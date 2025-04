Telegram mı, Graham mı?

Her yıl sermaye piyasalarının aktörleri tarafından düzenlenen sanal portföy yarışmaları, bu piyasalara gönül vermiş öğrenciler için adeta bir simülasyon görevini görüyor. En önemlisi de sektöre istihdam sağlıyor. Fakat piyasaların geleceği için öğrencileri de iyi yönlendirmek şart.

Türkiye’de sermaye piyasalarının gelişimi yalnızca borsa endeksleriyle değil, bu piyasaları taşıyacak insan kaynağıyla da ölçülmeli. Çünkü güçlü bir finansal ekosistem; bilgili, analitik ve sahaya hazır profesyoneller ister. Bu noktada üniversitelerde düzenlenen yatırım ve portföy yönetimi yarışmaları, yalnızca birer öğrenci etkinliği değil, aynı zamanda geleceğin finans dünyasını şekillendiren birer yetenek havuzu olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen İnvestimate Yarışması, bu duruşun en güzel örneklerinden biri oldu. Yatırım Finansman ve ForInvest’in sponsorluğunda gerçekleşen yarışma, 900’e yakın başvuru arasından sıyrılan genç yeteneklere sadece birincilik gururu değil, aynı zamanda para ödülleri ve prestijli staj imkânları sundu.

Gençlerin önünü açıyor

Her yıl büyük bir heyecanla jüri üyesi olarak katıldığım bu yarışma, sadece gençlerin analiz yeteneklerini değil, piyasaya bakış açılarını, karar alma biçimlerini ve disiplinlerini de doğrudan gözlemleme fırsatı veriyor bize. Sektöre de finansal okuryazarlık açısından büyük katkı sağlarken, aynı zamanda bir tür erken işe alım platformu gibi çalışıyor. Sponsor şirketler, yarışmacıların analiz kabiliyetlerini, karar alma hızlarını ve piyasa okuma becerilerini doğrudan gözlemleme şansına sahip oluyor.

Bu sayede sektöre nitelikli genç profesyoneller kazandırılıyor. Bugün yarışma masasında oturan bir öğrenci, yarın bir portföy yöneticisi, yatırım danışmanı veya stratejist olarak piyasalarda söz sahibi olabiliyor. İşte bu yüzden yatırım yarışmaları sadece birer etkinlik değil, sermaye piyasalarının beşiği misyonunu üstleniyor. Ancak bu yıl, yarışmada dikkat çeken bir değişim gözlemledik. Önceki senelerde yarışmacıların raporları, Warren Buffett alıntılarıyla başlar, Benjamin Graham’ın ‘The Intelligent Investor’ (Akıllı Yatırımcı) kitabındaki prensiplerle devam ederdi.

Peter Lynch’in ‘One Up on Wall Street’, Joel Greenblatt’in ‘The Little Book That Beats the Market’ gibi klasik yatırım kitaplarına yer verilirdi. Ne yazık ki bu yıl tablonun değişim göstermeye başladığını farkettik. Öğrencilerin bir kısmı, finansal okuryazarlığın köklerine değil, sosyal medyanın yüzeysel kaynaklarına yönelmiş görünüyordu. Telegram gruplarındaki ‘hızlı kazanç’ vaatleri, X’teki manipülatif grafik yorumları dikkat çekiyordu. Bu satırları yazarken kimseyi eleştirmek değil niyetim.

Zaman değişiyor, kaynaklar çeşitleniyor, iletişim hız kazanıyor. Nitekim jüri başkanı Murat Sağman’ın da dediği gibi kısa vadeli kazanç hikâyeleri, uzun vadeli yatırım anlayışının önüne geçmemeli. Bu noktada sorumluluk yalnızca öğrencilerde değil. Üniversiteler ve özellikle bu yarışmalara destek veren finansal kurumlar gibi tüm paydaşların, yatırım kültürünün doğru inşa edilmesi konusunda birlikte hareket etmeli.

Işıldayan yetenek sektörün yıldız ismine dönüşebilir

Bu yarışmaların en güçlü yanı, gençlerin rekabet ortamında yeteneklerini gösterme şansı bulması. Ve bu yarışmalar; sadece kazananları değil, düşünen, sorgulayan, araştıran ve piyasaları anlamaya çalışan her katılımcıyı kazanır. Bu yüzden, İnvestimate gibi projeler sadece bir yarışma değil, finans dünyası için bir laboratuvar, bir okul, bir vitrin. Ben de jüri üyesi olarak bir kez daha gördüm ki, bu yarışmalarda ışıldayan bir yetenek, doğru yönlendirmeyle sektörün yıldız ismine dönüşebilir. Yeter ki bizler, bu gençlere doğru kaynakları sunalım.

Telegram yerine Graham’dan, Lynch’ten, Keynes’ten beslenen bir nesil, Türkiye’nin finansal geleceğini sağlam temeller üzerine kuracaktır. Unutmayalım: Sermaye piyasaları bilgiye, sabra ve stratejiye değer verir. Ve bu değerleri bilen gençler, sadece kendi portföylerini değil, ülkenin ekonomisini de büyütür. Kitaplarla, analizlerle, sabırla ilerlemek çok daha sağlam bir yatırım yoludur. Graham’ı tanımadan, Telegram’da dolaşmak sizi yolun başında yanıltabilir.

Yarışma binlerce katılımcı kitlesine hitap ediyor

Investimate, yatırımcı adaylarını gerçek piyasa verileriyle strateji geliştirmeye teşvik eden, 6 hafta süren Türkiye’nin en büyük sanal yatırım yarışması. Katılımcılar, Borsa İstanbul’dan alınan anlık verilerle sanal 300 bin TL’yi yöneterek hisse senetleri, varant ve VİOP işlemleri yapabiliyor. En başarılı 50 yarışmacı yatırım stratejilerini jüriye sunuyor. Investimate, 2022 yılında bin 261, 2023 yılında bin 864 ve 2024 yılında bin 456, 2025 yılında ise 900 katılımcıyla gerçekleşerek her yıl geniş bir yatırımcı kitlesine hitap etmeye devam etti.

Bu sene Boğaziçi Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Koç Üniversitesi’nden ağırlıklı katılım sağlandı. Murat Sağman, Berra Doğaner, Perihan Tantuğ, Jülide Yiğittürk Gürdamar, Dr. Barış Esen, Cüneyt Paksoy, Dr. Nuri Sevgen ve Eralp Arslankurt’tan oluşan jüri, yarışmada sadece portföy getirilerini değil; raporlar, videolar ve sunumların ortalamasından değerlendirme yaparak puanlama veriyor. Bu yıl yapılan yoğun katılımın sonunda, yarışmanın birincisi Muhammed Yasin Duran olurken, ikincilik ödülünü Shamsiddin Abdujabborov, üçüncülük ödülünü ise Kadir Mirza Eröncel kazandı.

Yapay zekâ ‘agent’larınız olsun

2026 yılında 50. yılını kutlamaya hazırlanan Yatırım Finansman Genel Müdürü Eralp Arslankurt, “Gençlerin finansal piyasalara olan ilgisi ve bilgi düzeyi her geçen yıl artıyor. Biz de Yatırım Finansman olarak, ülkemizin geleceğini şekillendirecek gençlerin yatırım alanında donanımlı bireyler olarak yetişmesini çok önemsiyoruz” dedi. Yarışmanın teknoloji sponsoru ForInvest CSO’su Fatmanur Arıcı ise, “Bundan sonraki süreçte, yapılacak yarışmalarda özellikle yapay zekâ alanında bir takım olarak katılmak büyük önem taşıyor. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda bu yarışmalara bir takım olarak katılın, yapay zekâ ‘agent’larınız olsun yanınızda. Karar alırken size destek verecek yardımcılarınız olsun. Onlar sizi ele geçirmesinler siz onların birer yöneticisi olun. Gelişiminize yatırım yapın. Birçok kişi buradan sektöre gelecek ve farklılığı da bu şekilde yaratabilecek” ifadelerini kullandı.