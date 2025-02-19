Takasbank'tan stratejik ve teknolojik adımlar
Takasbank, 2025 yılında önemli projelere imza atmaya hazırlanıyor. Dijital Varlıkların Takasbank bünyesinde güvenli olarak saklanmasının amaçlandığı Dijital Varlık Saklama Projesi ve Takaschain Bireysel Cüzdan Projesi bankanın bu yıl için en önemli gündemlerinden biri olacak.
Takasbank Genel Müdürü Dr. Yunus Arıncı, “Fiziki karşılığı Borsa İstanbul ve Darphane gibi güvenli kurumların kasalarında saklanan ve kullanıcıların talep etmesi durumunda teslim edilebilen altının dijital olarak temsil edildiği ve 2019 yılında hayata geçirdiğimiz BİGA’nın (Bir Gram Altın) Borsa’da işlem görmesine olanak sağlayan altyapı çalışmalarını 2024 yılında tamamladık” diyor.
2025 yılı projelerini anlatan Arıncı, dijital varlıklara hazırlık kapsamında bu yıl içerisinde şu projelere ağırlık vereceklerini belirtiyor: “2025 yılı içerisinde Takaschain Altyapı Değişiklik Programı ile mevcut Takaschain altyapısının kapasitesinin ve performansının artırılması, birden fazla dijital varlığın çok hızlı şekilde blokzincir ağı üzerinde takasa konu olabilmesi, istendiği takdirde farklı blokzincir ağları üzerindeki dijital varlıklar ile takasa konu olabilmesi ve gerçek dünya varlıkları için bir tokenizasyon standardı belirlenmesi alanlarında projeler geliştirmeyi planlıyoruz.
Hem BiGA gibi Takaschain üzerinde temsil edilen ve edilmesi muhtemel dijital varlıkların hem de diğer blokzincir ağlarında temsil edilen dijital varlıkların Takasbank bünyesinde güvenli donanım ve yazılım modüllerinde saklanmasının amaçlandığı Dijital Varlık Saklama Projesi de 2025 yılı içerisinde gündemimizde olacaktır. Ayrıca, kullanıcıların Takaschain üzerinde temsil edilen BiGA ve temsil edilecek muhtemel diğer dijital varlıkların bağımsız şekilde kişilerin kendi sorumluluklarında güvenle saklanmasının amaçlandığı Takaschain Bireysel Cüzdan Projemizi de 2025 yılında tamamlayacağız.”
Dr. Yunus Arıncı, DÜNYA’nın bankanın projelerine yönelik sorularını yanıtladı.
Altyapımızı ve projelerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz
2025 yılında da hizmet verdiğimiz ve işlettiğimiz piyasalarda, üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda altyapımızı ve projelerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. 2024 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde, 2025’in ilk haftalarında uygulamaya alınan TÜRİB Teknolojik Dönüşüm Projemizin 2. Fazını da hayata geçirerek TÜRİB Vadeli İşlem Piyasası’nda takas, risk, teminat ve temerrüt yönetimi hizmeti vermeyi amaçlıyoruz.
Bakanlıklarca farklı amaçlar için talep edilen teminat mektuplarının Takasbank ve Harcama Yönetim Sistemi arasında gerçekleştirilecek entegrasyon ile Takasbank Bakanlık Teminat Yönetim Sistemi vasıtasıyla kabul edilmesi ve ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü sistemine aktarılarak muhasebeleştirilmesini amaçlayan Bakanlıklar Teminat Yönetimi Projemizi de 2025 yılı içerisinde ilk olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nca talep edilen teminat mektuplarının kabulüyle hizmete almayı planlıyoruz.
Ücret ve komisyon gelirleri 4 milyar TL’ye ulaştı
2024 yılı, ülkemiz finansal sistemindeki yerimizi güçlendirdiğimiz, farklı projelere imza attığımız ve finansal başarımızı artırdığımız bir yıl oldu. 2024 yıl sonu rakamlarımızın henüz çıkmamasından dolayı sizlere bağımsız denetimden geçmiş 2024 Eylül ayına ait rakamlarımızdan bahsetmek isterim. Hizmet profilimizdeki gelişmelerle doğru orantılı olarak ücret ve komisyon gelirlerimiz bir önceki yılın aynı döneminin oldukça üzerinde bir artış göstererek 4 milyar TL’ye ulaşırken, vergi öncesi karımız 8.5 milyar TL, aktif büyüklüğümüz 180.3 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2024 yılında 30 yılı aşkın tecrübemiz, sunduğumuz güvenilir ve etkin işlem sonrası hizmetlerle piyasaların gelişimine katkı sağlamaya, Ar-Ge merkezimizin altyapısını güçlendirmeye ve yeni projeleri hayata geçirmeye devam ettik.
2024 yılı boyunca sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda sosyal sorumluluk projelerinde yer alırken, finansal okuryazarlığa katkıda bulunabilmek adına piyasalarımız ve hizmetlerimizle ilgili bilgilendirici yazılı, görsel ve işitsel içerikler oluşturarak kamuoyuyla paylaşmaya devam ettik. Ayrıca, ulusal ve uluslararası birçok kurumla şeffaflık ilkemizi gözeterek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduk.
2024 yılında birçok projeye imza atıldı
2017 yılında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge merkezi ilan edilen Bankamız, güçlü altyapısı ve tecrübesi sayesinde 2024 yılında da birçok projeye imza attı. Yılın ilk yarısında “Bankacılık Veri Tabanı Altyapı Yenileme”, “Takaschain Kriptolojik Yapı Geliştirme” gibi altyapı çalışmalarına ek olarak kesin teminatların kabulü ve Muhasebat Genel Müdürlüğü entegrasyonunu kapsayan “Kamu Teminat Yönetimi Projesi Faz-2”, Bireysel Emeklilik Sistemi birikimlerinin bankalar lehine temlik verilebilmesine olanak sağlayan “BEFAS-Temlik” iş geliştirme projelerini tamamladık. Yılın ikinci yarısında da Ar-Ge merkezimizde “Spot Elektrik Piyasasında Avans İşlemlerin Tarih Bazlı Mahsuplaştırılması” ve “Global Saklama SWIFT Entegrasyon” projelerinin tamamlanmasıyla pek çok çalışma hayata geçirildi.
Tapu Takas sistemi 10 yılını doldurdu
2025 yılı itibarıyla tam 10 yılını dolduran Tapu Takas hizmetimiz Türkiye’deki ilk güvenli ödeme sistemi olma özelliğini taşıyor. Sistem üzerinden çoklu alıcı ve çoklu satıcı seçeneği ile Türk Lirası cinsinden işlem yapılabiliyor. Her adımda alıcı ve satıcı taraflara SMS ve e-posta yoluyla anında bildirim sağlanırken tescilin gerçekleşmesinin ardından satış bedeli dakikalar içinde hesaba gönderiliyor.
2020 yılında Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği ile yaptığımız çalışmaların ardından vatandaşlarımızın kullanımına sunulan Taşıt Takas Sistemi ile de vatandaşlarımız herhangi bir üyelik gerektirmeden, alıcı ve satıcı hesaplarının aynı bankada olma zorunluluğu bulunmadan işlemlerini hızla gerçekleştirilebiliyorlar. Alıcı ve satıcı tüm süreci hem SMS hem de e- posta yoluyla anında takip edebiliyor.
Tapu Takas ve Taşıt Takas ile tamamen kamu yararını ön planda tutarak, dolandırıcılık, sahtecilik, paranın çalınması veya kaybolması gibi riskleri en aza indirgiyoruz. Sistemlerimizde taşıt ve tapu mülkiyetleri ile satış bedelleri eş anlı olarak güvenli bir şekilde el değiştirirken karşı taraf riski de ortadan kalkmış oluyor.
Abu Dabi Borsası ile iş birliğimiz devam edecek
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2022 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleştirdiği ziyaret esnasında Borsa İstanbul ve Abu Dabi Borsası (ADX) arasında imzalanan ticari anlaşmaya istinaden Takasbank olarak Abu Dabi Borsası’nın Nasdaq Borsası’ndan almış olduğu yeni işlem ve işlem sonrası ürünlerinin test edilmesi, entegrasyonunun sağlanması ve veri taşıma adımlarının yürütülmesi konularında hem uzaktan hem de yerinden destekler verdik. 2023 yılında proje geliştirme ve test çalışmalarının ardından 2024 yılında Abu Dabi Borsası iş birimleri ile gerçek ortam geçişi öncesi son testleri tamamladık. 2025 yılında da Bankamız ile ADX arasındaki iş birliğini devam ettireceğiz.
TEFAS’ta işlem hacmi 5,8 milyar TL’ye çıktı
Geçtiğimiz ay 10. yaşını kutladığımız Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’muz (TEFAS) sayesinde yatırımcılar, aracı kurumlar, bankalar ve portföy yönetim şirketleri aracılığıyla birçok yatırım fonu arasından fon performansını gözeterek seçim yaparken, ilave maliyet olmadan alım/satım işlemleri gerçekleştirebilmektedirler. TEFAS ile birlikte kurulan Fon Bilgilendirme Platformu üzerinden fonlara ilişkin verilere ücretsiz erişilebiliyor ve bu fonlar arasında karşılaştırma ve analiz yapılabiliyor. 720’den fazla fonun işlem gördüğü TEFAS’ta işlem hacmi 2024 yıl sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 211 artarak 5.773 milyar TL’nin üzerinde; 2023 yılında 72 bin olan günlük ortalama talimat sayımız da 2024 yılında yaklaşık iki katına çıkarak 130 bin adet olarak gerçekleşti.
Tasarrufun en önemli yatırım araçlarından biri olan Bireysel Emeklilik Sisteminin güçlenmesi ve rekabetin artırılarak vatandaşlarımızın çıkarlarına daha fazla katkı sağlanması amacıyla, 2021 yılında hizmete aldığımız ve 289 adet bireysel emeklilik fonunu bünyesinde bulunduran Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) için de başarılı bir yılı geride bıraktık. 2023 yılında 20 bin adet günlük ortalama talimat sayısı ve 18,32 milyar TL işlem hacmine sahip olan BEFAS’ın ortalama günlük işlem adedi 2,5 kat artarak 50 bin adede, işlem hacmi ise %275 artarak 50,42 milyar TL’ye ulaştı.
125 milyar liralık ikinci el taşıt alım satımına aracılık etti
2022 yılında Tapu Takas, 2023 yılında Taşıt Takas hizmetlerimizin e-Devlet entegrasyonlarının tamamlanmasıyla birlikte her iki hizmetimiz de e-Devlet, mobil uygulama ve internet siteleri üzerinden erişilebilir hale gelmiştir. Böylece hizmetlerimizi daha geniş kitlelere ulaştırma imkanı sağlamış
olduk. 2024 yılında Taşıt Takas hizmetimizle 271 bin 412 adeti e-Devlet kapısı üzerinden olmak üzere toplamda 125 milyar Türk Liralık 303 bin 249 adet ikinci el taşıt alım satım işlemine, Tapu Takas hizmetimizle de 1,3 milyar TL hacimli 225 adet işleme aracılık ettik.
Günlük işlem hacmi 60 milyar TL ile rekor kırdı
1996 yılında Bankamız tarafından kurulan ve işletilen fon fazlası ve/veya fon ihtiyacı olan üyelerin talep ve tekliflerinin karşılandığı bir piyasa olan Takasbank Para Piyasası’nda, 2024 yılında 400 bin 53 işlem adediyle 10.315 milyar TL’lik işlem hacmine ulaştık. Günlük ortalama 41 milyar TL’lik işlem gerçekleşirken 27 Ekim tarihinde 60 milyar TL ile günlük işlem hacmi rekorunu kırdık.
Sicil bazlı takiple VİOP’ta güven unsuru güçlendirildi
2023 yılına kadar Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) aracı kurumların pozisyonlarına bakıyor, teminat tamamlama gerekliyse aracı kurumlara sistem üzerinden bildirim yapıyorduk. Aracı kurumlar da bu bildirimler doğrultusunda teminatlarını tamamlıyor, yatırımcı riskini kendileri yönetiyordu. Fakat yıllar içerisinde edindiğimiz tecrübe ve birikim doğrultusunda yatırımcı riskinin kurumlar tarafından yönetilmesinin yeterli olmadığını tespit ederek gerekli altyapı geliştirmelerini tamamlayıp sicil bazlı takibe geçtik. Yatırımcının birden fazla ihlal tekrarı veya Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilmiş cezaları varsa daha sıkı takibini gerçekleştirmeye başladık.
Tüm bu çalışmaları gerçekleştirirken amacımız yatırımcıyı cezalandırmak veya yatırımcıya sınır getirmek değildi. Çünkü piyasanın taban tabana gittiği durumda teminatların likidite edilme şansı olmamasından kaynaklı olarak konsantrasyon problemi olduğunu fark ettik. Sicil bazlı takiple oluşturduğumuz risk kontrol mekanizmasıyla Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda güven unsurunu daha yukarıya taşıdık.