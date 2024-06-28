Talebi soğuturken, arzı ısındırmak…
Merkez Bankası’nın (MB) dünkü açıklamasında yine “gıda fiyatları” vurgusu var…
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Çölün ortasındaki Umman’da…
Birçok kadın, zeytinyağından ‘yeşil sabun’ üretiyordu…
Ama…
Kuruyan sabunu kesip, kalıplara ayırmak, ayrı bir maharet ve ustalık istiyordu…
Bu nedenle…
Çoğunluk “kendi tüketimi” kadar üretmek zorunda kalıyordu…
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Bir kadın çıktı…
Umman’da ki üniversitelerde bulunan, ‘Yenilik Fabrikası’ ile bağlantı kurdu…
“Sabunu kırmadan, dökmeden, atık vermeden nasıl kesebilirim?” sorusunu, üniversite öğrencisi gençlerle paylaştı…
Öğrenciler, kadınla birlikte, “Yenilik Fabrikası’nda” 2 ay çalıştı…
Ve ortaya, ‘sabun kesme makinesi’ çıktı…
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Bir kadın…
Devlet desteğiyle kurduğu ‘sabun kesme fabrikası’ ile diğer kadınların yaptığı sabunların, ekonomik değer olmasına katkı sağladı…
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Ve…
Ev kadınlarının 6 milyon doları (Umman’ın ihracat verisinde 9 milyon dolarlık yeşil sabunun 3’te 1’lik bölümünde “Hand / Made in Oman” vurgusu var...) aşan ihracatına vesile oldu…
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Bu arada…
Öğrencilere de itibar/para kazandırdı; bu sayede de öğrencilerin yeni şeyler geliştirme isteği arttı…
Örneğin zeytinyağı ve zeytin ezmesi üretiminin artmasında da, ambalajlanmasında da, balıkçılık ihracatında da o öğrencilerin yaptığı Ar-Ge’nin etkisi bulunuyor…
VELHASIL
Bu döngü, ekonomiyi ‘sürdürülebilir büyüme’ noktasına taşıyor…
Bu döngü sayesinde, “MB” lerin rezervleri sürdürülebilir şekilde güçlü olabiliyor…
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Gençlerini, “çölün ortasında” gıda ürünü geliştirmeye yönlendiren ülkeler de var…
Gelişmiş ülkelerin ‘ilaç’ diye nitelendirdikleri ‘zeytin’ de dahil, binlerce ‘yerel üründe’ milyarlarca dolarlık pazar oluşturabilme şansı bulunurken, gençlerini MB’nin “gıda fiyatları” uyarısını dinlemeye yönlendiren ülkeler de…