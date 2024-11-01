Suyun sürdürülebilirliği geleceğe bırakılan miras

Suyun sürdürülebilirliği, insanların tü­ketimi, tarımda ve endüstriyel süreçler­de kullanılması için tatlı suyun mevcudiyeti anlamına gelir. Deniz suyu, dünya yüzeyinin %70’inden fazlasını kaplayarak dünyamız­daki en büyük kaynak gibi gözükse de tuzdan arındırılmadan içme suyu olarak kullanıla­maz.

Dünya Su Konseyi’ne göre 20. yüzyılda dün­ya nüfusunun üç katına çıkması, yenilenebilir su kaynaklarının kullanımını altı kat artırdı. Gelecek 50 yılda da dünya nüfusunun yüzde 40-50 oranında yükselmesi; bu büyümenin, sanayileşmenin ve kentleşmenin de suya olan talebi artırması bekleniyor.

Suyun sürdürülebilirliğinin günümüzdeki fotoğrafı

Dünyamızda uzun süredir su krizi var. An­cak kriz, ihtiyaçlarımızı karşılayamayacak kadar az suya sahip olmamızla ilgili olarak de­ğil, milyarlarca insanın ve çevrenin büyük za­rar görmesine neden olacak kadar etkili bir su yönetimi krizi” olarak Dünya Su Konseyi Viz­yon Raporunda altı çizilerek vurgulanıyor.

Dünya Su Konseyi’ne göre dünya çapında 1,1 milyar insan temiz içme suyu olmadan ya­şıyor; 2,6 milyar insan ise yeterli sanitasyon­dan yoksun. Gelişmiş ülkeler suyun büyük bir kısmını kullanırken, yerleşim alanlarında kişi başına günlük su kullanımı Kuzey Amerika ve Japonya’da yaklaşık 350 litre iken, Avrupa’da bu rakam 200 litre olarak gözlemleniyor. Dün­ya çapında suyun büyük bir kısmını yaklaşık %70 ile tarım, %20’sini ise sanayi kullanıyor.

Otomotiv üretiminde su tüketimi

Küresel otomotiv endüstrisi, çeşitli üretim süreçleri için önemli bir su tüketicisidir. Ara­ba üretmek için yüzey işleme ve kaplama, bo­ya püskürtme kabinleri, yıkama, durulama, hortumlama, soğutma, iklimlendirme sistem­leri ve kazanlar gibi farklı alanlarda yoğun su kullanılıyor.

Bu işlemler için su kullanımının yanı sıra, çevre düzenlemelerine uyum sağlamak ama­cıyla yüksek standartlarda arıtılması gereken atık su da en önemli konulardan birisi arasın­da yer alıyor.

Su tüketiminin en fazla olduğu bölüm boyahanedir

Otomotiv üretiminde su kullanımının bü­yük bir kısmını oluşturan boyama prosesle­rindeki gelişmeler ve kapalı devre sistemlerin oluşturulması, araç başına kullanılan su mik­tarını önemli ölçüde azaltıyor.

Su kullanan çeşitli otomotiv üretim pro­sesleri arasında metal kaplama operasyon­ları yüksek su tüketirken, su tüketiminin en fazla olduğu bölüm boyahanedir. Boyama iş­leminin kendisi önemli miktarda su kullanır­ken, otomotiv kaplamaları ve su bazlı ürünler olan boyalar için işleme ekipmanının düzenli olarak suyla temizlenmesi gerekir.

Bu temiz­leme suyu kullanıldıktan sonra kirletici mad­deler giderilemediği sürece, tamamı tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir. Gelişmiş ül­kelerde otomotiv üretiminde enerjinin azal­tılmasına yönelik bir teknoloji yol haritasın­da, boya ön işleminde enerji, su ve kimyasal gereksinimlerinin ortadan kaldırılması veya azaltılması çağrısında bulunuluyor

AB’de üretilen binek araç başına su tüketimi düşürülüyor

ACEA verilerine göre AB’de üretilen binek araç başına su tüketimi 2005 yılından bu yana %34,4 oranında azalmış durumda.

Su tüketimini azaltmaya yönelik uzun va­deli stratejilerle, 2005 ile 2022 yılları arasın­da otomobil üretiminde kullanılan toplam su miktarı %51,4 oranında azaldı.

Otomotiv ayak izi ve sürdürülebilirliğin adımları

World Economic Forum’da paylaşımlar­da, otomotiv endüstrisinin her yıl yaklaşık 80 milyon araç üretmesi, 112 milyon tonluk devasa bir malzeme talep etmesi ve dünya­nın karbondioksit emisyonlarının %10’un­dan fazlasına katkıda bulunması nedeniy­le otomotiv sektöründe sürdürülebilirliğin önemi vurgulanıyor.

Otomotiv endüstrisi değişime kararlılık gösterirken, elektrikli araçların benimsenmesini teşvik etmeye ve tedarik zincirinde karbondan arındırmaya yönelik aralıksız odaklanma, sektörün ön­celiklerini yeniden tanımlıyor. Başlangıçta vurgu sera gazı emisyonlarının azaltılması­na odaklanmışken, sektör yavaş yavaş iklim değişikliği, hava kalitesi, malzeme israfı, bi­yolojik çeşitlilik, enerji tüketimi ve su tüke­timine odaklanan hedefler de dahil olmak üzere çeşitli sürdürülebilir kalkınma hedef­lerini kapsama alıyor.