti, kaliteli bir şekilde pazara sunmaları daha da önemli hale geliyor.

Şirketlerin bu anlamda pazarın dönüşümünü ve gelişen ihtiyaçlarını anla­ması çok önemli, sürdü­rülebilir bir mobilite ge­leceğinin şekillendirilme­si için elektrikli araçların tamamen entegre bir yak­laşımla benimsenmesini desteklemek gerekiyor.

Bu amaçla, yeni oyuncu­ların büyümesini destek­lemek için elektrikli araç­lara ilişkin özel geliştir­meleri, çözümleri, küresel elektrikli araçlara çözüm sağlayıcı uygulamaları özel mobilite çözümlerini birleştiren uçtan uca çö­zümleri tüketici beğenisi­ne sunan otomo­tiv üreticileri yeni dönemde başarıya ulaşacaklar.

Bu yeni iş yak­laşımı bakışı, ye­ni ortaya çıkan ve pazarda büyüyen Z kuşağının da beklentisini kar­şılarken, elekt­rikli araç üreticileri içinde stratejik bir avantaj olacak.

Elektrikli araçların, ay­nı zamanda içten yanma­lı araçlara göre daha az ih­tiyaç duyulan araç bakımı ve servis desteği söz ko­nusu olduğunda benzer­siz elektrikli araçlar çözü­münde kolaylıklar da su­nar.

Entegre yaklaşım be­nimseyebilen otomotiv şirketleri de gelişmekte ve değişmekte olan yeni ekosistemde satış ve satış sonrası hizmetlerle daha öne çıkabilecekler.

Hizmetlerin yatay entegrasyonu ile değer yaratmak

Yeni otomotiv ekosis­teminde, uçtan uca ortak­lıklara güçlü bir adım ya­ratabilecek olan otomotiv üreticileri, uzun vadeli ve sürekli büyümeleri sağ­lamak amacıyla mobilite çözümleri ve satış sonrası destek de dahil olmak üze­re uçtan uca hizmetler ve paketler sağlamak üzere teknoloji firmaları ile ge­lecekte birliktelikler su­nabilecekler.

Bu tarz yenilikçi yak­laşımlar ve ortaklıklar kurmak, özellikle deği­şen yaklaşımların önemli bir yansıma unsurudur ve otomotiv şirketlerinin bil­gi birikimini ve yetenekle­rini müşterilerinin hizme­tine sunarken, , hizmetle­rin yatay entegrasyonunu arayan tüm mobilite oyun­cuları için ölçeklenebilir ve tamamen uyarlanabilir olduğunu da görebileceğiz.

Şirketler müşterilerine temiz, güvenli ve uygun fi­yatlı mobilite sunma hede­fini desteklemek amacıyla ortaklaşa çalışacaklarını duyuracakları dönem ya­kın ve yeni ekosistemi ge­liştirmek için planlanan işbirliğinin temelini oluş­turacak büyük birleşme ve anlaşmaların imzalandığı­nı da görebileceğiz.

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