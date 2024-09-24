Tabiatın/bilimin istediği yoldan gitmek…
Sellerin yarattığı tahribat ‘yine’ can alıcı…
Son 1 yılda yaşanan sellerin, 1 milyar doları aşan (tarım ürünü, araç, konut…) maddi zarar ürettiğini hesaplayan kuruluşlar (sigorta şirketleri, belediyeler…) var…
(Bu kuraklıkta suyu tutamamamız/kullanamamamız ise ayrı bir yazı konusu…)
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu…
Gazetemizin düzenlediği zirvede, (maddi/manevi büyük zararlara neden olan ve dikkate almakta geciktiğimiz) bir noktanın altını çizdi:
“Altyapı yatırımlarında;
Tabiatın istediği yoldan gitmeliyiz/gideceğiz…”
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Tabiatın istekleri hesaba alınmadığında, verdiği/vereceği ceza ortada…
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Ne oluyor tabiat/bilim dikkate alınmadığında?
Aynı konumda;
“Bir yol” iki ayda bir bakımda, diğeri 4’üncü yılında ilk gün sağlamlığında…
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Aynı sokakta;
Bir ev tuzla buz; diğeri ayakta…
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Aynı dere yatağında;
Çiftçi, “bire bin” verim alırken; rantçı, 7 kat diktiği apartmanda sallantıda…
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Aynı tarlada;
Biri dünya ihtiyacına göre üretip. emeğinin karşılığını alırken; diğeri çürütüyor ürününü dalında…
VELHASIL
Bakan Uraloğlu’nun da vurguladığı,“Tabiatın istediği yoldan gitmek”:
Sadece zorlukları aşmanın değil, o zorlukları yaratmamanın da yolu…
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Üstüne…
“Bilimin istediği yoldan gitmek…”, “Uzmanının/deneyimleyenin istediği yoldan gitmek…” gibi argümanları da, zorunluluklarımız arasına alıp, “ama”sız uygulamamız gerekiyor…