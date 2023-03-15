İkinci Dünya Savaşı ile ilgili binlerce kitap yazıldı, film çekildi. “Habermann” filmi bunlardan sadece bir tanesi… Senaryosunu Jan Drbohlav, Juraj Hertz ve Wolfgans Limmer’in yazdığı ve yönetmenliğini Juraj Hertz’in yaptığı Habermann filminde İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşananlar anlatılır.

Avrupa 1937’de ısınırken, Çekya’nın Almanya sınırındaki Sudetenlandlı keresteci bir ailenin hayatı değişir. Filmde, Karl Marks’ın tarihsel materyalizm konusundaki “tarih çelişkilerle gelişir” sözüne atıf yapılır. Ve “Asla Alman devletinin bir parçası olmayacağız. Asla!” diyen kerestecinin değişen hayatı özelinde dönem anlatılır.

Adolf Hitler’in “üstün ırk yaratma hayali” ile çıkılan yol savaşa dönüşür. Kimi kaynaklara göre 60 milyon, kimi kaynaklara göre 72 milyon insan hayatını kaybeder İkinci Dünya Savaşı’nda. Avrupa Birliği İstatistik Kurumu Eurostat'ın verilerine göre, 2021 yılında AB üye ülkelerinde toplam 827 bin 300 kişi vatandaşlık aldı. Bu rakam 2020 yılına göre 98 bin 300 kişi daha fazla.

AB’nin yeni vatandaşlarının yüzde 85'inin daha önce herhangi bir AB ülkesinin vatandaşı olmadığı açıklandı. İspanya, 2021 yılında 144 bin 800 kişiyi kabul ederek en fazla yeni vatandaşlık veren ülke oldu. Fransa ve Almanya 130 biner yeni vatandaş kabul etti. Üçüncü sırayı 121 bin 500 vatandaşlık veren İtalya aldı. İsveç ise 89 bin 400 yeni vatandaşa sahip oldu.

500 bin Euro’ya AB vatandaşlığı

Göçmen olarak değil, kendi paranızla da AB vatandaşı olmak mümkün. AB’nin birçok ülkesinde yatırım yoluyla verdiği vatandaşlık hakkı var. Yunanistan'da 500 bin eurodan yüksek değerde bir mülk satın alan kişiler, bu süre zarfında Yunanistan’da yaşadıkları ve vergi verdikleri zaman 7 yıl sonra vatandaşlık başvurusunda bulunabiliyor. Malta'da vatandaş olmak için gayrimenkul değeri 700 bin Euro ancak süre sadece 18 ay.

En kolay vatandaşlık İsveç’te

Göçmen olarak bir süre AB ülkelerinde yaşayan insanlar bir süre sonra bulundukları ülkenin vatandaşlığına sahip olabiliyor. 2021 yılında İsveç, her 100 göçmenden 10 vatandaşlık vererek AB ülkelerindeki en yüksek vatandaşlık kabul oranına sahip.

İsveç'i 100 göçmenden 5.4’üne vatandaşlık veren Hollanda, Romanya (4.6), Portekiz (3.7) ve Belçika ile İspanya (2.7) izliyor. Avrupa'nın yeni vatandaşlarının çoğu Fas, Suriye ve Arnavutluk'tan gelen kişilerden oluşuyor. Arnavutları, Romanyalılar (3.5), Türkler (3.1), Brezilyalılar (2.5), Cezayirliler (2.3) ve Ukraynalılar (2.2) takip ediyor. 2021 yılında 86 bin 200 Faslı AB vatandaşlığı aldı.

AB vatandaşlığı alan Faslıların yüzde 71’i İspanya veya Fransa, Suriyelilerin yüzde 70’i İsveç ve Hollanda, Arnavutların yüzde 70’i İtalya vatandaşı olmayı tercih etti. Göçmenlere en zor vatandaşlık veren ülkelerin başında Avusturya geliyor. Avusturya'da vatandaşlığa hak kazanmak için en az on yıl ikamet etmeniz ve lise seviyesinde Almanca okuma/yazma şartı aranıyor. Almanya Federal İstatistik Ofisi, ülke nüfusunun 19 milyonunu İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’ya göç edenlerden veya göçmenlerin çocuklarından oluştuğunu açıkladı.

Yani Almanya nüfusunun yüzde 23'ü. Entegrasyon için Çerçeve Koşullara ilişkin Uzman Komisyonu tarafından yapılan araştırmada 1950'lerden sonra Almanya'ya göç edenler ve onların çocukları göçmen olarak tanımlandı.

Almanya İstatistik Ofisi, ilk kez ülke nüfusunu sadece vatandaşlık üzerinden değil, göç rakamları üzerinden analiz yaptı. Günümüz Almanya’sının yüzde 17.3’ünü birinci kuşak göçmen, yüzde 5.7’sini birinci kuşak göçmenlerin çocukları ve yüzde 4.5’ini ebeveynlerinden biri göçmen olan çocuklardan oluşuyor…

Hitler’in “üstün ırk” hayaliyle yola çıktığı ve 60- 72 milyon insanın canına mal olan savaştan yıllar sonra Hannover belediye başkanlık koltuğuna Türk kökenli bir siyasetçi oturdu. İstanbullu göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Belit Nejat Onay, 2013 yılında eyalet parlamentosunda milletvekili 2019 yılında Yeşiller Partisi’nden belediye başkanı seçildi.

Hannover Belediye Başkanı Onay, 1993 yılında Solingen kentinde 8 Türk’ün hayatını kaybettiği Neo-Nazi saldırısı üzerine siyasete girdiğini açıklamıştı. Nazilerin “üstün ırk” yaratma hayalinden Neo-Nazilerin saldırısından etkilenen Türk kökenli bir vatandaş belediye başkanı olması noktasına geldik. Tarih, çelişkilerle gelişmeye devam ediyor…