  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Prof. Dr. Ragıp Kutay KARACA
  4. Suriye’de çok cepheli kriz

Suriye’de çok cepheli kriz

Prof. Dr. Ragıp Kutay KARACA
Prof. Dr. Ragıp Kutay KARACA DIŞ POLİTİKANALİZ [email protected]

ABD seçimleri, Rusya-Uk­rayna, İsrail-Filistin der­ken çatışmaların donduğu dü­şünülen Suriye’de yine orta­lık karıştı. Mevcut durumu günlük, haftalık değil saatlik değişimlerle konuşmaya, yo­rumlamaya çalışıyoruz. Suri­ye içindeki çok parçalı oluştu­rulan yapı ülkeyi kırılganlıkla baş başa bırakıyor. Bu yapıya Rusya, ABD, İran gibi ülkeyle sınırı olmayan oyuncular da girince durum içinden çıkıl­maz bir şekil alıyor.

Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) isimli köktendinci örgüt li­derliğindeki çeşitli gruplar­dan oluşan güçlerin Halep’e saldırısı ve Halep’i ele geçir­meleriyle Suriye krizi farklı bir evreye yöneldi. Rejim bir­likleri neredeyse silah atma­dan geri çekildiler.

Bunu fırsata çevirmek iste­yen PYD/YPG Halep Havali­manını ele geçirmeye çalışsa da başarısız oldu. PYD/YPG bununla da kalmadı Tel Rıfat üzerindeki baskıyı artırmak için yığınak yapmaya başla­yınca Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) Tel Rı­fat’a girdi. Sırada Münbiç var gözüküyor. Böylece PKK’nın doğu-batı bağlantısı kesilmiş olacak.

Suriye’deki bu gelişmeler, geçici bir çatışma durumumu yaratacak yoksa yeni bir iç savaşı mı tetikleyecek ön­görülemiyor.

Türkiye iç ve dış politikada etkilenecek

Suriye’deki son duru­mun Türkiye’ye yansıma­masına imkân yok. Su­riye’de yaşananlara ba­kıldığında “Türkiye’nin Suriye’de ne işi var” söylemi­nin yanlışlığı ortaya çıkıyor. Krizin başında yapılan dış po­litik yanlışlar ABD ile mütte­fiklikten kaynaklanan güve­nin getirdikleriydi. Sonuçta krizi Türkiye çıkarmadı ama en çok etkilenen oldu.

Son yaşananlarla bakıldı­ğında Türkiye’yi iç ve dış po­litik etkileyen birçok unsurla karşı karşıyayız.

Bunlardan ilki Rejim üze­rinde büyük baskı kuran iki gün içinde Halep'e girmeyi ve şehrin kontrolünü ele ge­çirmeyi başaran cihatçı, se­lefi bir ideolojiye sahip olan HTŞ’nin Birleşmiş Millet­ler'in ‘terör organizasyonla­rı’ listesinde bulunması. HTŞ, Türkiye tarafından da ‘terör örgütü’ olarak tanımlanıyor.

Türkiye’nin HTŞ ile bera­ber hareket etmesi düşünüle­mez. Nitekim Türkiye, Suri­ye Milli Ordusu'nun HTŞ'nin Halep operasyonuna eşlik et­mediğini özellikle vurgula­makta. Diğer yandan ABD ile HTŞ arasında gizli görüşme­ler yapıldığına yönelik bir­çok doğrulanmayan haberler mevcut. Dikkate almalı mı­yız? Kesinlikle…

Suriye’nin büyük kısmını PYD/YPG ile HTŞ'nin pay­laştığı bir durum kabul edi­lemez. Esad’sız bir Suriye’de HTŞ ile PYD/YPG birbiriyle çatışmak, masada müzakere alanlarını daraltmak isteme­yeceklerdir.

HTŞ son açıklamalarıyla Taliban benzeri bir tavır ser­gilemeyeceği görüntüsü çiz­mesine rağmen bölgeyi ta­mamen ele geçirmesine izin verilmemelidir ki verilmeye­cektir. Dolayısıyla HTŞ, son­rasında müdahale edilme so­runu/bahanesi yaratılabile­cek bir unsur gibi duruyor.

Türkiye için ikinci sorun, yeni bir göç dalgasıyla kar­şı karşıya kalmaktır. Türk ekonomisi bunu kaldırabilecek bir ya­pıya sahip değil. Türk halkı bu konuda çok net. Daha ötesi göç so­rununun Türk seçme­nin oyunu değiştirebi­lecek bir etken olduğu görüldü. İktidarın da bunu net olarak analiz etiği anlaşılıyor. Kri­zin başlarında yapılan insa­ni durum vurgusunda azalma var. Yeni bir göç dalgasının önüne geçebilecek en önem­li şey ‘diplomasi’. Türkiye’nin Suriye’deki muhataplarıyla yürüttüğü diplomasinin mer­kezinde ‘göç’ olmalı. Tabii ki daha da bilinmeze giden bir coğrafyada ‘geri göçü’ de ko­nuşamazsınız.

Suriye’de krizi donmuş gös­teren en önemli girişim Asta­na girişimiydi. Astana süreci istenildiği seviyede etkin ça­lışmadı. Süreç kapsamında Türkiye'nin İdlib'i silahsız­landırma, İran ve Rusya'nın ise PYD/YPG'yi Tel Rıfat ile Münbiç'ten çıkartma gibi va­atleri bulunuyordu. Bu sü­reçte Rusya ve İran ile Asta­na’nın tekrardan canlandı­rılmasını önemli görüyorum. Diğer yandan NATO Dış İşle­ri Bakanları toplantısının da gündemine muhakkak Suriye eklenecektir.

Buradan çıkacak sonuç, Türkiye’nin Rusya, İran ve Esad rejimini doğrudan kar­şısına almaması ve bir denge gözetmesinin yararıdır.

Türkiye için üçüncü sorun ise bu ortamdan yararlanabile­cek terör örgütü PYD/YPG’nin alan genişletmek istemesi ola­caktır. Böylesi bir girişim, Tür­kiye içinde MHP Genel Başka­nı Devlet Bahçeli’nin başlattı­ğı süreci zora sokabilir ki DEM Partisi’nden Tel Rıfat için ge­len açıklamalar kabul edilebi­lir sınırların üzerinde oldu. Bu noktada iktidar için iç ve dış politikayı birbirinden ayırmak da zorlaşacaktır.

Türkiye beşinci harekâtı yapar mı?

Türkiye’nin yaptığı dört ha­rekâtın amacı Suriye içinde 30-40 kilometrelik derinlik yaratarak, sınırlarının ötesin­de bir ‘teröristan' kurulması­na müsaade etmemek ve sı­nırdan gelebilecek terörist faaliyetlere de engel olmak­tı. Fırat Kalkanı harekâtı böl­gesi ile Barış Pınarı harekâtı bölgesi arasında kalan Ayn El Arab bölgesi bu amacın dışın­da kaldı.

Türkiye bu hattı birleştir­meli ve kendisi adını tam bir sınır güvenliği yaratmalıdır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Türkiye-ABD ilişkilerinde Suriye çıkmazı 28 Kasım 2024
Trump’ın yeni dönemi 22 Kasım 2024
Milletler Cemiyetinden Birleşmiş Milletlere; Etkisiz uluslararası yapı 06 Kasım 2024
Tunus; yeni yatırımlar bekliyor 19 Ekim 2024
Emir Timur’un ülkesi: Özbekistan 21 Eylül 2024
Ortak Türk Alfabesi 19 Eylül 2024
Azerbaycan ziyaretinde Ermenistan’a gözdağı 21 Ağustos 2024
İran’ın ruh hali; sakal, bıyık misali 15 Ağustos 2024
Netanyahu ABD’nin kontrolünden çıktı 08 Ağustos 2024
Hazar-Karadeniz ulaşım projesi için imzalar atılıyor 01 Ağustos 2024