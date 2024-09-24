Tabiatın/bilimin istediği yoldan gitmek…

Sellerin yarattığı tahribat ‘yine’ can alıcı…

Son 1 yılda yaşanan sellerin, 1 milyar doları aşan (tarım ürünü, araç, konut…) mad­di zarar ürettiğini hesaplayan kuruluşlar (sigorta şirketleri, belediyeler…) var…

(Bu kuraklıkta suyu tuta­mamamız/kullanamama­mız ise ayrı bir yazı konu­su…)

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Ulaştırma ve Altyapı Ba­kanı Abdulkadir Uraloğlu…

Gazetemizin düzenlediği zirvede, (maddi/manevi büyük zararlara neden olan ve dikkate almakta gecikti­ğimiz) bir nokta­nın altını çizdi:

“Altyapı yatı­rımlarında;

Tabiatın iste­diği yoldan git­meliyiz/gidece­ğiz…”

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Tabiatın istekleri hesaba alınmadığında, verdiği/ve­receği ceza ortada…

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Ne oluyor tabiat/bilim dik­kate alınmadığında?

Aynı konumda;

“Bir yol” iki ayda bir bakım­da, diğeri 4’üncü yılında ilk gün sağlamlığında…

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Aynı sokakta;

Bir ev tuzla buz; diğeri ayakta…

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Aynı dere yatağında;

Çiftçi, “bire bin” verim alır­ken; rantçı, 7 kat diktiği apart­manda sallantıda…

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Aynı tarlada;

Biri dünya ihtiyacına gö­re üretip. emeğinin karşılığı­nı alırken; diğeri çürütüyor ürününü dalında…

VELHASIL

Bakan Uraloğlu’nun da vurguladığı,“Tabiatın iste­diği yoldan gitmek”:

Sadece zorlukları aş­manın değil, o zorlukları yaratmamanın da yolu…

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Üstüne…

“Bilimin istediği yol­dan gitmek…”, “Uzmanı­nın/deneyimleyenin iste­diği yoldan gitmek…” gibi argümanları da, zorunlu­luklarımız arasına alıp, “ama”sız uygulamamız ge­rekiyor…