  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ufuk KORCAN
  4. Tansiyonun tavan yaptığı piyasalarda gergin bekleyiş

Tansiyonun tavan yaptığı piyasalarda gergin bekleyiş

Ufuk KORCAN
Ufuk KORCAN PARANIN ROTASI ufuk.korcan@dunya.com

Hisse senedi yatırımcıları için yine hareketli günler yaşanıyor. Aslında ‘bir dokun, bin ah işit’ lafı son zamanlar­da hisse senedi yatırımcısının içinde bulunduğu durumu özet­liyor.

Her ne kadar endeks yıl­başından bu yana yüzde 40 yük­selse de hisse bazlı bakıldığında bu performansı yakalayanların sayısı çok az. Yüksek enflasyo­na karşı parasının alım gücü­nü korumak bir yana çok sayıda yatırımcının bakiyesi bu yıl ek­siye geçmiş durumda. Yılın geri kalanına yönelik en güçlü bek­lenti, faiz indirim süreçlerinin başlamasıyla hisse se­netlerinde kazançların artacağına yönelikti. Ancak İsrail’in Hamas liderine yönelik İran’da gerçekleştirdiği suikast jeopolitik riskleri tek­rar yükseltti. Ortado­ğu’da artan tansiyonun nereye varacağı piyasa­lar tarafından yakından takip edilecek.

Moody’s sonrası sert düşüş

Moody’s’in iki kademelik not artışı sonrasında kar satış­larının gelebileceğini bu köşe­de aktarmıştık. Nitekim karar sonrasında 8 işlem gününü dü­şüşle kapatan Borsa İstanbul, Perşembe günü genele yayılan bir yükselişe imza atmıştı. Bu hareket sonrasında yukarı yön­lü dönüşün başladığına yöne­lik yorumlar ağırlıktaydı. An­cak Cuma günü çok sert satışlar geldi ve endeks yüzde 3 düşüş­le haftanın son işlem gününü tamamladı. Küresel borsalar­da yaşanan düşüşler içeride de moralleri bozdu.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Çarşamba günü yaptığı toplantıda faizle­ri sabit tutarken eylül ayından itibaren indirimlere başlayabi­leceği sinyalini vermişti. Fakat ABD’de açıklanan ekonomik veriler resesyon endişelerine neden oldu. İstihdam artışının temmuzda beklentilerin altın­da kalması ve işsizlik oranının 3 yılın zirvesine çıkması endi­şeleri alevlendiren veriler ola­rak öne çıktı.

Faiz indirimi beklentileri arttı

Piyasaların verileri nasıl yo­rumlayacağı aslında çok da net değil. Örneğin geçmiş aylarda gelen kötü veriler, faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendirdiği için borsalar yukarı yönlü tep­ki veriyordu.

Son veriler yine kötü geldi ama bu kez piyasa­lar faiz indiriminden ziyade re­sesyon endişelerini öne çıkar­dı. İstihdam verilerinin ardın­dan Fed’in eylül ayında 50 baz puanlık ‘agresif’ bir faiz indiri­mine gidebileceği ihtimali yüz­de 70’in üzerine çıktı. Fed Baş­kanı Jerome Powell, Çarşamba günü faiz kararı sonrası düzen­lediği basın toplantısınd, 50 baz puanlık faiz indirimi olası­lığının sorulması üzerine, “Bu şu anda düşündüğümüz bir şey değil.

Bugün itibarıyla herhan­gi bir karar verilmiş değil” ya­nıtını vermişti. Ancak Powell, iş gücü piyasasında maddi an­lamda daha fazla soğuma gör­mek istemediklerini de belirt­mişti. Citi, Fed’in eylül ve ara­lık aylarında 50’şer baz puan olmak üzere bu yıl toplam 125 baz puanlık faiz indirimine gi­deceği tahmininde bulundu. JPMorgan ise Fed’in eylül ve kasım aylarında 50’şer baz pu­an faiz indireceğini öngördü.

Endekste kritik seviyeler

Cuma günü 10 bin 473 pu­andan kapanan BIST 100 En­deksi’nin yeni haftada 10 bin 500-10 bin 600 puan seviye­sinin üzerine çıkıp orada kalıp kalmayacağı önemli. Bu seviye­nin üzerinde kalıcı olunursa 10 bin 850 puandaki direnç sevi­yesi test edilebilir. Yeni pozis­yon açmak için 10 bin 850 pua­nın aşılması beklenebilir.

Aksi halde dalgalı ve satış baskısının hakim olduğu bir süreç yatırım­cıları bekliyor olabilir. Endek­sin 10 bin 500-10 bin 600 puan bandını aşamaması halinde alt­ta 10 bin ve 9 bin 800 puandaki destek noktaları test edilebilir. İkinci çeyrek bilançoları açık­lanmaya devam ederken, hisse bazlı hareketlilik sürecektir. Uz­manlar, böyle günlerde yatırım­cıları aceleci ve panik işlem yap­mamaları konusunda uyarıyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Fed’in faiz kararında 29 Temmuz 2024
Hemen para kazanmak istiyoruz ama sabır yok! 25 Temmuz 2024
Olası kâr satışlarına dikkat! 22 Temmuz 2024
ABD başkanlık seçimleri borsaları olumlu etkiliyor 18 Temmuz 2024
Piyasada yönü belirleyecek 3 madde 15 Temmuz 2024
Kredi almak istemeyen şirket, yatırımcıya koştu 11 Temmuz 2024
Hissede kazanç vergisine enflasyon düzeltmesi şart! 08 Temmuz 2024
Avrupa borsa liginde ilk yarının lideri Fenerbahçe 04 Temmuz 2024
Pandemi sonrasında değişen yatırım tercihleri 01 Temmuz 2024
Piyasalarda ikinci yarı yönü çizecek altı gelişme 27 Haziran 2024