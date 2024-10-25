“Su yok”; var olunca ne yapıyoruz?(!)

Su fakiriyiz” diyoruz…

***

Buna rağmen:

Olan suyu da tutamıyoruz…

Tutabildiğimiz suyu da taşıyamıyoruz/ko­ruyamıyoruz…

Koruyup/ilettiğimiz suyu da tarlada/ko­nutta verimli kullanamıyoruz…

***

Hatta…

Bol suyla tarlaya/araziye zarar veriyoruz…

Bugün alabildiğimiz (gelecekte alamama ihtimalimiz yüksek) ürünün de verimliliğini düşürüyoruz…

***

Acı veren bu gerçekleri, birçok gerçek gibi, 7’den 70’e (yıllardır) biliyoruz…

Suyun vücudun, sanayi/tarım/enerji üretiminin ihtiyacı/olmazsa olmazı olduğu­nu da biliyoruz…

Ama…

***

Yaptırımlarla güçlendirilen bir “Su Kanu­nu” dahi hazırlayamıyoruz…

VELHASIL

Dün değinmiştim:

“Yağmurlama/damlama sulama ile vahşi sulama arasındaki verimli­lik farkının yüzde 40-60 arasında ol­duğu biliniyor…

Ama…

Doğu illerimizde tarımsal sulama, birçok arazide, “kolay” diye, vahşi sulamayla yapılıyor…

***

Vahşi sulama için gereken enerji, hatlardan sağlanabiliyor…

Sonrası daha kolay (!):

Gelen fatura ödenmiyor…”

***

Kullandığımız suyun yüzde 76’sını tarımda kullandırıyoruz; mevcut üreti­me, bu miktarın yüzde 50’sinin yetebi­leceğini biliyorken…

Bu verimsizliğin üstüne, suyu çek­mek için elektrik enerjisi kullandırı­yoruz; enerjinin maliyetini ve faturası­nın ödenmediğini biliyorken… Üstüne iklim değişikliği, su savaşları her şeyi anlatıyorken; Su Kanunu’nu öncelikle­rimiz arasına almamız gerekiyor…