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Talebi soğuturken, arzı ısındırmak…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Merkez Bankası’nın (MB) dünkü açık­lamasında yine “gıda fiyatları” vur­gusu var…

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Çölün ortasındaki Umman’da…

Birçok kadın, zeytinyağından ‘yeşil sa­bun’ üretiyordu…

Ama…

Kuruyan sabunu kesip, kalıplara ayır­mak, ayrı bir maharet ve ustalık istiyordu…

Bu nedenle…

Çoğunluk “kendi tüketimi” kadar üret­mek zorunda kalıyordu…

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Bir kadın çıktı…

Umman’da ki üniversitelerde bulunan, ‘Yenilik Fabrikası’ ile bağlantı kurdu…

“Sabunu kırmadan, dökmeden, atık ver­meden nasıl kesebilirim?” sorusunu, üni­versite öğrencisi gençlerle paylaştı…

Öğrenciler, kadınla birlikte, “Yenilik Fabrikası’nda” 2 ay çalıştı…

Ve ortaya, ‘sabun kesme makinesi’ çıktı…

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Bir kadın…

Devlet desteğiyle kurduğu ‘sabun kesme fabrikası’ ile diğer kadınların yaptığı sabunla­rın, ekonomik değer olmasına katkı sağladı…

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Ve…

Ev kadınlarının 6 milyon doları (Um­man’ın ihracat verisinde 9 milyon dolarlık yeşil sabunun 3’te 1’lik bölümünde “Hand / Made in Oman” vurgusu var...) aşan ihra­catına vesile oldu…

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Bu arada…

Öğrencilere de itibar/para kazandırdı; bu sayede de öğrencilerin yeni şeyler geliştir­me isteği arttı…

Örneğin zeytinyağı ve zeytin ezmesi üretiminin artmasında da, ambalajlanmasın­da da, balıkçılık ihracatında da o öğrencilerin yaptığı Ar-Ge’nin etkisi bulunuyor…

VELHASIL

 Bu döngü, ekonomiyi ‘sürdürülebi­lir büyüme’ noktasına taşıyor…

Bu döngü sayesinde, “MB” lerin re­zervleri sürdürülebilir şekilde güçlü olabiliyor…

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Gençlerini, “çölün ortasında” gıda ürünü geliştirmeye yönlendiren ülke­ler de var…

Gelişmiş ülkelerin ‘ilaç’ diye nite­lendirdikleri ‘zeytin’ de dahil, binler­ce ‘yerel üründe’ milyarlarca dolarlık pazar oluşturabilme şansı bulunur­ken, gençlerini MB’nin “gıda fiyatla­rı” uyarısını dinlemeye yönlendiren ülkeler de…

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