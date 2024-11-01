Suyun sürdürülebilirliği geleceğe bırakılan miras
Suyun sürdürülebilirliği, insanların tüketimi, tarımda ve endüstriyel süreçlerde kullanılması için tatlı suyun mevcudiyeti anlamına gelir. Deniz suyu, dünya yüzeyinin %70’inden fazlasını kaplayarak dünyamızdaki en büyük kaynak gibi gözükse de tuzdan arındırılmadan içme suyu olarak kullanılamaz.
Dünya Su Konseyi’ne göre 20. yüzyılda dünya nüfusunun üç katına çıkması, yenilenebilir su kaynaklarının kullanımını altı kat artırdı. Gelecek 50 yılda da dünya nüfusunun yüzde 40-50 oranında yükselmesi; bu büyümenin, sanayileşmenin ve kentleşmenin de suya olan talebi artırması bekleniyor.
Suyun sürdürülebilirliğinin günümüzdeki fotoğrafı
Dünyamızda uzun süredir su krizi var. Ancak kriz, ihtiyaçlarımızı karşılayamayacak kadar az suya sahip olmamızla ilgili olarak değil, milyarlarca insanın ve çevrenin büyük zarar görmesine neden olacak kadar etkili bir su yönetimi krizi” olarak Dünya Su Konseyi Vizyon Raporunda altı çizilerek vurgulanıyor.
Dünya Su Konseyi’ne göre dünya çapında 1,1 milyar insan temiz içme suyu olmadan yaşıyor; 2,6 milyar insan ise yeterli sanitasyondan yoksun. Gelişmiş ülkeler suyun büyük bir kısmını kullanırken, yerleşim alanlarında kişi başına günlük su kullanımı Kuzey Amerika ve Japonya’da yaklaşık 350 litre iken, Avrupa’da bu rakam 200 litre olarak gözlemleniyor. Dünya çapında suyun büyük bir kısmını yaklaşık %70 ile tarım, %20’sini ise sanayi kullanıyor.
Otomotiv üretiminde su tüketimi
Küresel otomotiv endüstrisi, çeşitli üretim süreçleri için önemli bir su tüketicisidir. Araba üretmek için yüzey işleme ve kaplama, boya püskürtme kabinleri, yıkama, durulama, hortumlama, soğutma, iklimlendirme sistemleri ve kazanlar gibi farklı alanlarda yoğun su kullanılıyor.
Bu işlemler için su kullanımının yanı sıra, çevre düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla yüksek standartlarda arıtılması gereken atık su da en önemli konulardan birisi arasında yer alıyor.
Su tüketiminin en fazla olduğu bölüm boyahanedir
Otomotiv üretiminde su kullanımının büyük bir kısmını oluşturan boyama proseslerindeki gelişmeler ve kapalı devre sistemlerin oluşturulması, araç başına kullanılan su miktarını önemli ölçüde azaltıyor.
Su kullanan çeşitli otomotiv üretim prosesleri arasında metal kaplama operasyonları yüksek su tüketirken, su tüketiminin en fazla olduğu bölüm boyahanedir. Boyama işleminin kendisi önemli miktarda su kullanırken, otomotiv kaplamaları ve su bazlı ürünler olan boyalar için işleme ekipmanının düzenli olarak suyla temizlenmesi gerekir.
Bu temizleme suyu kullanıldıktan sonra kirletici maddeler giderilemediği sürece, tamamı tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir. Gelişmiş ülkelerde otomotiv üretiminde enerjinin azaltılmasına yönelik bir teknoloji yol haritasında, boya ön işleminde enerji, su ve kimyasal gereksinimlerinin ortadan kaldırılması veya azaltılması çağrısında bulunuluyor
AB’de üretilen binek araç başına su tüketimi düşürülüyor
ACEA verilerine göre AB’de üretilen binek araç başına su tüketimi 2005 yılından bu yana %34,4 oranında azalmış durumda.
Su tüketimini azaltmaya yönelik uzun vadeli stratejilerle, 2005 ile 2022 yılları arasında otomobil üretiminde kullanılan toplam su miktarı %51,4 oranında azaldı.
Otomotiv ayak izi ve sürdürülebilirliğin adımları
World Economic Forum’da paylaşımlarda, otomotiv endüstrisinin her yıl yaklaşık 80 milyon araç üretmesi, 112 milyon tonluk devasa bir malzeme talep etmesi ve dünyanın karbondioksit emisyonlarının %10’undan fazlasına katkıda bulunması nedeniyle otomotiv sektöründe sürdürülebilirliğin önemi vurgulanıyor.
Otomotiv endüstrisi değişime kararlılık gösterirken, elektrikli araçların benimsenmesini teşvik etmeye ve tedarik zincirinde karbondan arındırmaya yönelik aralıksız odaklanma, sektörün önceliklerini yeniden tanımlıyor. Başlangıçta vurgu sera gazı emisyonlarının azaltılmasına odaklanmışken, sektör yavaş yavaş iklim değişikliği, hava kalitesi, malzeme israfı, biyolojik çeşitlilik, enerji tüketimi ve su tüketimine odaklanan hedefler de dahil olmak üzere çeşitli sürdürülebilir kalkınma hedeflerini kapsama alıyor.