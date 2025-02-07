Teknoloji ve otomotiv şirketleri birlikteliği ve müşteri bağlılığında gelecek

Son 10 yılda tüketici beklentilerine para­lel olarak otomotiv üreticileri hız sabit­leyici, otomatik acil frenleme, park yardımı ve kaymayı önleme özellikleri gibi araçlarda belirli düzeyde güvenlik özelliklerini ürün paketlerinde sunmaya başladı.

Gelecekte ise otonom ve bağlantılı araç­larla, tüketiciler güvenlik ve sürdürülebilir­lik etkisinde yer almaya devam edecek.

Ulaşımda karbon nötr hedefleri sürdü­rülebilir dünya anlayışıyla özellikle son dö­nemde tüketici beklentilerinde daha da öne çıkıyor. Yapılan araştırmalar yalnız­ca ulaşımdan kaynaklanan sera gazlarının ABD'deki toplam emisyonların neredeyse yüzde 29'unu oluşturduğunu ortaya koyu­yor. Günümüzde tüketiciler, değerlerine ve davranışlarına uygun markalar ararken, bu da otomotiv endüstrisini daha iklim dostu olmaya ve ürün gruplarını bir bütün olarak dönüştürmeye itiyor.

Otomotivde Ar-Ge, maliyetler ve yazılım teknolojisi gereksinimi

Mobilitenin geleceğini yeniden tanımlayan değişen tüketici davranışları ile otomotiv üre­ticileri bu beklentileri hızlı teknolojik yenilik­lerle karşılayacak Ar-Ge yatırımlarına ciddi bütçeler ayırıyor. Oluşan yeni ekosistem oto­motiv endüstrisinde yeni yazılımların ihti­yacını doğuruyor. Yapılan araştırmalara göre otomotiv yazılım uygulamalarının karmaşıklı­ğı son 10 yılda dört kat artarken, yazılım geliş­tirme üretkenliği aynı zaman diliminde 1-1,5 kat arttı. Geleneksel otomobil üreticileri, yazı­lım geliştirmelerinin çoğunu dış sağlayıcılara ve ortaklara yaptırma eğilimine yöneliyor.

Bağlantılı araçların geleceğini için iş birlikleri önemli

Artan tüketici talepleri ile artan karmaşık­lık-verimlilik farkı arasındaki yarış, otomo­tiv endüstrisini çip, yarı iletken krizi gibi ma­liyetler ve üretim arzı açısından zorluyor. Di­ğer taraftan yazılım geliştirme yetenekleri söz konusu olduğunda, geleneksel otomobil üreti­cileri üretim tecrübesinin ötesinde farklı bir alana girmekte zorlanıyor.

Büyük otomotiv şirketleri, tüketici taleple­rine ve pazar değişikliklerine ayak uydurmak üzere ihtiyaç duydukları teknolojiyi geliştir­mek için bilişim teknoloji şirketleriyle yazılım geliştirmeye yöneliyor. Yeni dönemde bu de­ğer zincirine ayak uyduramayan şirketler geri­de kalma riskiyle karşı karşıya olacak.

Elektrikli araçlar 2030 yılına kadar dönüşümde öncü olacak

Elektrikli araçlar 2030 yılına kadar dünya ekonomisinde önemli bir rol oynayacak ve değişimin hızı ve kapsamı farklı olsa da bir­çok sektörde büyük fırsatlar sunacak. Elekt­rikli mobilitenin hızlı ve yaygın bir şekilde benimsenmesini sağlamak için pazarda ye­ni elektrikli araçların piyasaya sürülmesi önemli bir ilk adım olacak. Ayrıca, elektrikli araç üreticilerinden ve tedarikçilerinden fi­nansörlere, bayilere, enerji sağlayıcılara ve şarj istasyonu operatörlerine kadar tüm mo­bilite ekosisteminin hızlı bir şekilde dönüş­mesi gerekiyor.

Elektrikli araçlar, tedarik zincirinde büyük bir değişikliğe neden olacak

Otomotiv endüstrisinin elektrikli araçla­ra doğru dönüşümü, tüm tedarik zincirin­de önemli bir değişim yaratacak. Yapılan bir araştırmaya göre piller, şarj istasyonları, ya­zılımlar, araçlardaki sensörler, zaman için­de bağlantılı ve otonom araçlar için gerekli bileşenler, parçalar, 2030 yılına kadar muh­temelen toplam pazar büyüklüğünün yakla­şık yüzde 52'sini oluşturacak.

Diğer taraf­tan içten yanmalı motora sahip araçlarda ise şanzımanlar, motorlar ve yakıt enjeksi­yon sistemleri, 2030'a kadar yaklaşık yüzde 11, yani 2019'daki seviyelerin yaklaşık yarı­sı kadar önemli bir düşüş görecek. Böylesi­ne sert bir değişim, geleneksel bileşen oyun­cularını azalan gelir akışlarını dengelemek için hızla uyum sağlamaya zorlayacak.

Yeni elektrikli, bağlantılı, otonom ve pay­laşımlı mobilite konseptleri gelişirken, oto­motivde yatırımlar son 10 yılda 400 milyar dolara ulaştı. Bunun da bir yansıması olarak otomotiv sektörü farklı tüketici beklentile­rine yönelik farklı modelleri mobiliteyi des­tekleyecek şekilde sunacak.