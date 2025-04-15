Swiftonomics
Geçen hafta Saint Louis Fed’in öğretmenlere yönelik finansal okuryazarlık webinarına katıldım. Kolej başta olmak üzere ABD’li öğretmenlere ve öğretim üyelerine dair bir program. Katıldığınız eğitimlerden kredi de kazanıyorsunuz. Bu öğretmenlerin performansında kullanılabiliyor.
Webinar dışında teknik geziler ve seminerler de var. Eğitimlerde kullanabilecekleri eğitim ve sunum setleri de cabası. Her eğitimin dokümanını sonra sınıfta kullanabilmeleri için e-posta ile de paylaşıyorlar. Eğitimleri de Fed personeli veriyor. Sonunda bir de katılım belgesi.
Gençler bilmez, şarkıcı Taylor Swift diye bir enflasyon çeşidi var. Swiftonomics deniyor bu ekosisteme. Swit deyince Çin’in devreye aldığı alternatif ödeme sistemi akla gelmesin yani. ERAS Tour kapsamında oluşan ekonomi ve onun enflasyonu konumuz. Cheapflation, Slumpflation, Skimpflation, Shrinkflation gibi yıllar önce literatüre kazandırdıkları enflasyon türlerine bir yenisi daha.
Gençlerin ve Swift hayranlarının bilet fiyatlarını nasıl uçurduğu, ulaşım ve konaklama talebi ile nasıl fiyatları yukarıya çektiği yani olay. Bilet fiyatları ikinci elde 3 ila 10 katı arasında işlem görürken, otel ve konaklama ile kişi başına yaklaşık en az 1.000 dolarlık bir harcama var. Çin’den gelen, operatör paketi dâhil bir telefon parası yani.
Aynı telefon bizde iki katına, üstelik paket de ekstra, paket yenileme döneminden 2 ay önce taahhüdü 2 katına olan yeni fiyattan paketi mecburen yenileme de son kullanıcı ödülümüz. Swift hayranları gelsin de enflasyon nasıl olur görsün aslında. Bu duruma orada Greedflation veya Seller’s Inflation deniyor. Bizde Demand Inflation or Inertia.
Alexander Graham Bell
Telefonu icat ettiğinde bilir miydi ki bir gün gümrük tarifelerine konu olacak? Tarifeler havalarda uçuşuyor. Herkes merak ediyor şimdi ne olacak diye. Geri adımlar mı atılıyor yoksa kim suyun altında nefesini ne kadar tutabiliyor diye bir test mi? Oyun teorisinde ‘Üçlü Düello’ oyununu bilenler bilmeyenlere anlatsın.
İsteyenler için Yale Üniversitesi açık derslerinde Ben Polak, (Ekonomi Bölümü ve İşletme Okulu’nda Ekonomi ve Yönetim profesörü), Oyun Teorisi dersleri ücretsiz. John Nash Akıl Oyunları filmi de bir olasılık. Oynanan ‘Teksas Atış Oyunu’ da olabilir kimilerine göre.
Arjantin’de Milei şu anda bu oyunun en büyük kazananı. Kamala Harris rüzgârı eserken kendisi Musk üzerinden Trump’a yatırım yapıyordu. Geçen hafta IMF ve uluslararası kalkınma bankaları ile Dünya Bankası’ndan kredileri onaylandı. Neoliberal Milei hocam makro ihtiyati tedbirlerini seçildikten 1.5 sene sonra kaldırdı ve hedef bölgeli kur rejimine geçti.
Kanada ve Meksika’dan sıyrılmaya çalışan ama yeni pazar ihtiyacı olan ABD’nin yeni üretim pazarı Arjantin olacak. Bütçe fazlasına şimdi dış ticaret fazlası da eşlik ediyor. İşsizlik düşecek, refah artacak, enflasyon zaten faizleri indirdiği için düşüşe geçmişti.
Kamuyu daraltırken, örneğin posta sektöründe liberalleşme, bunların dışında madenler mesela elektrikli otomobiller için Toryum ile bu neoliberal filmin uzun vadede sonu nasıl bitecek sorusu için (ibretlik) örnekler var. Çin Ekonomi Modeli bir örnek mesela. Veya dolarizasyon sorununu hala yaşayan ülkeler.
For whom the bell tolls
Bundan sonra neler olacak? Kur ve ucuz işgücüne (asgari ücreti baskılamaya) dayalı üretim, rekabet ve ihracat kaybedenler tarafında. İklim ekonomisi yani ‘Yeşil Ekonomi’ sizlere ömür. Ona bağlı ESG ve yatırımları da. Trump kömür madenlerini sonuna kadar açtı.
Yeni pazar ve birlik arayışları, korumacılıkla artacak. Neoliberalizm formatlanırken, küreselleşme bitti. Küresel sermayeyi huzursuz edip, (şimdilik) dolara talebi arttırdı. AB mecburen savunma sanayi ve altyapı yatırımlarına odaklanacak. Bu Fransa gibi lokomotif (?!) ekonomilerdeki bütçe sorunlarını arttıracak. Borçlanma arttıkça ‘serbest dalgalı faiz rejimi’ daha büyük dalgalanmalar yaratacak. Dalgalı ekonomileri sallamak daha kolay olacak.
Soğuk Savaşı bitirip Çin’i yalnız bırakma üzerine kurulu oyunda yeni ticaret yolları ve ekonomiler kimler olacak? Önümüzde 10-20 yıl arası yeni bir dönem var. Daha önce yazılarımızda 2028’e kadar adı belli olur demiştik. İçeriği de adı da az çok belli oldu. Şimdi cevaplanacak soru “çanlar kimin için çalıyor?.”