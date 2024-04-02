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Tarihi seçimin Gaziantep sonuçları

Güneş DOĞDU SOYLU
Güneş DOĞDU SOYLU GAZİANTEP'ten gunes.dogdu@dunya.com

Türkiye önemli bir yerel seçimi geride bıraktı. Gerçekten herkesin pür dikkat izlediği seçim sonuçları heyecan içinde geçti. Ülke genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de her dakika heyecan doruktaydı. Gaziantep’e başlamadan önce komşu kentler için birkaç şey söylemem gerekiyor.

Kilis’te, Adıyaman’da ve Şanlıurfa’da değişim dikkat çekiciydi. Depremin en çok etkilediği kentlerden ve Ak Parti’nin kalesi denilen Adıyaman’ı CHP kazandı. Nüfusunun yarısından fazlasının Suriyeli olduğu Kilis’te CHP kazandı. Ak Parti’nin kalesi denilen Şanlıurfa’yı Yeniden Refah Partisi(YRP) kazandı.

Yine Ak Parti’nin en iyi olduğu kentlerden Kahramanmaraş’ta büyükşehir de oy kaybı yaşansa da kazanıldı ancak ilçelerde CHP, YRP ağırlığını net bir şekilde gösterdi. Ülke geneli bu seçimin en önemli çıkışını kuşkusuz YRP yaptı. Gaziantep’e gelecek olursak öncelikle seçimlere katılım oranı maalesef yüzde 66 oldu. Gaziantep’te partilerin kazandığı ilçe sayısı şöyle; (Büyükşehir Ak Parti) İlçeler Ak Parti 3, CHP 3, Yeniden Refah Partisi(YRP) 2, MHP 1. 20 yıl öncesine kadar Gaziantep için CHP’nin kalesi denilirdi.

Ancak 2004 yılında CHP’li Başkan Celal Doğan seçimi kaybetti ve başkanlık koltuğuna Ak Partili Asım Güzelbey oturdu. Sonraki seçimlerde Gaziantep’in yönetimini yine Ak Partili Başkan Fatma Şahin yürütmeye devam etti. Pazar günü yapılan seçim sonucuyla Gaziantep Büyükşehir’in adayı Fatma Şahin oyların yüzde 38.82’ini alırken, CHP’li aday Muzaffer Ertürk oyların yüzde 28.11’ini aldı.

YRP’nin adayı Şükrü Yılmaz ise oyların yüzde 17.23’nü aldı. Gaziantep’in merkez ilçesi Şahinbey’de Ak Parti’nin mevcut Başkanı Mehmet Tahmazoğlu oyların yüzde 55.24’ünü alarak beklenen bir şekilde seçimin kazanan ismi oldu. Gaziantep’in merkez ilçesi Şehitkamil’de Ak Partili Başkan Rıdvan Fadıloğlu, CHP’nin adayı Umut Yılmaz karşısında yarışın kaybeden ismi oldu.

Umut Yılmaz, kullanılan oyların yüzde 39.66’sını alarak Şehitkamil Belediyesi’nin yeni başkanı oldu. Depremde en çok hasar alan iki ilçesi İslahiye ve Nurdağı’nı Ak Partili adaylar kazandı. İslahiye’yi mevcut Başkan Kemal Vural kazanırken, Nurdağı’nı Mehmet Yıldırır kazandı. Karkamış ilçesi CHP tarafından yönetiliyordu. Son açıklanan verilere göre yine CHP’nin adayı Mustafa Güzel yarışı önde götürdü.

Araban ilçesinde MHP’li aday Mehmet Özdemir seçimin kazanan ismi oldu. Araban ilçesi öncesinde seçimi CHP’den kazanan daha sonrasında Ak Parti’ye geçen başkan tarafından yönetiliyordu.Nizip ilçesinde yarış Ak Parti ve CHP arasında geçti ve sonuç CHP’li aday Ali Doğan’ın başkanlığıyla sonuçlandı. Nizip öncesinde Ak Partili başkan tarafından yönetiliyordu. Şaşırtan sonuçlardan biriydi. Oğuzeli Belediyesi için de seçim değişimle sonuçlandı.

MHP tarafından yönetilen Oğuzeli Belediyesi yapılan seçimle artık YRP’li Bekir Öztekin tarafından yönetilecek. Ak Parti tarafından yönetilen Yavuzeli ilçesinde ise kazanan isim YRP’nin adayı Mehmet Kaya oldu. Önemli bir seçimi geride bıraktık, ülkemize hayırlı olsun. Umarın halkın vermek istediği mesajı alması gerekenler alır ve daha güzel yarınlarımız için bu seçim dönüm noktası olur.

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