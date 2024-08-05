Tansiyonun tavan yaptığı piyasalarda gergin bekleyiş

Hisse senedi yatırımcıları için yine hareketli günler yaşanıyor. Aslında ‘bir dokun, bin ah işit’ lafı son zamanlar­da hisse senedi yatırımcısının içinde bulunduğu durumu özet­liyor.

Her ne kadar endeks yıl­başından bu yana yüzde 40 yük­selse de hisse bazlı bakıldığında bu performansı yakalayanların sayısı çok az. Yüksek enflasyo­na karşı parasının alım gücü­nü korumak bir yana çok sayıda yatırımcının bakiyesi bu yıl ek­siye geçmiş durumda. Yılın geri kalanına yönelik en güçlü bek­lenti, faiz indirim süreçlerinin başlamasıyla hisse se­netlerinde kazançların artacağına yönelikti. Ancak İsrail’in Hamas liderine yönelik İran’da gerçekleştirdiği suikast jeopolitik riskleri tek­rar yükseltti. Ortado­ğu’da artan tansiyonun nereye varacağı piyasa­lar tarafından yakından takip edilecek.

Moody’s sonrası sert düşüş

Moody’s’in iki kademelik not artışı sonrasında kar satış­larının gelebileceğini bu köşe­de aktarmıştık. Nitekim karar sonrasında 8 işlem gününü dü­şüşle kapatan Borsa İstanbul, Perşembe günü genele yayılan bir yükselişe imza atmıştı. Bu hareket sonrasında yukarı yön­lü dönüşün başladığına yöne­lik yorumlar ağırlıktaydı. An­cak Cuma günü çok sert satışlar geldi ve endeks yüzde 3 düşüş­le haftanın son işlem gününü tamamladı. Küresel borsalar­da yaşanan düşüşler içeride de moralleri bozdu.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Çarşamba günü yaptığı toplantıda faizle­ri sabit tutarken eylül ayından itibaren indirimlere başlayabi­leceği sinyalini vermişti. Fakat ABD’de açıklanan ekonomik veriler resesyon endişelerine neden oldu. İstihdam artışının temmuzda beklentilerin altın­da kalması ve işsizlik oranının 3 yılın zirvesine çıkması endi­şeleri alevlendiren veriler ola­rak öne çıktı.

Faiz indirimi beklentileri arttı

Piyasaların verileri nasıl yo­rumlayacağı aslında çok da net değil. Örneğin geçmiş aylarda gelen kötü veriler, faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendirdiği için borsalar yukarı yönlü tep­ki veriyordu.

Son veriler yine kötü geldi ama bu kez piyasa­lar faiz indiriminden ziyade re­sesyon endişelerini öne çıkar­dı. İstihdam verilerinin ardın­dan Fed’in eylül ayında 50 baz puanlık ‘agresif’ bir faiz indiri­mine gidebileceği ihtimali yüz­de 70’in üzerine çıktı. Fed Baş­kanı Jerome Powell, Çarşamba günü faiz kararı sonrası düzen­lediği basın toplantısınd, 50 baz puanlık faiz indirimi olası­lığının sorulması üzerine, “Bu şu anda düşündüğümüz bir şey değil.

Bugün itibarıyla herhan­gi bir karar verilmiş değil” ya­nıtını vermişti. Ancak Powell, iş gücü piyasasında maddi an­lamda daha fazla soğuma gör­mek istemediklerini de belirt­mişti. Citi, Fed’in eylül ve ara­lık aylarında 50’şer baz puan olmak üzere bu yıl toplam 125 baz puanlık faiz indirimine gi­deceği tahmininde bulundu. JPMorgan ise Fed’in eylül ve kasım aylarında 50’şer baz pu­an faiz indireceğini öngördü.

Endekste kritik seviyeler

Cuma günü 10 bin 473 pu­andan kapanan BIST 100 En­deksi’nin yeni haftada 10 bin 500-10 bin 600 puan seviye­sinin üzerine çıkıp orada kalıp kalmayacağı önemli. Bu seviye­nin üzerinde kalıcı olunursa 10 bin 850 puandaki direnç sevi­yesi test edilebilir. Yeni pozis­yon açmak için 10 bin 850 pua­nın aşılması beklenebilir.

Aksi halde dalgalı ve satış baskısının hakim olduğu bir süreç yatırım­cıları bekliyor olabilir. Endek­sin 10 bin 500-10 bin 600 puan bandını aşamaması halinde alt­ta 10 bin ve 9 bin 800 puandaki destek noktaları test edilebilir. İkinci çeyrek bilançoları açık­lanmaya devam ederken, hisse bazlı hareketlilik sürecektir. Uz­manlar, böyle günlerde yatırım­cıları aceleci ve panik işlem yap­mamaları konusunda uyarıyor.