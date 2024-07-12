Sürdürülebilirlik sorumluluk mu, yükümlülük mü?
Dünya, tüm canlılarla birlikte paylaştığımız yuvamız. Gezegenimizde yaşamın sağlıkla sürmesi, ekosistemin dengede olmasına bağlı. İnsan kendini merkeze alarak yuvasını yıkıyor.
Endüstri devrimi ile başlayan süreçte çok hızlı ve büyük teknolojik gelişmeler yaşandı. Kitle iletişim araçları yaygınlaştı, dijital devrim fiziksel sınırları kaldırdı. Gezegene hakim olan insan, istediği an istediği her şeye sahip olabilme konforuna ulaştı. “Dünya iyiye gidiyor, gelişiyoruz” gibi görünüyordu. Peki ama kimin için?
Sorunların kaynağına bütünsel bakmak
21. yüzyıla geldiğimizde insan gezegenin doğal dengesini bozmuş görünüyor. Doğal kaynakların kullanımı, iklim değişikliği ve çevre sorunları öne çıkıyor. Ancak bunlar süreç içinde ortaya çıkan sonuçlar. İnsan, yarattığı olumsuz sonuçları çözmek için sorunların kaynağına bakmak zorunda. Duruma bütünsel bir yaklaşımla bakmak gerekiyor. Dünya üzerinde yaşayan insan toplulukları arasında ekonomik ve sosyal denge, cinsiyet ve eğitim eşitliği, üretim ile tüketim biçimlerinin ekosisteme etkisi gibi konularda iyileştirmelere ihtiyaç var.
Değerleri davranışları dönüştüren sosyal sürdürülebilirlik
Her kurumun paydaşları ile birlikte dönüşüm için güçlübir etki alanı bulunıyor. Bu nedenle kurumların sürdürülebilirlik odaklı toplumsal fayda programları gezegenin geleceği için oldukça değerli.
Kurumsal sosyal sorumlulukta 30 yıla yakın deneyimini sürdürülebilirlik odaklı uluslararası ödüllüprojelerde buluşturan SUCSR Kurumsal Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Genel MüdürüAsya Deniz Akyol Podcast konuğum oldu. Kolektif gelecek yaratma sürecinde kurumsal sosyal sorumluluk ile sürdürülebilirlik arasında nasıl bir bağlantı var? Etkili kurumsal sürdürülebilirlik için sosyal sorumluluk çalışmasının temel özellikleri neler olmalı? Bu soruların cevaplarını ona sordum.
Sürdürülebilir ekonomik gelişim için işletmelerin yükümlülüğü
Tüketci değerlerini, davranışlarını, zihniyetini ve kültürünüdeğiştiren ve etkisi ölçülebilir değerler yaratan sosyal sorumluluk projlelerinin önemine değindi. Ve şunları söyledi: Sürdürülebilirlik için işdünyasının taahhütlerine ve aksiyonlarına ihtiyaçvar, çünkükurumların etkileri çok büyük.
Sürdürülebilirlik aynı zamanda kurumlar için bir pozisyon alma süreci. Bugünün ve yarının küresel sorunları karşısında risk ve fırsatları bugünden okumak, anlamak ve buna göre hizalanmak. İyi bir yönetişim ile şirketi geleceğe hazırlamak. Şirketin ürün ve hizmet sunduğu alan ile bağlantılı net bir fotoğrafını çekmek. Olası küresel sorulara göre planlama, yol haritası, strateji belirlemek ve inovotatif yatırımlar yapmak. İşletmeler sonsuz süreler için kurulur ve varlıklarını sürdürmek için bu adımları atmak zorundalar.
Dünya İşKonseyi diyor ki: Sürdürülebilir gelişim; çalışanlarla, aileleriyle, yerel toplumlarla ve yaşam kalitesini iyileştirmek için genişanlamda toplumlarla birlikte çalışmak. Sürdürülebilir ekonomik gelişime katkıda bulunmak için işletmelerin yükümlülüğü. İşte bu tanım aslında çok açıkça kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaların kapsamını da tanımlıyor.
Sürdürülebilirlik neden mi yükümlülük?
Çünkübugün çocukları ve gençleri satın alma tercihi yaparken “Sunduğunuz ürün ve hizmet gezegenimizde nasıl bir çevresel, sosyal, ekonomik etki bırakıyor?” diye soracak. Hazır mısınız?
* Asya Deniz Akyol ile sohbetimizi dinlemek için: Sürdürülebilir Yaşam Okulu Podcast #079 Değerleri Davranışları Dönüştüren Sosyal Sürdürülebilirlik